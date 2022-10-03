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***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

03.10.2022 14:30
***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)


***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi 02.06.2022 Tarihli Akbank BİST-TLREF Endeks Değişimine Endeksli Finansman Bonosunun Anapara ve Kupon İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu İtfa
Düzeltme Nedeni Düzeltme bulunmamaktadır. Açıklama şablonundaki değişiklik nedeniyle ilave bilgiler girilmiştir.

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 09.07.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi 19.08.2021

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 03.10.2022
Vade (Gün Sayısı) 123
Faiz Oranı Türü Değişken
Değişken Faiz Referansı TLREFK
Ek Getiri Yıllık (Annual) 250 bps
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFAKBKE2212
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Ödeme Türü TL Ödemeli
Borsada İşlem Görme Durumu Evet
Vade Başlangıç Tarihi 02.06.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 500.000.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 1
Döviz Cinsi TRY
Kupon Ödeme Sıklığı Tek Kupon

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı - Dönemsel (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 03.10.2022 30.09.2022 03.10.2022 5,5918 16,5936 17,5228 27.959.000 Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 03.10.2022 30.09.2022 03.10.2022 500.000.000 Evet

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch Rating A+(tur) - Ulusal Uzun Vadeli Notu 31.03.2022 Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelend
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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
AKSA 66,00 527.738.043 % 10,00  
SEKFK 8,37 40.438.980 % 9,99  
DAPGM 43,88 44.322.735 % 9,97  
SUWEN 43,92 135.732.452 % 9,96  
SASA 78,40 3.402.571.848 % 9,96  
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17:13 Alış Satış %  
Dolar 18,5550 18,5763 % 0,14  
Euro 18,4614 18,4760 % 1,37  
Sterlin 21,0590 21,1646 % 0,58  
Frank 18,7935 18,9068 % 0,94  
Riyal 4,9174 4,9420 % -0,06  
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17:13 Alış Satış %  
Altın Ons 1.714 1.714 14,12  
Altın Gr. 1.020 1.020 5,83  
Cumhuriyet 6.796 6.898 112,00  
Tam 6.824 6.888 15,00  
Yarım 3.325 3.365 8,00  
Çeyrek 1.666 1.683 4,00  
Gümüş.Ons 20,93 20,96 0,24  
Gümüş Gr. 12,47 12,48 0,12  
B. Petrol 90,99 90,99 2,13  
Seans Raporu 17:13
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