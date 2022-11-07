***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
07.11.2022 11:54
***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi 08.08.2022 Tarihli Akbank Finansman Bonosu İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu İtfa
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 09.07.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tu
11:484.294
En Yüksek
|Değişim
|: 1,83%
|| 77,15
|Açılış
|: 4.230
|
|Önceki Kapanış
|: 4.217
|
4.310
En Düşük
4.230
11:4818,6069
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0406
|Açılış
|: 18,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6150
|
18,6584
En Düşük
18,5206
11:4818,6082
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,1169
|Açılış
|: 18,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5100
|
18,6082
En Düşük
18,3801
11:481.001,16
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -2,84
|Açılış
|: 1.001,16
|
|Önceki Kapanış
|: 1.004,00
|
1.006,11
En Düşük
997,25
BIST En Aktif Hisseler11:46
|INVEO
|28,30
|68.680.677
|% 9,95
|
|COSMO
|92,85
|457.843
|% 9,95
|
|VKFYO
|7,08
|16.184.592
|% 9,94
|
|GARFA
|19,60
|7.526.850
|% 9,56
|
|EREGL
|36,38
|4.521.319.401
|% 9,25
|
|KIMMR
|9,16
|13.737.480
|% -9,93
|
|PRKME
|14,24
|76.533.798
|% -8,89
|
|ULAS
|8,50
|5.438.766
|% -8,60
|
|ISBTR
|42.199,90
|42.200
|% -7,74
|
|AYDEM
|17,48
|345.895.909
|% -7,66
|
|EREGL
|36,38
|4.521.319.401
|% 9,25
|
|KRDMD
|13,66
|3.223.592.626
|% 5,08
|
|THYAO
|103,40
|2.690.940.423
|% -0,77
|
|SASA
|147,00
|1.740.657.977
|% 2,44
|
|TUPRS
|434,30
|1.299.033.630
|% 1,42
|
|KRDMD
|13,66
|3.223.592.626
|% 5,08
|
|EKGYO
|4,68
|1.056.130.220
|% 1,74
|
|EREGL
|36,38
|4.521.319.401
|% 9,25
|
|ISCTR
|9,25
|995.324.583
|% 3,35
|
|HALKB
|8,84
|889.938.399
|% 3,51
|
|11:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6014
|18,6058
|% 0,21
|
|Euro
|18,5852
|18,5968
|% 0,57
|
|Sterlin
|21,1391
|21,2451
|% 0,36
|
|Frank
|18,6504
|18,7628
|% 0,26
|
|Riyal
|4,9366
|4,9613
|% 0,23
|
|11:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.676
|1.676
|-5,88
|
|Altın Gr.
|1.002
|1.002
|-2,17
|
|Cumhuriyet
|6.688
|6.789
|37,00
|
|Tam
|6.701
|6.759
|125,00
|
|Yarım
|3.265
|3.304
|60,00
|
|Çeyrek
|1.638
|1.653
|32,00
|
|Gümüş.Ons
|20,66
|20,69
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|12,32
|12,34
|-0,13
|
|B. Petrol
|97,88
|97,88
|-0,69
|