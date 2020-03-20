***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
20.03.2020 21:15
***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
Paylar 26.07.1990 Türkiye Borsa İstanbul / Pay Piyasası Yıldız Pazar
Pay Depo Sertifikası 04.03.2015 Amerika Birleşik Devletleri OTCQX Tezgah Üstü Pazar
Tahvil (Yurtdışı) 26.10.2012 İngiltere Londra Borsası -
Tahvil (Yurtdışı) 17.09.2014 İrlanda ve Almanya İrlanda Borsası, Münih Borsası -
Tahvil (Yurtdışı) 31.03.2015 İrlanda İrlanda Borsası -
Sermaye Benzeri Tahvil (Yurtdışı) 15.03.2017 İrlanda İrlanda Borsası -
İTMK (Yurtdışı) 19.10.2017 Almanya Frankfurt Borsası -
Sermaye Benzeri Tahvil (Yurtdışı) 27.02.2018 İrlanda İrlanda Borsası -
Tahvil (Yurtiçi - Nitelikli Yatırımcı) 06.03.2019 Türkiye Borsa İstanbul/Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Tahvil (Yurtiçi - Nitelikli Yatırımcı) 11.10.2019 Türkiye Borsa İstanbul/Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Tahvil (Yurtiçi - Nitelikli Yatırımcı) 20.12.2019 Türkiye Borsa İstanbul/Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Finansman Bonosu (Yurtiçi - Nitelikli Yatırımcı) 27.12.2019 Türkiye Borsa İstanbul/Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Finansman Bonosu (Yurtiçi - Nitelikli Yatırımcı) 21.02.2020 Türkiye Borsa İstanbul/Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Finansman Bonosu (Yurtiçi - Nitelikli Yatırımcı) 24.02.2020 Türkiye Borsa İstanbul/Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Finansman Bonosu (Yurtiçi - Nitelikli Yatırımcı) 25.02.2020 Türkiye Borsa İstanbul/Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Finansman Bonosu (Yurtiçi - Nitelikli Yatırımcı) 05.03.2020 Türkiye Borsa İstanbul/Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Finansman Bonosu (Yurtiçi – Nitelikli Yatırımcı) 20.03.2020 Türkiye Borsa İstanbul/Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
AKBANK AG BANKACILIK 320000000 320000000 EUR 100 BAĞLI ORTAKLIK
AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. FİNANSAL KİRALAMA 373400000 373343990 TRY 99,99 BAĞLI ORTAKLIK
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. MENKUL KIYMET ARACILIĞI 80000000 80000000 TRY 100 BAĞLI ORTAKLIK
AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. FON YÖNETİMİ 10000000 10000000 TRY 100 BAĞLI ORTAKLIK
AKÖDE ELEKTRONİK PARA VE ÖDEME HİZMETLERİ A.Ş. ELEKTRONİK PARA VE ÖDEME HİZMETLERİ 27000000 27000000 TRY 100 BAĞLI ORTAKLIK
LYY TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ 3982280000 1.416.089.774,87 TRY 35,56 İŞTİRAK
BANKALARARASI KART MERKEZİ A.Ş. BANKALARARASI KART HİZMETLERİ 30000000 2.995.231,50 TRY 9,98 İŞTİRAK
KREDİ KAYIT BÜROSU A.Ş. KREDİ KAYIT HİZMETLERİ 7425000 675000 TRY 9,09 İŞTİRAK
JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş. DERECELENDİRME HİZMETLERİ 1000000 28559 TRY 2,86 İŞTİRAK
BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş. İPOTEK FİNANSMANI FAALİYETLERİ 10000000 833333 TRY 8,33 İŞTİRAK
KREDİ GARANTİ FONU A.Ş. KREDİ GARANTİ FONU YÖNETİMİ 513.314.229,53 7.658.719,86 TRY 1,49 İŞTİRAK
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. YATIRIM BANKACILIĞI 600000000 5247000 TRY 0,87 İŞTİRAK
BORSA İSTANBUL A.Ş. BORSA 423234000 1.284.639,67 TRY 0,30 İŞTİRAK
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI A.Ş. BANKACILIK 25000 7,5 TRY 0,03 İŞTİRAK
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831192
BIST