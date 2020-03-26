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***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

26.03.2020 19:22
GÜNCEL HABERLER



***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
Paylar 26.07.1990 Türkiye Borsa İstanbul / Pay Piyasası Yıldız Pazar
Pay Depo Sertifikası 04.03.2015 Amerika Birleşik Devletleri OTCQX Tezgah Üstü Pazar
Tahvil (Yurtdışı) 26.10.2012 İngiltere Londra Borsası -
Tahvil (Yurtdışı) 17.09.2014 İrlanda ve Almanya İrlanda Borsası, Münih Borsası -
Tahvil (Yurtdışı) 31.03.2015 İrlanda İrlanda Borsası -
Sermaye Benzeri Tahvil (Yurtdışı) 15.03.2017 İrlanda İrlanda Borsası -
İTMK (Yurtdışı) 19.10.2017 Almanya Frankfurt Borsası -
Sermaye Benzeri Tahvil (Yurtdışı) 27.02.2018 İrlanda İrlanda Borsası -
Tahvil (Yurtiçi - Nitelikli Yatırımcı) 06.03.2019 Türkiye Borsa İstanbul/Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Tahvil (Yurtiçi - Nitelikli Yatırımcı) 11.10.2019 Türkiye Borsa İstanbul/Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Tahvil (Yurtiçi - Nitelikli Yatırımcı) 20.12.2019 Türkiye Borsa İstanbul/Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Finansman Bonosu (Yurtiçi - Nitelikli Yatırımcı) 21.02.2020 Türkiye Borsa İstanbul/Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Finansman Bonosu (Yurtiçi - Nitelikli Yatırımcı) 24.02.2020 Türkiye Borsa İstanbul/Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Finansman Bonosu (Yurtiçi - Nitelikli Yatırımcı) 25.02.2020 Türkiye Borsa İstanbul/Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Finansman Bonosu (Yurtiçi - Nitelikli Yatırımcı) 05.03.2020 Türkiye Borsa İstanbul/Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Finansman Bonosu (Yurtiçi ? Nitelikli Yatırımcı) 20.03.2020 Türkiye Borsa İstanbul/Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832486


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GSRAY 1,76 139.455.251 % 10,00  
TGSAS 3,08 2.307.916 % 10,00  
IPEKE 7,92 292.642.971 % 10,00  
BNTAS 2,20 39.488.568 % 10,00  
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Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,7681 7,8070 % 2,14  
Frank 6,6201 6,6600 % 1,21  
Riyal 1,6984 1,7069 % -0,32  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.623 1.627 -4,89  
Altın Gr. 335 335 1,41  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 14,36 14,46 0,03  
Gümüş Gr. 2,96 2,97 0,01  
B. Petrol 26,95 26,95 0,10  
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