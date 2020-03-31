***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
31.03.2020 14:18
***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Adı-Soyadı Görevi
GAMZE ŞEBNEM MURATOĞLU Hazine Genel Müdür Yardımcısı
ÖNER KOZAN Hazine Pazarlama Bölüm Başkanı
KORHAN TOKER Trading Bölüm Başkanı
ALPER KIRIK Aktif Pasif Yönetimi Müdürü
ALPER TANYER Likidite Yönetimi Müdürü
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833531
BIST
17:4989.695
En Yüksek
|Değişim
|: 1,86%
|| 1.636,01
|Açılış
|: 89.279
|
|Önceki Kapanış
|: 88.059
|
90.269
En Düşük
88.642
17:496,5911
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0156
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,6015
En Düşük
6,5522
17:497,2323
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0295
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,2693
En Düşük
7,1804
17:49339,72
En Yüksek
|Değişim
|: -1,05%
|| -3,59
|Açılış
|: 339,72
|
|Önceki Kapanış
|: 343,30
|
343,55
En Düşük
336,76
BIST En Aktif Hisseler
|MRGYO
|0,77
|7.133.185
|% 10,00
|
|YAPRK
|6,82
|2.758.989
|% 10,00
|
|KNFRT
|7,26
|9.876.868
|% 10,00
|
|ETYAT
|0,99
|2.843.763
|% 10,00
|
|TDGYO
|2,09
|2.141.247
|% 10,00
|
|MTRYO
|3,47
|19.718.819
|% -9,87
|
|INFO
|7,89
|1.746.636
|% -9,83
|
|UZERB
|2,13
|65.419
|% -7,79
|
|QNBFL
|104,00
|9.669.322
|% -7,14
|
|OSMEN
|6,60
|46.062
|% -5,44
|
|THYAO
|9,03
|710.096.160
|% 3,56
|
|PGSUS
|34,20
|435.378.839
|% 9,97
|
|SASA
|8,77
|250.645.642
|% 9,90
|
|YKBNK
|1,89
|245.516.776
|% 1,07
|
|TCELL
|12,30
|174.687.423
|% -0,81
|
|IHLGM
|1,05
|135.035.699
|% 9,38
|
|YKBNK
|1,89
|245.516.776
|% 1,07
|
|ODAS
|1,36
|109.794.868
|% 6,25
|
|THYAO
|9,03
|710.096.160
|% 3,56
|
|ADESE
|1,03
|72.155.531
|% 5,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,1145
|8,1552
|% -0,35
|
|Frank
|6,7852
|6,8261
|% -0,67
|
|Riyal
|1,7411
|1,7499
|% -0,22
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.604
|1.606
|-16,76
|
|Altın Gr.
|340
|341
|-2,80
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,03
|14,08
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|2,97
|2,98
|-0,00
|
|B. Petrol
|26,26
|26,26
|-0,16
|