***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
07.05.2020 12:40
***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
Paylar 26.07.1990 Türkiye
13:5998.935
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 363,16
|Açılış
|: 98.580
|
|Önceki Kapanış
|: 98.571
|
99.273
En Düşük
97.800
13:597,2448
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0456
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,2700
En Düşük
7,1808
13:597,8318
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,0575
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,8587
En Düşük
7,7461
13:59395,53
En Yüksek
|Değişim
|: 1,34%
|| 5,23
|Açılış
|: 395,53
|
|Önceki Kapanış
|: 390,30
|
396,23
En Düşük
389,29
BIST En Aktif Hisseler
|ARTI
|2,42
|218.770
|% 10,00
|
|IZTAR
|5,72
|2.268.489
|% 10,00
|
|RODRG
|2,42
|496.294
|% 10,00
|
|SALIX
|6,82
|79.924
|% 10,00
|
|UZERB
|3,85
|413.428
|% 10,00
|
|CASA
|15,62
|106.013
|% -8,12
|
|GEDIK
|21,20
|12.717.532
|% -7,26
|
|IZMDC
|10,06
|15.726.923
|% -5,54
|
|INFO
|5,78
|6.381.822
|% -4,46
|
|BALAT
|2,23
|106.585
|% -3,88
|
|KRDMD
|2,62
|987.404.788
|% 5,65
|
|GARAN
|8,06
|459.015.263
|% -0,12
|
|THYAO
|10,66
|443.090.791
|% 0,95
|
|PETUN
|22,12
|369.155.487
|% 9,94
|
|GUSGR
|3,14
|299.256.415
|% -1,57
|
|KRDMD
|2,62
|987.404.788
|% 5,65
|
|GUSGR
|3,14
|299.256.415
|% -1,57
|
|YKBNK
|2,13
|175.287.902
|% 0,95
|
|PETKM
|3,61
|272.545.018
|% 1,12
|
|DOHOL
|1,93
|121.097.825
|% 1,58
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,9571
|9,0020
|% 1,11
|
|Frank
|7,4162
|7,4609
|% 0,81
|
|Riyal
|1,9285
|1,9382
|% 0,92
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.693
|1.694
|8,24
|
|Altın Gr.
|395
|395
|4,98
|
|Cumhuriyet
|2.531
|2.583
|33,90
|
|Tam
|2.605
|2.650
|34,70
|
|Yarım
|1.271
|1.295
|17,00
|
|Çeyrek
|634
|648
|8,50
|
|Gümüş.Ons
|14,97
|15,00
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|3,50
|3,50
|0,06
|
|B. Petrol
|31,42
|31,42
|1,70
|