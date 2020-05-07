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***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

07.05.2020 12:40
GÜNCEL HABERLER



***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
Paylar 26.07.1990 Türkiye



uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
13:5998.935
Değişim :  0,37% |  363,16
Açılış :  98.580  
Önceki Kapanış :  98.571  
En Yüksek
99.273 En Düşük
97.800
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ARTI 2,42 218.770 % 10,00  
IZTAR 5,72 2.268.489 % 10,00  
RODRG 2,42 496.294 % 10,00  
SALIX 6,82 79.924 % 10,00  
UZERB 3,85 413.428 % 10,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,9571 9,0020 % 1,11  
Frank 7,4162 7,4609 % 0,81  
Riyal 1,9285 1,9382 % 0,92  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.693 1.694 8,24  
Altın Gr. 395 395 4,98  
Cumhuriyet 2.531 2.583 33,90  
Tam 2.605 2.650 34,70  
Yarım 1.271 1.295 17,00  
Çeyrek 634 648 8,50  
Gümüş.Ons 14,97 15,00 0,14  
Gümüş Gr. 3,50 3,50 0,06  
B. Petrol 31,42 31,42 1,70  
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