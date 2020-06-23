***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
23.06.2020 15:06
***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
Paylar 26.07.1990 Türkiye Borsa İstanbul / Pay Piyasası Yıldız Pazar
Pay Depo Sertifikası 04.03.2015 Amerika Birleşik Devletleri OTCQX Tezgah Üstü Pazar
Tahvil (Yurtdışı) 26.10.2012 İngiltere Londra Borsası -
Tahvil (Yurtdışı) 17.09.2014
16:23116.039
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 849,31
|Açılış
|: 115.617
|
|Önceki Kapanış
|: 115.190
|
116.279
En Düşük
115.555
16:236,8591
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0131
|Açılış
|: 6,8680
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8650
|
6,8614
En Düşük
6,8383
16:237,7713
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,0627
|Açılış
|: 7,7650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7000
|
7,7768
En Düşük
7,6969
16:23389,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 3,19
|Açılış
|: 389,47
|
|Önceki Kapanış
|: 386,29
|
389,55
En Düşük
384,72
BIST En Aktif Hisseler
|PEKGY
|8,47
|43.772.940
|% 10,00
|
|ULAS
|4,54
|8.537.785
|% 9,93
|
|AYEN
|4,01
|113.249.512
|% 9,86
|
|SAMAT
|2,34
|17.773.142
|% 9,86
|
|MNDRS
|3,68
|46.549.509
|% 9,85
|
|EKIZ
|11,45
|7.192.789
|% -9,98
|
|TACTR
|6,01
|597.464
|% -9,90
|
|EGCYO
|1,43
|1.050.998
|% -9,49
|
|ARTI
|2,18
|656.907
|% -9,17
|
|TSPOR
|7,72
|625.470.689
|% -8,10
|
|KRDMD
|2,99
|1.189.369.272
|% 2,75
|
|KARSN
|2,75
|951.011.946
|% 7,84
|
|PETKM
|4,19
|932.433.939
|% 1,70
|
|GARAN
|8,52
|665.208.586
|% 0,00
|
|TSPOR
|7,72
|625.470.689
|% -8,10
|
|SKBNK
|1,43
|559.665.858
|% 6,72
|
|KRDMD
|2,99
|1.189.369.272
|% 2,75
|
|KARSN
|2,75
|951.011.946
|% 7,84
|
|ODAS
|2,16
|599.948.083
|% 1,89
|
|EKGYO
|1,96
|448.153.232
|% 1,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5360
|8,5788
|% 0,31
|
|Frank
|7,2365
|7,2801
|% 0,59
|
|Riyal
|1,8223
|1,8314
|% 0,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.761
|1.762
|6,32
|
|Altın Gr.
|388
|388
|1,94
|
|Cumhuriyet
|2.519
|2.532
|8,60
|
|Tam
|2.584
|2.596
|8,90
|
|Yarım
|1.259
|1.270
|4,40
|
|Çeyrek
|632
|636
|2,20
|
|Gümüş.Ons
|17,94
|17,98
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|3,95
|3,96
|0,06
|
|B. Petrol
|43,30
|43,30
|0,22
|