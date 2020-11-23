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***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

23.11.2020 18:23



***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi
Sermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Para Birimi Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi İhraç Tavanı Bitiş Tarihi Satış Yöntemi Varsa Fon Kullanıcısı
Yapılandırılmış Borçlanma Aracı 7500000000 TRY Yurtiçi 16.04.2020 16.04.2021 Nitelikli Yatırımcıya Satış -
İpotek Teminatlı Menkul Kıymet 1500000000 TRY Yurtdışı 16.04.2020 16.04.2021 Yurtdışı Satış -
Tahvil, Finansman Bonosu, Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı veya Benzeri Türden Borçlanma Aracı 2000000000 USD Yurtdışı 23.01.2020 23.01.2021 Yurtdışı Satış -
Tahvil, Finansman Bonosu 30000000000 TRY Yurtiçi 23.07.2020 23.07.2021 Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış -




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889621


BIST
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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KONYA 1.078,40 295.925.547 % 10,00  
MERKO 13,20 16.261.785 % 10,00  
SUMAS 38,72 819.161 % 10,00  
POLTK 352,00 1.367.994 % 10,00  
EGEEN 1.557,00 296.758.629 % 10,00  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,8712 7,8807 % 3,43  
Euro 9,3063 9,3349 % 3,24  
Sterlin 10,4434 10,4958 % 3,42  
Frank 8,5883 8,6401 % 3,13  
Riyal 2,0933 2,1038 % 3,35  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.838 1.838 -34,87  
Altın Gr. 465 465 6,59  
Cumhuriyet 3.161 3.208 88,00  
Tam 3.154 3.235 102,57  
Yarım 1.524 1.565 49,62  
Çeyrek 765 783 24,81  
Gümüş.Ons 23,51 23,55 -0,65  
Gümüş Gr. 5,96 5,97 0,04  
B. Petrol 45,99 45,99 0,92  
Seans Raporu 18:05
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