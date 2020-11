***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları BilgileriOrtaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin BilgiSermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Para Birimi Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi İhraç Tavanı Bitiş Tarihi Satış Yöntemi Varsa Fon KullanıcısıYapılandırılmış Borçlanma Aracı 7500000000 TRY Yurtiçi 16.04.2020 16.04.2021 Nitelikli Yatırımcıya Satış -İpotek Teminatlı Menkul Kıymet 1500000000 TRY Yurtdışı 16.04.2020 16.04.2021 Yurtdışı Satış -Tahvil, Finansman Bonosu, Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı veya Benzeri Türden Borçlanma Aracı 2000000000 USD Yurtdışı 23.01.2020 23.01.2021 Yurtdışı Satış -Tahvil, Finansman Bonosu 30000000000 TRY Yurtiçi 23.07.2020 23.07.2021 Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış -http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889621BIST