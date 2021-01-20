***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
20.01.2021 16:46
li Yatırımcı) 11.10.2019 Türkiye Borsa İstanbul/Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Tahvil (Yurtiçi - Nitelikli Yatırımcı) 20.12.2019 Türkiye Borsa İstanbul/Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Finansman Bonosu (Yurtiçi - Nitelikli Yatırımcı) 20.03.2020 Türkiye Borsa İstanbul/Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Tahvil (Yurtiçi - Nitelikli Yatırımcı) 27.04.2020 Türkiye Borsa İstanbul/Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Tahvil (Yurtiçi - Nitelikli Yatırımcı) 05.05.2020 Türkiye Borsa İstanbul/Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Finansman Bonosu (Yurtiçi - Nitelikli Yatırımcı) 16.06.2020 Türkiye Borsa İstanbul/Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Finansman Bonosu (Yurtiçi - Nitelikli Yatırımcı) 19.06.2020 Türkiye Borsa İstanbul/Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Finansman Bonosu (Yurtiçi - Nitelikli Yatırımcı) 23.06.2020 Türkiye Borsa İstanbul/Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Finansman Bonosu (Yurtiçi - Nitelikli Yatırımcı) 16.07.2020 Türkiye Borsa İstanbul/Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Tahvil (Yurtiçi - Nitelikli Yatırımcı) 01.10.2020 Türkiye Borsa İstanbul/Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Tahvil (Yurtiçi - Nitelikli Yatırımcı) 04.12.2020 Türkiye Borsa İstanbul/Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Finansman Bonosu (Yurtiçi - Nitelikli Yatırımcı) 08.12.2020 Türkiye Borsa İstanbul/Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Finansman Bonosu (Yurtiçi - Nitelikli Yatırımcı) 08.12.2020 Türkiye Borsa İstanbul/Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Finansman Bonosu (Yurtiçi - Nitelikli Yatırımcı) 07.01.2021 Türkiye Borsa İstanbul/Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903492
BIST