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***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

25.01.2021 14:41



***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
TÜRKER TUNALI YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BÖLÜM YÖNETİCİSİ / GENEL MÜDÜR YARDIMCISI 20.10.2017 (0212) 385 61 00 Turker.Tunali@akbank.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı - Türev Araçlar Lisansı 206920 - 701175 - 303110
GÖKHAN KAZCILAR FİNANSAL KOORDİNASYON VE RAPORLAMA BÖLÜM BAŞKANI 21.01.2021 (0212) 385 62 04 Gokhan.Kazcilar@akbank.com - -
KAMİLE NECAT EBRU GÜVENİR YATIRIMCI İLİŞKİLERİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK BÖLÜM BAŞKANI 05.07.2017 (0212) 385 61 39 Ebru.Guvenir@akbank.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 201709




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904161


BIST
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MAALT 231,10 2.536.323 % 10,00  
KAPLM 48,40 2.397.204 % 10,00  
KSTUR 231,00 860.804 % 10,00  
BASCM 17,93 973.568 % 10,00  
ESEN 26,86 128.873.877 % 9,99  
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Sterlin 10,0698 10,1203 % -0,38  
Frank 8,2926 8,3425 % -0,52  
Riyal 1,9611 1,9710 % -0,42  
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14:28 Alış Satış %  
Altın Ons 1.863 1.864 9,18  
Altın Gr. 442 442 0,21  
Cumhuriyet 2.934 2.979 20,00  
Tam 2.920 2.993 18,06  
Yarım 1.411 1.448 8,74  
Çeyrek 708 724 4,36  
Gümüş.Ons 25,67 25,71 0,24  
Gümüş Gr. 6,09 6,10 0,03  
B. Petrol 55,67 55,67 0,42  
Seans Raporu 14:28
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