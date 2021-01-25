***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
25.01.2021 14:41
***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
TÜRKER TUNALI YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BÖLÜM YÖNETİCİSİ / GENEL MÜDÜR YARDIMCISI 20.10.2017 (0212) 385 61 00 Turker.Tunali@akbank.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı - Türev Araçlar Lisansı 206920 - 701175 - 303110
GÖKHAN KAZCILAR FİNANSAL KOORDİNASYON VE RAPORLAMA BÖLÜM BAŞKANI 21.01.2021 (0212) 385 62 04 Gokhan.Kazcilar@akbank.com - -
KAMİLE NECAT EBRU GÜVENİR YATIRIMCI İLİŞKİLERİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK BÖLÜM BAŞKANI 05.07.2017 (0212) 385 61 39 Ebru.Guvenir@akbank.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 201709
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904161
BIST
14:281.547
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 4,48
|Açılış
|: 1.557
|
|Önceki Kapanış
|: 1.542
|
1.560
En Düşük
1.539
14:287,3817
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0286
|Açılış
|: 7,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4100
|
7,4242
En Düşük
7,3635
14:288,9792
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -0,0436
|Açılış
|: 8,9750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0100
|
9,0459
En Düşük
8,9708
14:28442,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,21
|Açılış
|: 442,04
|
|Önceki Kapanış
|: 441,83
|
443,84
En Düşük
438,20
BIST En Aktif Hisseler14:28
|MAALT
|231,10
|2.536.323
|% 10,00
|
|KAPLM
|48,40
|2.397.204
|% 10,00
|
|KSTUR
|231,00
|860.804
|% 10,00
|
|BASCM
|17,93
|973.568
|% 10,00
|
|ESEN
|26,86
|128.873.877
|% 9,99
|
|POLTK
|490,50
|10.260.875
|% -10,00
|
|TKURU
|286,20
|628.724
|% -10,00
|
|AGYO
|4,24
|168.932.479
|% -9,59
|
|OZRDN
|11,90
|9.137.699
|% -7,54
|
|EMNIS
|38,50
|1.524.480
|% -7,54
|
|KOZAL
|119,90
|1.187.966.023
|% 4,81
|
|PETKM
|5,28
|1.165.198.152
|% 3,13
|
|KARSN
|5,14
|867.063.128
|% 8,67
|
|GARAN
|9,65
|696.836.239
|% -1,13
|
|TSKB
|2,00
|620.823.361
|% -1,48
|
|TSKB
|2,00
|620.823.361
|% -1,48
|
|IHLGM
|1,55
|381.251.703
|% 4,73
|
|PETKM
|5,28
|1.165.198.152
|% 3,13
|
|EKGYO
|2,49
|508.859.293
|% 0,00
|
|KARSN
|5,14
|867.063.128
|% 8,67
|
|14:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3788
|7,3817
|% -0,39
|
|Euro
|8,9747
|8,9792
|% -0,48
|
|Sterlin
|10,0698
|10,1203
|% -0,38
|
|Frank
|8,2926
|8,3425
|% -0,52
|
|Riyal
|1,9611
|1,9710
|% -0,42
|
|14:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.863
|1.864
|9,18
|
|Altın Gr.
|442
|442
|0,21
|
|Cumhuriyet
|2.934
|2.979
|20,00
|
|Tam
|2.920
|2.993
|18,06
|
|Yarım
|1.411
|1.448
|8,74
|
|Çeyrek
|708
|724
|4,36
|
|Gümüş.Ons
|25,67
|25,71
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|6,09
|6,10
|0,03
|
|B. Petrol
|55,67
|55,67
|0,42
|