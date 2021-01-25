***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoTÜRKER TUNALI YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BÖLÜM YÖNETİCİSİ / GENEL MÜDÜR YARDIMCISI 20.10.2017 (0212) 385 61 00 Turker.Tunali@akbank.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı - Türev Araçlar Lisansı 206920 - 701175 - 303110GÖKHAN KAZCILAR FİNANSAL KOORDİNASYON VE RAPORLAMA BÖLÜM BAŞKANI 21.01.2021 (0212) 385 62 04 Gokhan.Kazcilar@akbank.com - -KAMİLE NECAT EBRU GÜVENİR YATIRIMCI İLİŞKİLERİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK BÖLÜM BAŞKANI 05.07.2017 (0212) 385 61 39 Ebru.Guvenir@akbank.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 201709http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904161BIST