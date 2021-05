***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları BilgileriSon Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış PiyasalarKote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili PazarıPaylar 26.07.1990 Türkiye Borsa İstanbul / Pay Piyasası Yıldız PazarPay Depo Sertifikası 04.03.2015 Amerika Birleşik Devletleri OTCQX Tezgah Üstü PazarTahvil (Yurtdışı) 26.10.2012 İngiltere Londra Borsası -Tahvil (Yurtdışı) 17.09.2014 İrlanda ve Almanya İrlanda Borsası, Münih Borsası -Tahvil (Yurtdışı) 31.03.2015 İrlanda İrlanda Borsası -Sermaye Benzeri Tahvil (Yurtdışı) 15.03.2017 İrlanda İrlanda Borsası -İTMK (Yurtdışı) 19.10.2017 Almanya Frankfurt Borsası -Sermaye Benzeri Tahvil (Yurtdışı) 27.02.2018 İrlanda İrlanda Borsası -Tahvil (Yurtdışı) 08.07.2020 İrlanda İrlanda Borsası -Tahvil (Yurtdışı) 11.08.2020 İrlanda İrlanda Borsası -Finansman Bonosu (Yurtiçi - Nitelikli Yatırımcı) 20.03.2020 Türkiye Borsa İstanbul/Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım PazarıTahvil (Yurtiçi - Nitelikli Yatırımcı) 27.04.2020 Türkiye Borsa İstanbul/Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım PazarıTahvil (Yurtiçi - Nitelikli Yatırımcı) 05.05.2020 Türkiye Borsa İstanbul/Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım PazarıFinansman Bonosu (Yurtiçi - Nitelikli Yatırımcı) 16.07.2020 Türkiye Borsa İstanbul/Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım PazarıTahvil (Yurtiçi - Nitelikli Yatırımcı) 01.10.2020 Türkiye Borsa İstanbul/Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım PazarıTahvil (Yurtiçi - Nitelikli Yatırımcı) 04.12.2020 Türkiye Borsa İstanbul/Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım PazarıTahvil (Yurtiçi - Nitelikli Yatırımcı) 12.02.2021 Türkiye Borsa İstanbul/Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım PazarıFinansman Bonosu (Yurtiçi - Nitelikli Yatırımcı) 22.02.2021 Türkiye Borsa İstanbul/Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım PazarıFinansman Bonosu (Yurtiçi - Nitelikli Yatırımcı) 01.03.2021 Türkiye Borsa İstanbul/Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım PazarıFinansman Bonosu (Yurtiçi - Nitelikli Yatırımcı) 05.03.2021 Türkiye Borsa İstanbul/Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım PazarıFinansman Bonosu (Yurtiçi - Nitelikli Yatırımcı) 18.03.2021 Türkiye Borsa İstanbul/Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım PazarıFinansman Bonosu (Yurtiçi ? Nitelikli Yatırımcı) 21.04.2021 Türkiye Borsa İstanbul/Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım PazarıTahvil (Yurtiçi ? Nitelikli Yatırımcı) 22.04.2021 Türkiye Borsa İstanbul/Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım PazarıFinansman Bonosu (Yurtiçi ? Nitelikli Yatırımcı) 30.04.2021 Türkiye Borsa İstanbul/Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım PazarıOrtaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin BilgiSermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Para Birimi Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi İhraç Tavanı Bitiş Tarihi Satış Yöntemi Varsa Fon KullanıcısıYapılandırılmış Borçlanma Aracı 7500000000 TRY Yurtiçi 16.04.2020 16.04.2021 Nitelikli Yatırımcıya Satış -İpotek Teminatlı Menkul Kıymet 1500000000 TRY Yurtdışı 16.04.2020 16.04.2021 Yurtdışı Satış -Tahvil, Finansman Bonosu 30000000000 TRY Yurtiçi 23.07.2020 23.07.2021 Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış -Tahvil, Finansman Bonosu, Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı veya Benzeri Türden Borçlanma Aracı 2000000000 USD Yurtdışı 22.04.2021 22.04.2022 Yurtdışı Satış -