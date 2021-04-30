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***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

30.04.2021 11:12



***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
Paylar 26.07.1990 Türkiye Borsa İstanbul / Pay Piyasası Yıldız Pazar
Pay Depo Sertifikası 04.03.2015 Amerika Birleşik Devletleri OTCQX Tezgah Üstü Pazar
Tahvil (Yurtdışı) 26.10.2012 İngiltere Londra Borsası -
Tahvil (Yurtdışı) 17.09.2014 İrlanda ve Almanya İrlanda Borsası, Münih Borsası -
Tahvil (Yurtdışı) 31.03.2015 İrlanda İrlanda Borsası -
Sermaye Benzeri Tahvil (Yurtdışı) 15.03.2017 İrlanda İrlanda Borsası -
İTMK (Yurtdışı) 19.10.2017 Almanya Frankfurt Borsası -
Sermaye Benzeri Tahvil (Yurtdışı) 27.02.2018 İrlanda İrlanda Borsası -
Tahvil (Yurtdışı) 08.07.2020 İrlanda İrlanda Borsası -
Tahvil (Yurtdışı) 11.08.2020 İrlanda İrlanda Borsası -
Finansman Bonosu (Yurtiçi - Nitelikli Yatırımcı) 20.03.2020 Türkiye Borsa İstanbul/Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Tahvil (Yurtiçi - Nitelikli Yatırımcı) 27.04.2020 Türkiye Borsa İstanbul/Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Tahvil (Yurtiçi - Nitelikli Yatırımcı) 05.05.2020 Türkiye Borsa İstanbul/Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Finansman Bonosu (Yurtiçi - Nitelikli Yatırımcı) 16.07.2020 Türkiye Borsa İstanbul/Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Tahvil (Yurtiçi - Nitelikli Yatırımcı) 01.10.2020 Türkiye Borsa İstanbul/Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Tahvil (Yurtiçi - Nitelikli Yatırımcı) 04.12.2020 Türkiye Borsa İstanbul/Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Tahvil (Yurtiçi - Nitelikli Yatırımcı) 12.02.2021 Türkiye Borsa İstanbul/Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Finansman Bonosu (Yurtiçi - Nitelikli Yatırımcı) 22.02.2021 Türkiye Borsa İstanbul/Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Finansman Bonosu (Yurtiçi - Nitelikli Yatırımcı) 01.03.2021 Türkiye Borsa İstanbul/Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Finansman Bonosu (Yurtiçi - Nitelikli Yatırımcı) 05.03.2021 Türkiye Borsa İstanbul/Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Finansman Bonosu (Yurtiçi - Nitelikli Yatırımcı) 18.03.2021 Türkiye Borsa İstanbul/Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Finansman Bonosu (Yurtiçi ? Nitelikli Yatırımcı) 21.04.2021 Türkiye Borsa İstanbul/Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Tahvil (Yurtiçi ? Nitelikli Yatırımcı) 22.04.2021 Türkiye Borsa İstanbul/Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Finansman Bonosu (Yurtiçi ? Nitelikli Yatırımcı) 30.04.2021 Türkiye Borsa İstanbul/Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı

Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi
Sermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Para Birimi Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi İhraç Tavanı Bitiş Tarihi Satış Yöntemi Varsa Fon Kullanıcısı
Yapılandırılmış Borçlanma Aracı 7500000000 TRY Yurtiçi 16.04.2020 16.04.2021 Nitelikli Yatırımcıya Satış -
İpotek Teminatlı Menkul Kıymet 1500000000 TRY Yurtdışı 16.04.2020 16.04.2021 Yurtdışı Satış -
Tahvil, Finansman Bonosu 30000000000 TRY Yurtiçi 23.07.2020 23.07.2021 Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış -
Tahvil, Finansman Bonosu, Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı veya Benzeri Türden Borçlanma Aracı 2000000000 USD Yurtdışı 22.04.2021 22.04.2022 Yurtdışı Satış -




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933149


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Altın Ons 1.769 1.770 -3,00  
Altın Gr. 471 471 4,00  
Cumhuriyet 3.112 3.159 45,00  
Tam 3.100 3.178 48,34  
Yarım 1.498 1.538 23,38  
Çeyrek 752 769 11,69  
Gümüş.Ons 25,89 25,92 -0,20  
Gümüş Gr. 6,89 6,90 0,01  
B. Petrol 66,66 66,66 -1,39  
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