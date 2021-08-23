***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
23.08.2021 21:07
***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi
Sermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Para Birimi Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi İhraç Tavanı Bitiş Tarihi Satış Yöntemi Varsa Fon Kullanıcısı
Tahvil, Finansman Bonosu, Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı veya Benzeri Türden Borçlanma Aracı 2000000000 USD Yurtdışı 22.04.2021 22.04.2022 Yurtdışı Satış -
Tahvil, Finansman Bonosu 30000000000 TRY Yurtiçi 19.08.2021 19.08.2022 Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış -
Yapılandırılmış Borçlanma Aracı 10000000000 TRY Yurtiçi 19.08.2021 19.08.2022 Nitelikli Yatırımcıya Satış -
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960106
BIST
18:051.466
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 6,56
|Açılış
|: 1.465
|
|Önceki Kapanış
|: 1.459
|
1.472
En Düşük
1.464
18:058,4043
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0072
|Açılış
|: 8,4180
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4630
|
8,4159
En Düşük
8,3752
18:059,9054
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0122
|Açılış
|: 9,8750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9100
|
9,9054
En Düşük
9,8782
18:05487,34
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -1,84
|Açılış
|: 486,85
|
|Önceki Kapanış
|: 489,18
|
490,14
En Düşük
486,59
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GESAN
|24,86
|15.539.414
|% 10,00
|
|BALAT
|5,17
|1.357.318
|% 10,00
|
|MAALT
|196,90
|48.570.475
|% 10,00
|
|SUMAS
|96,30
|2.311.102
|% 9,99
|
|BRLSM
|12,11
|741.853.341
|% 9,99
|
|PENTA
|77,80
|12.887.556
|% -9,95
|
|EDATA
|16,62
|96.289.719
|% -9,62
|
|VBTYZ
|22,46
|77.743.200
|% -9,22
|
|AGYO
|4,55
|88.382.454
|% -8,45
|
|SANFM
|20,58
|6.432.100
|% -7,13
|
|THYAO
|12,81
|1.466.716.298
|% 2,56
|
|GARAN
|9,55
|1.198.064.454
|% 0,00
|
|BRLSM
|12,11
|741.853.341
|% 9,99
|
|KRDMD
|7,69
|720.780.253
|% 0,26
|
|EREGL
|18,63
|559.396.073
|% -0,05
|
|YKBNK
|2,58
|417.699.553
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,87
|239.490.671
|% 0,54
|
|GARAN
|9,55
|1.198.064.454
|% 0,00
|
|THYAO
|12,81
|1.466.716.298
|% 2,56
|
|ODAS
|1,43
|141.181.738
|% -1,38
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3943
|8,4248
|% 0,33
|
|Euro
|9,8744
|9,9113
|% 0,18
|
|Sterlin
|11,5031
|11,5608
|% -0,24
|
|Frank
|9,1691
|9,2243
|% -0,32
|
|Riyal
|2,2340
|2,2452
|% -0,28
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.802
|1.803
|-0,31
|
|Altın Gr.
|487
|487
|-2,33
|
|Cumhuriyet
|3.244
|3.293
|-7,00
|
|Tam
|3.229
|3.310
|-6,20
|
|Yarım
|1.561
|1.601
|-3,00
|
|Çeyrek
|783
|801
|-1,50
|
|Gümüş.Ons
|23,82
|23,86
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,43
|6,44
|-0,00
|
|B. Petrol
|70,45
|70,45
|0,01
|