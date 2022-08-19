***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları BilgileriOrtaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin BilgiSermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Para Birimi Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi İhraç Tavanı Bitiş Tarihi Satış Yöntemi Varsa Fon KullanıcısıTahvil, Finansman Bonosu 30000000000 TRY Yurtiçi 11.08.2022 11.08.2023 Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış -Yapılandırılmış Borçlanma Aracı 10000000000 TRY Yurtiçi 11.08.2022 11.08.2023 Nitelikli Yatırımcıya Satış -Tahvil, Finansman Bonosu, Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı veya Benzeri Türden Borçlanma Aracı 2000000000 USD Yurtdışı 18.08.2022 18.08.2023 Yurtdışı Satış -Yeşil/Sürdürülebilir Temalı Tahvil, Finansman Bonosu, Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı veya Benzeri Türden Borçlanma Aracı 2000000000 USD Yurtdışı 18.08.2022 18.08.2023 Yurtdışı Satış -http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057129BIST