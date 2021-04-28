***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
28.04.2021 18:11
***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
28/04/2021
Karar Sayısı
10895
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (II-14.1) GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca ilişikte sunduğumuz Akbank T.A.Ş.'nin 31 Mart 2021 tarihli Konsolide Olmayan Finansal Tabloları ve Sınırlı Denetim Raporu ile Konsolide Olmayan Ara Dönem Faaliyet Raporu tarafımızdan incelenmiş olup, önemli konularda gerçeğe aykırı açıklama veya herhangi bir eksiklik içermemekte ve şirketin mali durumu ve faaliyet sonuçları hakkında gerçeği doğru bir biçimde yansıtmaktadır.
Saygılarımızla, 28 Nisan 2021 Eyüp ENGİN Denetim Komitesi Başkanı S. Hakan BİNBAŞGİL Genel Müdür Türker TUNALI Genel Müdür Yardımcısı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931910
BIST
11:001.401
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 14,80
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.386
|
1.403
En Düşük
1.391
11:008,1534
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0353
|Açılış
|: 8,1150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
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8,2146
En Düşük
8,1390
11:009,9090
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0403
|Açılış
|: 9,8100
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|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0012
En Düşük
9,8763
11:00467,89
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -1,31
|Açılış
|: 467,89
|
|Önceki Kapanış
|: 469,20
|
472,20
En Düşük
467,13
BIST En Aktif Hisseler11:00
|RYSAS
|4,27
|14.944.308
|% 9,77
|
|RALYH
|3,79
|628.466
|% 9,54
|
|MERIT
|241,50
|940.643
|% 7,81
|
|BJKAS
|7,51
|51.245.137
|% 7,75
|
|LUKSK
|68,40
|4.636.082
|% 7,72
|
|ATLAS
|1,83
|918.755
|% -9,85
|
|KERVN
|0,66
|352.485
|% -9,59
|
|IDGYO
|6,33
|183.057
|% -9,44
|
|ATSYH
|4,20
|7.262
|% -7,69
|
|SEYKM
|23,60
|15.211.337
|% -6,35
|
|GARAN
|7,27
|406.570.043
|% 2,11
|
|EREGL
|19,15
|252.629.943
|% 1,11
|
|SASA
|36,82
|215.109.206
|% 1,15
|
|PETKM
|6,59
|213.130.361
|% 1,07
|
|KOZAL
|108,80
|127.503.638
|% 1,68
|
|GARAN
|7,27
|406.570.043
|% 2,11
|
|SKBNK
|1,11
|38.963.029
|% 3,74
|
|YKBNK
|2,13
|73.035.970
|% 1,43
|
|PETKM
|6,59
|213.130.361
|% 1,07
|
|AKBNK
|4,92
|114.389.453
|% 1,44
|
|11:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1473
|8,1534
|% -0,43
|
|Euro
|9,8897
|9,9090
|% -0,41
|
|Sterlin
|11,3745
|11,4315
|% -0,09
|
|Frank
|8,9335
|8,9873
|% -0,42
|
|Riyal
|2,1722
|2,1831
|% -0,23
|
|11:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.781
|1.781
|-0,72
|
|Altın Gr.
|468
|468
|-0,84
|
|Cumhuriyet
|3.067
|3.114
|-38,00
|
|Tam
|3.051
|3.130
|-39,84
|
|Yarım
|1.475
|1.514
|-19,27
|
|Çeyrek
|740
|757
|-9,63
|
|Gümüş.Ons
|26,39
|26,42
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|6,94
|6,94
|0,04
|
|B. Petrol
|67,14
|67,14
|0,36
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