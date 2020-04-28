AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

BIST En Aktif Hisseler
|BOSSA
|9,57
|36.754.527
|% 10,00
|UZERB
|3,08
|329.163
|% 10,00
|PAPIL
|13,20
|47.513.903
|% 10,00
|TKURU
|11,33
|620.895
|% 10,00
|SONME
|5,94
|2.504.209
|% 10,00
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|8,6635
|8,7070
|% 0,06
|Frank
|7,1474
|7,1905
|% 0,20
|Riyal
|1,8544
|1,8637
|% 0,12
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.705
|1.706
|-8,37
|Altın Gr.
|384
|384
|-1,46
|Cumhuriyet
|2.458
|2.515
|-10,30
|Tam
|2.522
|2.577
|-10,60
|Yarım
|1.229
|1.259
|-5,20
|Çeyrek
|616
|630
|-2,60
|Gümüş.Ons
|15,05
|15,09
|-0,12
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,39
|-0,03
|B. Petrol
|22,73
|22,73
|-0,34
Seans Raporu
- 17:59 BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SODA, TAVHL, KOZAA
- 17:59XU050 BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -141, 35 kaybederek (% -0.15 ) 94, 800
- 17:59 Tavandan işlem gören hisse senedleri : IZTAR, HALKS, EGCYO, EGCEY, RODRG, ARTI, EGCYH, EKIZ, VANGD, ALYAG
- 17:59 Tabandan işlem gören hisse senetleri : VAKFN, CASA, BMELK, YBTAS
- 17:59 PAPIL, SNPAM, KPHOL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında