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***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi

07.07.2020 17:57
GÜNCEL HABERLER



***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )

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Türkçe
Tertip İhraç Belgesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.06.2020
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

                 Bankamızca ihraç edilecek kıymete ilişkin bilgiler aşağıda listelenmiş olup, söz konusu kıymete ilişkin SPK tarafından onaylanan tertip ihraç belgesine ekte yer verilmiştir.
 
ISIN:  XS2131335270 - US00971YAG52
TÜRÜ: EUROBOND TAHVİL
İHRAÇ TARİHİ: 8.07.2020
VADE: 6.02.2026
GÜN: 2.039
DÖVİZ: USD
NOMİNAL TUTAR: 500.000.000




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/856171


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
IZFAS 2,64 1.762.360 % 10,00  
KENT 758,00 57.457.380 % 10,00  
PKENT 208,10 6.396.028 % 9,99  
SNPAM 10,69 8.791.441 % 9,98  
VKFYO 5,29 8.248.664 % 9,98  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5956 8,6387 % 0,59  
Frank 7,2539 7,2976 % 0,02  
Riyal 1,8230 1,8321 % -0,04  
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Alış Satış %  
Altın Gr. 396 396 2,06  
Cumhuriyet 2.563 2.583 12,40  
Tam 2.638 2.651 12,70  
Yarım 1.281 1.297 6,20  
Çeyrek 641 649 3,10  
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