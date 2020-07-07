***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
07.07.2020 17:57
***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.06.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamızca ihraç edilecek kıymete ilişkin bilgiler aşağıda listelenmiş olup, söz konusu kıymete ilişkin SPK tarafından onaylanan tertip ihraç belgesine ekte yer verilmiştir.
ISIN: XS2131335270 - US00971YAG52
TÜRÜ: EUROBOND TAHVİL
İHRAÇ TARİHİ: 8.07.2020
VADE: 6.02.2026
GÜN: 2.039
DÖVİZ: USD
NOMİNAL TUTAR: 500.000.000
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/856171
BIST
17:57119.371
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 885,33
|Açılış
|: 118.792
|
|Önceki Kapanış
|: 118.485
|
119.745
En Düşük
117.075
17:576,8596
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0006
|Açılış
|: 6,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8790
|
6,8689
En Düşük
6,8520
17:577,7510
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0154
|Açılış
|: 7,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7850
|
7,7844
En Düşük
7,7340
17:57395,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 2,07
|Açılış
|: 395,81
|
|Önceki Kapanış
|: 393,74
|
396,50
En Düşük
391,61
BIST En Aktif Hisseler
|IZFAS
|2,64
|1.762.360
|% 10,00
|
|KENT
|758,00
|57.457.380
|% 10,00
|
|PKENT
|208,10
|6.396.028
|% 9,99
|
|SNPAM
|10,69
|8.791.441
|% 9,98
|
|VKFYO
|5,29
|8.248.664
|% 9,98
|
|SKTAS
|3,07
|86.151.143
|% -9,97
|
|BJKAS
|3,23
|237.452.539
|% -9,78
|
|EGCYO
|1,15
|494.237
|% -7,26
|
|KRDMA
|4,22
|18.784.178
|% -7,25
|
|UFUK
|5,44
|59.580
|% -6,21
|
|EKGYO
|2,24
|4.294.428.115
|% 4,67
|
|SISE
|6,42
|2.117.471.891
|% 7,54
|
|PETKM
|4,43
|1.725.830.289
|% 4,48
|
|ODAS
|2,87
|1.586.537.420
|% 1,06
|
|GARAN
|8,33
|1.488.591.758
|% -0,48
|
|EKGYO
|2,24
|4.294.428.115
|% 4,67
|
|ODAS
|2,87
|1.586.537.420
|% 1,06
|
|PETKM
|4,43
|1.725.830.289
|% 4,48
|
|IHLGM
|1,86
|734.728.926
|% 1,09
|
|SISE
|6,42
|2.117.471.891
|% 7,54
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5956
|8,6387
|% 0,59
|
|Frank
|7,2539
|7,2976
|% 0,02
|
|Riyal
|1,8230
|1,8321
|% -0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|396
|396
|2,06
|
|Cumhuriyet
|2.563
|2.583
|12,40
|
|Tam
|2.638
|2.651
|12,70
|
|Yarım
|1.281
|1.297
|6,20
|
|Çeyrek
|641
|649
|3,10
|
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