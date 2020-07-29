***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
29.07.2020 17:27
***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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Tertip İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.07.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamızca ihraç edilecek kıymete ilişkin bilgiler aşağıda listelenmiş olup, söz konusu kıymete ilişkin SPK tarafından onaylanan tertip ihraç belgesine ekte yer verilmiştir.
ISIN: XS2211119313
TÜRÜ: EUROBOND TAHVİL
İHRAÇ TARİHİ: 05.08.2020
VADE: 15.11.2024
GÜN: 1.563
DÖVİZ: USD
NOMİNAL TUTAR: 50.000.000
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/863488
BIST
17:121.132
En Yüksek
|Değişim
|: -1,83%
|| -21,13
|Açılış
|: 1.156
|
|Önceki Kapanış
|: 1.153
|
1.160
En Düşük
1.121
17:126,9785
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0446
|Açılış
|: 7,0720
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0550
|
6,9843
En Düşük
6,9132
17:128,2404
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 0,1049
|Açılış
|: 8,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2200
|
8,2404
En Düşük
8,1145
17:12437,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 1,00
|Açılış
|: 437,87
|
|Önceki Kapanış
|: 436,87
|
440,30
En Düşük
434,66
BIST En Aktif Hisseler
|IHYAY
|1,43
|135.878.559
|% 10,00
|
|BURVA
|78,10
|16.362.257
|% 10,00
|
|KRGYO
|6,05
|43.842.439
|% 10,00
|
|PKENT
|867,90
|2.709.584
|% 10,00
|
|QNBFB
|80,90
|55.694.818
|% 9,99
|
|KENT
|2.408,00
|15.395.297
|% -10,00
|
|NIBAS
|16,73
|6.563.790
|% -9,96
|
|POLTK
|149,20
|726.601
|% -9,96
|
|UZERB
|4,04
|124.820
|% -9,82
|
|TDGYO
|5,22
|17.496.668
|% -9,53
|
|ASELS
|35,50
|2.061.630.087
|% -2,69
|
|GUSGR
|6,17
|1.559.172.463
|% 3,52
|
|GARAN
|7,15
|1.244.787.807
|% -3,38
|
|EKGYO
|2,18
|1.159.121.376
|% -1,80
|
|KRDMD
|2,99
|769.125.757
|% -1,32
|
|EKGYO
|2,18
|1.159.121.376
|% -1,80
|
|IHLAS
|0,89
|232.055.589
|% -1,11
|
|KRDMD
|2,99
|769.125.757
|% -1,32
|
|GUSGR
|6,17
|1.559.172.463
|% 3,52
|
|TSKB
|1,14
|292.686.592
|% -2,56
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,0226
|9,0678
|% 0,96
|
|Frank
|7,5793
|7,6249
|% 0,78
|
|Riyal
|1,8519
|1,8612
|% 0,52
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.952
|1.952
|-6,30
|
|Altın Gr.
|438
|438
|1,14
|
|Cumhuriyet
|2.877
|2.909
|13,40
|
|Tam
|2.963
|3.001
|22,70
|
|Yarım
|1.438
|1.460
|6,70
|
|Çeyrek
|721
|731
|3,40
|
|Gümüş.Ons
|24,18
|24,22
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|5,42
|5,42
|-0,02
|
|B. Petrol
|43,95
|43,95
|0,34
|