***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
18.06.2021 20:41
***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.06.2021, 15.06.2021 ve 17.06.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamızca ihraç edilecek 500 milyon ABD Doları nominal tutardaki sürdürülebilir sermaye benzeri tahvile ilişkin SPK tarafından onaylanan tertip ihraç belgesi ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943210
BIST
18:051.391
En Yüksek
|Değişim
|: -1,63%
|| -23,09
|Açılış
|: 1.418
|
|Önceki Kapanış
|: 1.414
|
1.422
En Düşük
1.389
18:058,7540
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0347
|Açılış
|: 8,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6850
|
8,7540
En Düşük
8,6544
18:0510,3892
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0083
|Açılış
|: 10,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3400
|
10,4039
En Düşük
10,3179
18:05495,47
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -1,67
|Açılış
|: 495,47
|
|Önceki Kapanış
|: 497,14
|
502,48
En Düşük
494,70
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IDGYO
|6,05
|1.393.334
|% 10,00
|
|VKFYO
|5,52
|7.327.590
|% 9,96
|
|TKURU
|139,20
|5.944.798
|% 9,95
|
|VAKFN
|8,74
|209.341.709
|% 9,94
|
|OZBAL
|9,20
|20.798.995
|% 9,92
|
|BERA
|16,93
|12.612.139
|% -9,99
|
|MERIT
|18,13
|2.608.916
|% -9,98
|
|UZERB
|45,28
|810.617
|% -9,98
|
|BAGFS
|15,54
|838.725
|% -9,97
|
|ISBIR
|6.000,00
|2.265.992
|% -9,84
|
|THYAO
|14,54
|1.506.600.055
|% -0,82
|
|EKGYO
|2,06
|1.047.827.088
|% -2,83
|
|GARAN
|8,16
|919.522.720
|% -0,37
|
|EREGL
|17,79
|781.641.107
|% -4,92
|
|KOZAL
|120,60
|588.702.479
|% -2,35
|
|EKGYO
|2,06
|1.047.827.088
|% -2,83
|
|YKBNK
|2,15
|406.874.591
|% -0,92
|
|GARAN
|8,16
|919.522.720
|% -0,37
|
|THYAO
|14,54
|1.506.600.055
|% -0,82
|
|IHLGM
|1,16
|102.109.517
|% -4,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7206
|8,7540
|% 0,40
|
|Euro
|10,3465
|10,3892
|% -0,08
|
|Sterlin
|12,0161
|12,0763
|% -0,74
|
|Frank
|9,4222
|9,4790
|% -0,42
|
|Riyal
|2,3225
|2,3342
|% 0,19
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.764
|1.764
|-9,33
|
|Altın Gr.
|495
|495
|-1,67
|
|Cumhuriyet
|3.304
|3.354
|13,00
|
|Tam
|3.288
|3.375
|11,50
|
|Yarım
|1.589
|1.632
|5,56
|
|Çeyrek
|797
|816
|2,78
|
|Gümüş.Ons
|25,78
|25,82
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|7,24
|7,26
|-0,01
|
|B. Petrol
|73,28
|73,28
|0,18
|