***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi









***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeTertip İhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi15.06.2021, 15.06.2021 ve 17.06.2021Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamızca ihraç edilecek 500 milyon ABD Doları nominal tutardaki sürdürülebilir sermaye benzeri tahvile ilişkin SPK tarafından onaylanan tertip ihraç belgesi ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943210BIST