***AKBNK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
30.03.2022 09:21
***AKBNK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKBNK.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,233 TL Teorik Fiyat: 7,107 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013913
BIST
13:092.230
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 23,34
|Açılış
|: 2.213
|
|Önceki Kapanış
|: 2.207
|
2.234
En Düşük
2.213
13:0914,6713
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,0986
|Açılış
|: 14,6630
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6150
|
14,6760
En Düşük
14,5332
13:0916,3372
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 0,1519
|Açılış
|: 16,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2600
|
16,3753
En Düşük
16,1459
13:09905,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 6,53
|Açılış
|: 905,88
|
|Önceki Kapanış
|: 899,35
|
908,77
En Düşük
897,00
BIST En Aktif Hisseler13:08
|ULUSE
|103,00
|10.729.970
|% 9,98
|
|KLNMA
|15,75
|800.208
|% 9,37
|
|ISFIN
|3,41
|278.192.211
|% 9,29
|
|ETILR
|9,20
|1.833.943
|% 8,24
|
|DESA
|14,41
|21.566.086
|% 8,02
|
|UZERB
|35,12
|45.575
|% -9,99
|
|CEOEM
|14,34
|116.491.507
|% -9,98
|
|KAREL
|12,76
|79.976.358
|% -8,46
|
|PKENT
|217,70
|22.522.006
|% -7,32
|
|DZGYO
|2,71
|26.782.238
|% -6,55
|
|THYAO
|31,64
|2.445.603.559
|% 0,00
|
|GARAN
|12,18
|1.321.714.391
|% 0,58
|
|ASELS
|24,62
|1.298.842.314
|% 2,93
|
|SISE
|15,29
|911.616.668
|% 1,26
|
|YKBNK
|4,07
|712.711.441
|% 1,75
|
|YKBNK
|4,07
|712.711.441
|% 1,75
|
|CEMAS
|1,17
|163.726.355
|% 3,54
|
|ODAS
|1,65
|223.962.165
|% 0,61
|
|TSKB
|1,47
|166.854.957
|% 2,80
|
|ADESE
|0,77
|83.436.105
|% 6,94
|
|13:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6678
|14,6712
|% 0,68
|
|Euro
|16,3276
|16,3394
|% 0,95
|
|Sterlin
|19,2281
|19,3245
|% 1,08
|
|Frank
|15,7686
|15,8636
|% 1,15
|
|Riyal
|3,8979
|3,9174
|% 0,68
|
|13:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.921
|1.921
|1,67
|
|Altın Gr.
|905
|905
|6,04
|
|Cumhuriyet
|6.001
|6.092
|48,00
|
|Tam
|5.976
|6.125
|50,82
|
|Yarım
|2.888
|2.963
|24,59
|
|Çeyrek
|1.449
|1.481
|12,30
|
|Gümüş.Ons
|24,76
|24,81
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,69
|11,70
|0,09
|
|B. Petrol
|110
|110
|1,84
|