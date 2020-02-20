***AKBNK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
20.02.2020 17:23
***AKBNK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [AKBNK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
22/11/2019
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
AKBANK T.A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Bono
ISIN Kodu
TRFAKBK52029
Nominal Değer (TL)
180.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
20/02/2020
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
24/02/2020
Vadesi (Gün)
92
İtfa Tarihi
22/05/2020
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820489
BIST
17:42115.676
En Yüksek
|Değişim
|: -2,95%
|| -3.520,26
|Açılış
|: 119.289
|
|Önceki Kapanış
|: 119.196
|
119.350
En Düşük
114.921
17:426,0947
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0102
|Açılış
|: 6,0990
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0790
|
6,1037
En Düşük
6,0806
17:426,5965
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0188
|Açılış
|: 6,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5630
|
6,6059
En Düşük
6,5663
17:42316,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,76
|Açılış
|: 316,22
|
|Önceki Kapanış
|: 315,46
|
317,46
En Düşük
314,06
BIST En Aktif Hisseler
|MIPAZ
|3,56
|192.515.725
|% 19,87
|
|HATEK
|9,50
|43.171.332
|% 10,98
|
|QNBFL
|144,30
|8.714.057
|% 9,32
|
|YONGA
|9,22
|90.121
|% 6,34
|
|LOGO
|71,95
|94.690.650
|% 5,96
|
|GSRAY
|3,12
|912.822.615
|% -20,00
|
|TSPOR
|6,23
|780.036.497
|% -19,92
|
|VERTU
|5,39
|39.408.102
|% -18,33
|
|FENER
|15,92
|868.476.050
|% -18,11
|
|BJKAS
|2,99
|1.228.888.029
|% -15,06
|
|ASELS
|28,56
|1.748.686.859
|% -4,10
|
|THYAO
|14,40
|1.594.855.486
|% -3,36
|
|BJKAS
|2,99
|1.228.888.029
|% -15,06
|
|GSRAY
|3,12
|912.822.615
|% -20,00
|
|FENER
|15,92
|868.476.050
|% -18,11
|
|BJKAS
|2,99
|1.228.888.029
|% -15,06
|
|CEMAS
|1,24
|401.371.481
|% -6,06
|
|EKGYO
|1,52
|392.446.647
|% -6,17
|
|GSRAY
|3,12
|912.822.615
|% -20,00
|
|ODAS
|2,05
|459.840.313
|% -8,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8049
|7,8441
|% -0,44
|
|Frank
|6,1739
|6,2111
|% 0,22
|
|Riyal
|1,6183
|1,6265
|% 0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.617
|1.617
|4,10
|
|Altın Gr.
|317
|317
|1,43
|
|Cumhuriyet
|2.098
|2.130
|20,00
|
|Tam
|2.088
|2.140
|20,65
|
|Yarım
|1.009
|1.035
|9,99
|
|Çeyrek
|506
|518
|4,99
|
|Gümüş.Ons
|18,32
|18,37
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|3,58
|3,59
|-0,03
|
|B. Petrol
|59,44
|59,44
|0,32
|