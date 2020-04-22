***AKBNK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
22.04.2020 16:20
***AKBNK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )
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Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
22/11/2019
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
Akbank T.A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Tahvil
ISIN Kodu
TRSAKBK72111
Nominal Değer (TL)
121.235.000
Vade Başlangıç Tarihi
22/04/2020
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
27/04/2020
Vadesi (Gün)
435
İtfa Tarihi
01/07/2021
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839836
BIST
17:3898.357
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 738,09
|Açılış
|: 98.129
|
|Önceki Kapanış
|: 97.619
|
98.962
En Düşük
97.897
17:386,9988
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0201
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9998
En Düşük
6,9571
17:387,5825
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0095
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6145
En Düşük
7,5575
17:38384,15
En Yüksek
|Değişim
|: 1,57%
|| 5,93
|Açılış
|: 384,15
|
|Önceki Kapanış
|: 378,23
|
385,23
En Düşük
376,41
BIST En Aktif Hisseler
|LOGO
|78,65
|60.576.181
|% 10,00
|
|KENT
|212,30
|6.251.727
|% 10,00
|
|LINK
|31,24
|18.277.018
|% 10,00
|
|POLTK
|84,70
|205.482
|% 10,00
|
|OZRDN
|2,42
|154.844
|% 10,00
|
|EUYO
|1,64
|18.632.130
|% -6,29
|
|CEOEM
|3,29
|28.978.033
|% -6,00
|
|IHGZT
|4,70
|39.796
|% -5,81
|
|ATAGY
|3,82
|17.357.138
|% -5,68
|
|ROYAL
|1,86
|117.500
|% -5,10
|
|GARAN
|8,09
|946.574.879
|% -1,10
|
|SASA
|8,72
|599.330.610
|% 4,93
|
|ECILC
|4,70
|562.376.064
|% 1,08
|
|SOKM
|10,63
|493.370.815
|% 9,93
|
|ASELS
|26,92
|398.512.229
|% -0,15
|
|DOHOL
|1,81
|294.791.013
|% 5,23
|
|GSRAY
|2,62
|365.532.175
|% 3,15
|
|KARSN
|1,57
|205.924.465
|% 3,97
|
|YKBNK
|2,00
|263.053.980
|% 0,50
|
|ECILC
|4,70
|562.376.064
|% 1,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5911
|8,6342
|% 0,50
|
|Frank
|7,1770
|7,2202
|% 0,17
|
|Riyal
|1,8536
|1,8629
|% 0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.708
|1.709
|22,18
|
|Altın Gr.
|384
|384
|5,94
|
|Cumhuriyet
|2.464
|2.523
|39,30
|
|Tam
|2.529
|2.589
|40,30
|
|Yarım
|1.232
|1.263
|19,60
|
|Çeyrek
|618
|632
|9,80
|
|Gümüş.Ons
|14,98
|15,03
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,39
|0,05
|
|B. Petrol
|20,73
|20,73
|1,40
|
Seans Raporu
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-
17:54XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 521, 47 artarak (% 0.57 ) 92, 550
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17:54
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EGCYO, EUKYO, OZRDN, VANGD, EKIZ, TKURU, ORMA, CASA, ARTI, POLTK
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17:54
ATSYH, ERSU, OZRDN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:54
SANFM, IHEVA, YBTAS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:54
Bu seansda işlem gören 305 hisse senedinden 193 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 87 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 25 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem