***AKBNK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
20.07.2020 17:30
***AKBNK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [AKBNK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
22/11/2019
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
AKBANK T.A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Bono
ISIN Kodu
TRFAKBK82018
Nominal Değer (TL)
866.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
20/07/2020
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
22/07/2020
Vadesi (Gün)
42
İtfa Tarihi
31/08/2020
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860547
BIST
18:05119.281
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 494,78
|Açılış
|: 118.844
|
|Önceki Kapanış
|: 118.786
|
119.747
En Düşük
118.583
18:056,8578
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0016
|Açılış
|: 6,9070
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9110
|
6,8624
En Düşük
6,8499
18:057,8557
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0168
|Açılış
|: 7,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8650
|
7,8694
En Düşük
7,8177
18:05400,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 1,65
|Açılış
|: 400,79
|
|Önceki Kapanış
|: 399,12
|
401,37
En Düşük
398,22
BIST En Aktif Hisseler
|PRKAB
|6,16
|51.886.034
|% 10,00
|
|YONGA
|26,40
|270.377
|% 10,00
|
|PKENT
|445,50
|998.366
|% 10,00
|
|KENT
|1.510,40
|18.675.522
|% 10,00
|
|LINK
|28,82
|26.862.435
|% 10,00
|
|TSPOR
|4,02
|174.067.393
|% -9,87
|
|AYES
|4,50
|213.806
|% -8,72
|
|ASUZU
|16,24
|169.208.482
|% -8,51
|
|AYEN
|5,52
|22.689.575
|% -8,00
|
|DITAS
|30,10
|5.431.166
|% -7,89
|
|EKGYO
|2,30
|1.447.384.954
|% 0,44
|
|SISE
|6,45
|1.092.454.726
|% 4,03
|
|ASELS
|33,14
|1.077.524.126
|% 1,78
|
|GUSGR
|5,42
|924.746.532
|% 9,05
|
|CEMAS
|1,80
|756.738.193
|% 4,65
|
|EKGYO
|2,30
|1.447.384.954
|% 0,44
|
|CEMAS
|1,80
|756.738.193
|% 4,65
|
|GUSGR
|5,42
|924.746.532
|% 9,05
|
|SISE
|6,45
|1.092.454.726
|% 4,03
|
|ADESE
|2,51
|397.494.772
|% 9,61
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6614
|8,7048
|% 0,82
|
|Frank
|7,2716
|7,3154
|% -0,05
|
|Riyal
|1,8237
|1,8328
|% 0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.818
|1.818
|7,61
|
|Altın Gr.
|401
|401
|1,66
|
|Cumhuriyet
|2.603
|2.625
|25,90
|
|Tam
|2.681
|2.694
|26,60
|
|Yarım
|1.301
|1.318
|13,00
|
|Çeyrek
|653
|660
|6,50
|
|Gümüş.Ons
|19,87
|19,89
|0,55
|
|Gümüş Gr.
|4,38
|4,38
|0,11
|
|B. Petrol
|43,31
|43,31
|0,17
|