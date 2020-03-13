***AKBNK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.03.2020 10:49
***AKBNK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AKBNK]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKBNK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/828170
BIST
11:3395.170
En Yüksek
|Değişim
|: 1,63%
|| 1.530,81
|Açılış
|: 93.658
|
|Önceki Kapanış
|: 93.640
|
96.409
En Düşük
91.644
11:336,2924
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0249
|Açılış
|: 6,2915
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2810
|
6,3215
En Düşük
6,2638
11:337,0529
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0200
|Açılış
|: 7,0310
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0020
|
7,0917
En Düşük
7,0109
11:33320,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,21
|Açılış
|: 320,57
|
|Önceki Kapanış
|: 320,36
|
323,22
En Düşük
315,15
BIST En Aktif Hisseler
|UZERB
|2,23
|85.632
|% 9,85
|
|AYES
|2,17
|98
|% 9,60
|
|ENKAI
|6,00
|1.025.658
|% 9,09
|
|RALYH
|8,00
|16
|% 8,84
|
|DMSAS
|2,57
|691.229
|% 8,44
|
|AKGRT
|5,10
|2.461.458
|% -14,72
|
|MEGAP
|1,62
|73.537
|% -10,00
|
|MEGAP
|1,62
|73.537
|% -10,00
|
|YBTAS
|3.953,60
|3.954
|% -10,00
|
|ISBTR
|25.627,50
|717.570
|% -10,00
|
|ASELS
|24,96
|400.743.092
|% 2,46
|
|THYAO
|8,77
|331.661.824
|% 3,42
|
|GARAN
|9,24
|196.305.536
|% 5,72
|
|YKBNK
|2,22
|136.521.463
|% 4,23
|
|KRDMD
|2,04
|119.466.000
|% 2,00
|
|ODAS
|1,33
|85.201.808
|% 0,76
|
|YKBNK
|2,22
|136.521.463
|% 4,23
|
|KRDMD
|2,04
|119.466.000
|% 2,00
|
|IHLGM
|0,90
|50.600.149
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,17
|65.883.045
|% 1,74
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9142
|7,9539
|% 0,04
|
|Frank
|6,6368
|6,6767
|% -0,39
|
|Riyal
|1,6727
|1,6811
|% -0,27
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.582
|1.582
|5,24
|
|Altın Gr.
|320
|320
|0,05
|
|Cumhuriyet
|2.120
|2.152
|-71,00
|
|Tam
|2.114
|2.168
|-66,29
|
|Yarım
|1.022
|1.049
|-32,06
|
|Çeyrek
|512
|524
|-16,03
|
|Gümüş.Ons
|15,64
|15,68
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|3,17
|3,18
|-0,04
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|B. Petrol
|34,63
|34,63
|1,41
|
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