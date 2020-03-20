***AKBNK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.03.2020 16:00
***AKBNK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKBNK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831042
BIST
16:3186.017
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 821,71
|Açılış
|: 87.217
|
|Önceki Kapanış
|: 85.195
|
88.093
En Düşük
85.608
16:316,5472
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0029
|Açılış
|: 6,5040
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5440
|
6,5489
En Düşük
6,4561
16:317,0014
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0001
|Açılış
|: 6,9820
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0620
|
7,0307
En Düşük
6,9588
16:31313,60
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 3,58
|Açılış
|: 313,60
|
|Önceki Kapanış
|: 310,02
|
316,50
En Düşük
306,40
BIST En Aktif Hisseler
|ASUZU
|7,59
|2.167.180
|% 10,00
|
|DESA
|2,20
|1.432.188
|% 10,00
|
|MRSHL
|38,72
|644.626
|% 10,00
|
|EGCYO
|0,22
|8.549
|% 10,00
|
|BURVA
|12,65
|14.562
|% 10,00
|
|IHGZT
|3,25
|189.540
|% -8,71
|
|KLMSN
|10,28
|23.740.587
|% -8,30
|
|TSPOR
|2,05
|199.604.901
|% -6,39
|
|IZMDC
|7,70
|87.446
|% -3,63
|
|TTRAK
|40,30
|1.714.905
|% -3,36
|
|GARAN
|7,49
|745.251.628
|% -1,19
|
|THYAO
|8,00
|446.776.988
|% 0,76
|
|ASELS
|21,22
|366.820.713
|% 0,57
|
|ECILC
|3,32
|231.051.439
|% 9,93
|
|TSPOR
|2,05
|199.604.901
|% -6,39
|
|YKBNK
|1,91
|192.043.661
|% 0,53
|
|ODAS
|1,22
|121.160.204
|% 3,39
|
|GARAN
|7,49
|745.251.628
|% -1,19
|
|TSPOR
|2,05
|199.604.901
|% -6,39
|
|ECILC
|3,32
|231.051.439
|% 9,93
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6648
|7,7033
|% 2,28
|
|Frank
|6,5980
|6,6378
|% -0,19
|
|Riyal
|1,7334
|1,7421
|% -0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.491
|1.491
|19,22
|
|Altın Gr.
|314
|314
|3,59
|
|Cumhuriyet
|2.100
|2.132
|28,00
|
|Tam
|2.087
|2.141
|33,52
|
|Yarım
|1.009
|1.036
|16,22
|
|Çeyrek
|506
|518
|8,11
|
|Gümüş.Ons
|12,58
|12,61
|0,48
|
|Gümüş Gr.
|2,63
|2,64
|0,10
|
|B. Petrol
|28,23
|28,23
|-0,24
|
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