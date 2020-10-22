***AKBNK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.10.2020 15:37
***AKBNK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKBNK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883048
BIST
16:131.199
En Yüksek
|Değişim
|: -1,02%
|| -12,41
|Açılış
|: 1.214
|
|Önceki Kapanış
|: 1.212
|
1.216
En Düşük
1.197
16:137,9602
En Yüksek
|Değişim
|: 1,89%
|| 0,1475
|Açılış
|: 7,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8460
|
7,9799
En Düşük
7,7810
16:139,4289
En Yüksek
|Değişim
|: 1,78%
|| 0,1648
|Açılış
|: 9,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2850
|
9,4453
En Düşük
9,2087
16:13487,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 4,44
|Açılış
|: 487,93
|
|Önceki Kapanış
|: 483,49
|
491,61
En Düşük
479,37
BIST En Aktif Hisseler16:13
|GENTS
|4,29
|60.252.022
|% 10,00
|
|KARTN
|1.125,70
|1.292.304
|% 10,00
|
|BEYAZ
|12,10
|2.492.576
|% 10,00
|
|POLTK
|429,00
|1.056.000
|% 10,00
|
|HUBVC
|19,49
|135.729.360
|% 9,99
|
|VANGD
|8,92
|2.948.702
|% -9,99
|
|KATMR
|3,97
|122.390.158
|% -9,98
|
|AVOD
|11,57
|26.166.376
|% -9,96
|
|BRKO
|1,54
|4.206.039
|% -9,94
|
|EGCYH
|1,36
|1.742.254
|% -9,93
|
|GARAN
|7,17
|2.957.430.522
|% -4,78
|
|TSKB
|1,80
|2.605.896.717
|% 6,51
|
|AKBNK
|5,17
|779.019.142
|% -4,26
|
|SISE
|6,88
|683.460.035
|% -1,15
|
|VAKBN
|4,15
|666.569.709
|% -4,38
|
|TSKB
|1,80
|2.605.896.717
|% 6,51
|
|GARAN
|7,17
|2.957.430.522
|% -4,78
|
|SKBNK
|1,99
|644.987.485
|% 1,02
|
|YKBNK
|2,25
|660.484.463
|% -5,46
|
|VAKBN
|4,15
|666.569.709
|% -4,38
|
|16:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9543
|7,9602
|% 1,89
|
|Euro
|9,4210
|9,4289
|% 1,78
|
|Sterlin
|10,3971
|10,4492
|% 1,53
|
|Frank
|8,7397
|8,7924
|% 1,69
|
|Riyal
|2,1147
|2,1253
|% 1,83
|
|16:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.907
|1.907
|-17,33
|
|Altın Gr.
|487
|487
|3,54
|
|Cumhuriyet
|3.219
|3.268
|7,00
|
|Tam
|3.203
|3.284
|5,29
|
|Yarım
|1.548
|1.588
|2,56
|
|Çeyrek
|776
|794
|1,28
|
|Gümüş.Ons
|24,73
|24,77
|-0,29
|
|Gümüş Gr.
|6,32
|6,33
|0,03
|
|B. Petrol
|41,87
|41,87
|0,16
|
Seans Raporu
16:13
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