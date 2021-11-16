***AKBNK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.11.2021 10:00
***AKBNK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKBNK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977951
BIST
11:551.710
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 7,73
|Açılış
|: 1.715
|
|Önceki Kapanış
|: 1.702
|
1.725
En Düşük
1.701
11:5510,1762
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 0,1184
|Açılış
|: 10,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0150
|
10,2165
En Düşük
10,0421
11:5511,5716
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 0,1355
|Açılış
|: 11,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 11,4500
|
11,6239
En Düşük
11,4245
11:55611,31
En Yüksek
|Değişim
|: 1,43%
|| 8,62
|Açılış
|: 611,31
|
|Önceki Kapanış
|: 602,69
|
611,93
En Düşük
601,48
BIST En Aktif Hisseler11:55
|ELITE
|19,72
|89.508.768
|% 9,98
|
|DOBUR
|136,00
|6.041.120
|% 9,94
|
|DIRIT
|4,89
|180.236
|% 9,89
|
|ESCAR
|24,92
|22.220.878
|% 8,16
|
|DOAS
|45,76
|91.606.758
|% 7,67
|
|OYLUM
|8,09
|7.480.715
|% -7,65
|
|NUGYO
|10,17
|4.828.065
|% -6,87
|
|HEDEF
|3,40
|13.196.259
|% -5,29
|
|TUREX
|13,32
|13.325.897
|% -4,93
|
|ADESE
|1,05
|110.519.517
|% -4,55
|
|GARAN
|12,32
|1.699.668.254
|% 5,93
|
|AKBNK
|7,25
|1.546.925.770
|% 4,02
|
|YKBNK
|3,47
|1.492.724.778
|% 2,36
|
|PETKM
|7,88
|1.162.776.371
|% -0,63
|
|ISCTR
|7,07
|903.999.360
|% 1,14
|
|YKBNK
|3,47
|1.492.724.778
|% 2,36
|
|SKBNK
|1,19
|286.053.405
|% -4,03
|
|AKBNK
|7,25
|1.546.925.770
|% 4,02
|
|PETKM
|7,88
|1.162.776.371
|% -0,63
|
|TSKB
|1,65
|234.482.568
|% -4,07
|
|11:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,1629
|10,1762
|% 1,18
|
|Euro
|11,5652
|11,5716
|% 1,18
|
|Sterlin
|13,6574
|13,7259
|% 1,57
|
|Frank
|10,9392
|11,0051
|% 1,06
|
|Riyal
|2,7026
|2,7162
|% 1,07
|
|11:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.872
|1.872
|8,47
|
|Altın Gr.
|610
|610
|7,68
|
|Cumhuriyet
|4.028
|4.089
|62,00
|
|Tam
|4.015
|4.116
|68,90
|
|Yarım
|1.941
|1.991
|33,33
|
|Çeyrek
|973
|996
|16,67
|
|Gümüş.Ons
|25,17
|25,19
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|8,22
|8,23
|0,11
|
|B. Petrol
|82,78
|82,78
|0,73
|