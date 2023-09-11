***AKBNK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.09.2023 16:18
***AKBNK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKBNK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1193786
BIST
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16:458.204
En Düşük
|Değişim
|: -1,46%
|| -121,62
|Açılış
|: 8.386
|
|Önceki Kapanış
|: 8.325
|
8.192
En Yüksek
8.404
16:4526,9545
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,1180
|Açılış
|: 26,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 26,8200
|
26,9545
En Düşük
26,5487
16:4528,8701
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,1405
|Açılış
|: 28,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7000
|
28,9630
En Düşük
28,4397
16:451.666,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 10,52
|Açılış
|: 1.666,44
|
|Önceki Kapanış
|: 1.655,92
|
1.668,38
En Düşük
1.637,43
BIST En Aktif Hisseler16:45
|BOSSA
|11,66
|78.727.978
|% 10,00
|
|RYGYO
|23,76
|102.115.901
|% 10,00
|
|QNBFL
|336,70
|2.358.584
|% 10,00
|
|YBTAS
|80.300,00
|2.377.201
|% 10,00
|
|SUMAS
|169,40
|1.278.292
|% 10,00
|
|ONCSM
|213,30
|83.714.667
|% -10,00
|
|OFSYM
|91,80
|217.629.229
|% -10,00
|
|TATEN
|72,60
|531.474.374
|% -9,98
|
|IZENR
|58,10
|815.075.890
|% -9,92
|
|ENERY
|185,00
|3.423.293.361
|% -9,80
|
|KOZAL
|33,16
|8.145.771.181
|% 7,24
|
|KZGYO
|47,88
|5.468.653.825
|% 7,89
|
|THYAO
|237,60
|5.144.985.156
|% -2,34
|
|ENKAI
|35,84
|4.884.326.147
|% 4,67
|
|ISCTR
|23,46
|4.396.200.599
|% -5,02
|
|ZOREN
|5,19
|2.422.168.220
|% 1,96
|
|EKGYO
|9,18
|3.364.093.917
|% -3,16
|
|SKBNK
|5,82
|1.491.182.034
|% 5,43
|
|KOZAL
|33,16
|8.145.771.181
|% 7,24
|
|KLGYO
|3,37
|749.563.687
|% 0,90
|
|16:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,7970
|26,9545
|% 0,44
|
|Euro
|28,8632
|28,8701
|% 0,49
|
|Sterlin
|33,5798
|33,7482
|% 0,66
|
|Frank
|30,0200
|30,2008
|% 0,30
|
|Riyal
|7,1434
|7,1792
|% 0,14
|
|16:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.928
|1.928
|9,49
|
|Altın Gr.
|1.667
|1.668
|11,58
|
|Cumhuriyet
|11.310
|11.481
|32,00
|
|Tam
|11.087
|11.159
|50,00
|
|Yarım
|5.561
|5.603
|27,00
|
|Çeyrek
|2.772
|2.801
|13,00
|
|Gümüş.Ons
|23,14
|23,17
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|20,01
|20,04
|0,24
|
|B. Petrol
|91,29
|91,29
|0,64
|
Seans Raporu
16:45
daha fazla
-
17:00KAYSE
Yüzde -5.26 oranında düşüşle 46.80 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 460, 539 adet işlem
-
16:59TUREX
Yüzde -4.91 oranında düşüşle 31.40 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 252, 377 adet işlem
-
16:58XU100
Endeks 8, 223 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 23 altında . İşlem hacmi 137, 006.00 milyon TL de
-
16:58ENSRI
Yüzde -5.35 oranında düşüşle 14.67 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 595, 143 adet işlem
-
16:57YKBNK
Yüzde -4.52 oranında düşüşle 16.48 lira fiyatla işlem gören hissede 195, 073, 090 adet işlem