***AKBNK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
06.08.2020 11:16
***AKBNK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler AKBNK
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Invesco Ltd. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865609
BIST
16:591.048
En Yüksek
|Değişim
|: -4,04%
|| -44,15
|Açılış
|: 1.091
|
|Önceki Kapanış
|: 1.092
|
1.094
En Düşük
1.038
16:597,2919
En Yüksek
|Değişim
|: 3,51%
|| 0,2473
|Açılış
|: 7,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1540
|
7,3108
En Düşük
7,0287
16:598,6638
En Yüksek
|Değişim
|: 3,43%
|| 0,2871
|Açılış
|: 8,7950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4550
|
8,6770
En Düşük
8,3315
16:59483,49
En Yüksek
|Değişim
|: 4,70%
|| 21,71
|Açılış
|: 483,49
|
|Önceki Kapanış
|: 461,79
|
484,38
En Düşük
460,61
BIST En Aktif Hisseler
|PINSU
|5,50
|33.809.490
|% 10,00
|
|RTALB
|47,18
|96.096.484
|% 9,98
|
|KLGYO
|8,71
|37.881.398
|% 9,97
|
|GLRYH
|16,58
|51.449.191
|% 9,95
|
|CRDFA
|5,88
|55.443.272
|% 9,91
|
|ALCAR
|71,10
|4.690.543
|% -10,00
|
|JANTS
|89,10
|5.877.663
|% -10,00
|
|TUCLK
|5,04
|4.199.812
|% -10,00
|
|KARTN
|549,00
|12.199.689
|% -10,00
|
|DGGYO
|7,47
|1.496.581
|% -10,00
|
|EKGYO
|1,93
|2.132.069.781
|% -7,66
|
|GARAN
|6,53
|1.272.921.783
|% -3,69
|
|SISE
|5,89
|1.013.011.584
|% -5,61
|
|AKBNK
|4,75
|1.010.721.191
|% -5,38
|
|ASELS
|15,67
|920.703.877
|% -6,95
|
|EKGYO
|1,93
|2.132.069.781
|% -7,66
|
|ODAS
|2,15
|564.781.503
|% -8,12
|
|YKBNK
|2,05
|455.613.009
|% -2,84
|
|AKBNK
|4,75
|1.010.721.191
|% -5,38
|
|TRKCM
|3,77
|758.274.870
|% -4,80
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,5427
|9,5905
|% 3,58
|
|Frank
|7,9517
|7,9996
|% 2,93
|
|Riyal
|1,9307
|1,9404
|% 3,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.064
|2.064
|25,98
|
|Altın Gr.
|483
|483
|21,71
|
|Cumhuriyet
|3.203
|3.339
|244,50
|
|Tam
|3.299
|3.455
|271,30
|
|Yarım
|1.601
|1.674
|120,20
|
|Çeyrek
|803
|842
|64,00
|
|Gümüş.Ons
|28,28
|28,31
|1,34
|
|Gümüş Gr.
|6,62
|6,62
|0,51
|
|B. Petrol
|45,59
|45,59
|0,40
|
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