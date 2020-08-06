***AKBNK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
06.08.2020 14:52
***AKBNK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler AKBNK
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Akbank T.A.Ş. Mensupları Tekaüt Sandığı Vakfı (AKSANDIK) tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865978
BIST
16:171.055
En Yüksek
|Değişim
|: -3,40%
|| -37,15
|Açılış
|: 1.091
|
|Önceki Kapanış
|: 1.092
|
1.094
En Düşük
1.038
16:177,2721
En Yüksek
|Değişim
|: 3,23%
|| 0,2275
|Açılış
|: 7,4450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1540
|
7,2839
En Düşük
7,0287
16:178,6385
En Yüksek
|Değişim
|: 3,13%
|| 0,2618
|Açılış
|: 8,7650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4550
|
8,6710
En Düşük
8,3315
16:17481,24
En Yüksek
|Değişim
|: 4,21%
|| 19,45
|Açılış
|: 481,24
|
|Önceki Kapanış
|: 461,79
|
481,82
En Düşük
460,61
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|47,18
|95.809.912
|% 9,98
|
|KLGYO
|8,71
|36.783.416
|% 9,97
|
|GLRYH
|16,58
|51.241.129
|% 9,95
|
|RAYSG
|6,19
|19.341.541
|% 9,95
|
|CRDFA
|5,88
|55.030.396
|% 9,91
|
|JANTS
|89,10
|5.535.151
|% -10,00
|
|KARTN
|549,00
|12.103.065
|% -10,00
|
|KENT
|1.580,00
|1.203.960
|% -10,00
|
|KSTUR
|67,95
|49.189
|% -10,00
|
|HALKS
|2,97
|39.378
|% -10,00
|
|EKGYO
|1,97
|1.897.008.924
|% -5,74
|
|GARAN
|6,63
|1.173.780.034
|% -2,21
|
|SISE
|5,93
|963.885.409
|% -4,97
|
|AKBNK
|4,80
|899.215.030
|% -4,38
|
|ASELS
|15,91
|850.170.879
|% -5,52
|
|EKGYO
|1,97
|1.897.008.924
|% -5,74
|
|ODAS
|2,19
|535.318.210
|% -6,41
|
|YKBNK
|2,07
|440.814.879
|% -1,90
|
|TRKCM
|3,79
|742.503.054
|% -4,29
|
|AKBNK
|4,80
|899.215.030
|% -4,38
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,5277
|9,5755
|% 3,42
|
|Frank
|7,9547
|8,0027
|% 2,97
|
|Riyal
|1,9310
|1,9407
|% 3,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.060
|2.061
|21,98
|
|Altın Gr.
|479
|479
|17,40
|
|Cumhuriyet
|3.294
|3.344
|175,00
|
|Tam
|3.286
|3.406
|221,60
|
|Yarım
|1.595
|1.650
|96,10
|
|Çeyrek
|800
|830
|51,80
|
|Gümüş.Ons
|28,25
|28,28
|1,31
|
|Gümüş Gr.
|6,55
|6,55
|0,44
|
|B. Petrol
|45,48
|45,48
|0,29
|
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