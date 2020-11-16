***AKBNK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
16.11.2020 09:35
***AKBNK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler AKBNK
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Invesco Ltd. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888577
BIST
13:551.302
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 11,00
|Açılış
|: 1.305
|
|Önceki Kapanış
|: 1.291
|
1.310
En Düşük
1.298
13:557,7599
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 0,0795
|Açılış
|: 7,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7150
|
7,7599
En Düşük
7,6062
13:559,1933
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 0,1059
|Açılış
|: 9,1450
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1050
|
9,1933
En Düşük
9,0167
13:55470,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 4,05
|Açılış
|: 470,41
|
|Önceki Kapanış
|: 466,33
|
471,25
En Düşük
461,92
BIST En Aktif Hisseler13:53
|KARTN
|2.359,50
|36.646.820
|% 10,00
|
|DAGI
|8,80
|109.348.937
|% 10,00
|
|CASA
|49,50
|1.025.492
|% 10,00
|
|DOAS
|31,92
|231.640.797
|% 9,99
|
|KLMSN
|15,85
|16.947.105
|% 9,99
|
|UZERB
|29,20
|276.991
|% -9,99
|
|TKURU
|387,50
|745.550
|% -9,99
|
|EMNIS
|24,04
|356.907
|% -9,96
|
|EUYO
|6,99
|768.138
|% -9,92
|
|OZRDN
|8,91
|2.517.610
|% -9,91
|
|GARAN
|9,05
|1.821.262.583
|% 2,14
|
|KRDMD
|4,39
|1.000.668.332
|% 0,69
|
|YKBNK
|2,93
|629.594.029
|% 1,03
|
|AKBNK
|6,37
|526.567.847
|% 0,95
|
|SISE
|6,85
|512.506.009
|% 0,59
|
|KRDMD
|4,39
|1.000.668.332
|% 0,69
|
|YKBNK
|2,93
|629.594.029
|% 1,03
|
|GARAN
|9,05
|1.821.262.583
|% 2,14
|
|USAK
|2,59
|361.441.715
|% 5,71
|
|EKGYO
|1,91
|228.931.408
|% 0,53
|
|13:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7521
|7,7595
|% 1,03
|
|Euro
|9,1794
|9,1910
|% 1,14
|
|Sterlin
|10,1525
|10,2034
|% 0,48
|
|Frank
|8,4407
|8,4916
|% 0,74
|
|Riyal
|2,0545
|2,0648
|% 0,62
|
|13:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.892
|1.892
|3,44
|
|Altın Gr.
|469
|470
|3,22
|
|Cumhuriyet
|3.125
|3.172
|8,00
|
|Tam
|3.100
|3.180
|5,64
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|2,73
|
|Çeyrek
|752
|769
|1,37
|
|Gümüş.Ons
|24,80
|24,84
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,16
|6,16
|0,08
|
|B. Petrol
|43,49
|43,49
|0,71
|