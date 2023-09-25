***AKCKM*** AKÇA KİMYEVİ MADDELER NAKLİYAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)









***AKCKM*** AKÇA KİMYEVİ MADDELER NAKLİYAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalar01.01.2023-30.06.2023 DÖNEMİ FAALİYET RAPORUhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1197174BIST