***AKCKM*** AKÇA KİMYEVİ MADDELER NAKLİYAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( İhraç Belgesi









***AKCKM*** AKÇA KİMYEVİ MADDELER NAKLİYAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarAKÇA KİMYEVİ MADDELER ONAYLI YURTİÇİNDE HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA İHRAÇ EDİLECEK ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SERMAYE PİYAYSASI ARAÇLARINA İLİŞKİN İHRAÇ BELGESİ VE BAŞYURU FORMU EKTEDİR.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1197171BIST