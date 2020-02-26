***AKCNS*** AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
26.02.2020 21:20
***AKCNS*** AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Pwc Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
-
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 26 Şubat 2020 tarihinde yaptığı toplantıda
Denetimden Sorumlu Komitenin tavsiyesi dikkate alınarak 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2020 yılı faaliyet dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, İstanbul'da yerleşik Pwc Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. firmasına yaptırılması hususunun, 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısında Denetçi olarak önerilmesine karar verildi.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821878
BIST
18:05115.171
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 806,74
|Açılış
|: 114.282
|
|Önceki Kapanış
|: 114.365
|
115.353
En Düşük
113.147
18:056,1562
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0124
|Açılış
|: 6,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1290
|
6,1644
En Düşük
6,1376
18:056,7076
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0210
|Açılış
|: 6,6930
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6400
|
6,7212
En Düşük
6,6789
18:05326,30
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 3,28
|Açılış
|: 326,29
|
|Önceki Kapanış
|: 323,02
|
327,58
En Düşük
321,63
BIST En Aktif Hisseler
|BRYAT
|72,90
|14.500.902
|% 20,00
|
|BRSAN
|13,10
|129.604.274
|% 19,96
|
|OYAYO
|2,94
|15.085.674
|% 14,84
|
|NIBAS
|6,38
|309.682
|% 11,93
|
|BALAT
|2,48
|658.207
|% 9,73
|
|SNPAM
|6,30
|12.016.750
|% -11,76
|
|YBTAS
|5.210,90
|339.548
|% -10,00
|
|YONGA
|11,20
|284.010
|% -9,68
|
|MTRYO
|5,50
|63.070
|% -6,46
|
|RYSAS
|9,40
|63.234.276
|% -6,00
|
|THYAO
|13,24
|2.568.426.280
|% -1,78
|
|ASELS
|29,00
|2.418.117.395
|% -0,48
|
|GARAN
|10,63
|705.588.418
|% -0,28
|
|KRDMD
|2,91
|572.437.279
|% 3,19
|
|ODAS
|2,18
|454.513.888
|% 0,00
|
|ODAS
|2,18
|454.513.888
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,91
|572.437.279
|% 3,19
|
|THYAO
|13,24
|2.568.426.280
|% -1,78
|
|IHLGM
|1,33
|234.389.557
|% 1,53
|
|KARSN
|1,94
|267.931.384
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9205
|7,9602
|% -0,51
|
|Frank
|6,2827
|6,3205
|% 0,23
|
|Riyal
|1,6347
|1,6429
|% 0,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.649
|1.649
|18,67
|
|Altın Gr.
|326
|326
|2,74
|
|Cumhuriyet
|2.149
|2.181
|-13,00
|
|Tam
|2.136
|2.190
|-7,30
|
|Yarım
|1.033
|1.059
|-3,53
|
|Çeyrek
|518
|530
|-1,77
|
|Gümüş.Ons
|17,97
|18,01
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,55
|3,56
|0,01
|
|B. Petrol
|52,78
|52,78
|-1,48
|
Seans Raporu
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-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 859, 68 artarak (% 0.80 ) 108, 754
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BALAT, YKGYO, LIDFA, PEGYO, INDES
-
17:59
BRYAT, DOKTA, SANEL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
RYSAS, KLNMA, BASCM değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
Bu seansda işlem gören 319 hisse senedinden 122 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 166 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 31 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem