***AKCNS*** AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
06.04.2021 16:33
***AKCNS*** AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24/02/2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PwC Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021-31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
29.03.2021
Tescil Tarihi
06.04.2021
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
06.04.2021 - 10303
Açıklamalar
Şirketimizin 29.03.2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında, Şirketimizin 2021 yılı hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi ile ilgili bağımsız denetim kuruluşu olarak PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. seçilmiştir.
Genel Kurul sonuçları İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 06.04.2021 tarihinde tescil edilmiş olup 06.04.2021 tarih, 10303 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923854
BIST
17:491.426
En Yüksek
|Değişim
|: -1,14%
|| -16,40
|Açılış
|: 1.443
|
|Önceki Kapanış
|: 1.442
|
1.445
En Düşük
1.420
17:498,1634
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,0613
|Açılış
|: 8,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0950
|
8,1660
En Düşük
8,0868
17:499,6707
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,0795
|Açılış
|: 9,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5600
|
9,6712
En Düşük
9,5657
17:49457,06
En Yüksek
|Değişim
|: 1,57%
|| 7,05
|Açılış
|: 457,06
|
|Önceki Kapanış
|: 450,01
|
457,36
En Düşük
449,88
BIST En Aktif Hisseler17:49
|SARKY
|15,29
|125.745.852
|% 10,00
|
|KRONT
|66,00
|76.176.322
|% 10,00
|
|MTRKS
|30,80
|212.797
|% 10,00
|
|NTGAZ
|12,43
|493.061
|% 10,00
|
|TKURU
|228,90
|2.631.984
|% 10,00
|
|IEYHO
|1,17
|44.550.313
|% -10,00
|
|VAKFN
|25,38
|1.954.998
|% -10,00
|
|TRILC
|59,15
|75.434.727
|% -9,97
|
|UTPYA
|26,92
|19.425.095
|% -9,97
|
|DERHL
|8,60
|53.296.169
|% -9,95
|
|BJKAS
|9,10
|1.172.599.742
|% 9,90
|
|FENER
|38,50
|1.113.762.925
|% 1,96
|
|GUBRF
|77,70
|1.056.174.063
|% -0,32
|
|GARAN
|6,85
|1.039.583.902
|% -0,72
|
|EKGYO
|1,93
|942.402.911
|% -4,46
|
|EKGYO
|1,93
|942.402.911
|% -4,46
|
|TSKB
|1,38
|225.999.268
|% -0,72
|
|GARAN
|6,85
|1.039.583.902
|% -0,72
|
|BJKAS
|9,10
|1.172.599.742
|% 9,90
|
|YKBNK
|2,19
|291.133.607
|% -2,23
|
|17:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1573
|8,1634
|% 0,76
|
|Euro
|9,6600
|9,6707
|% 0,83
|
|Sterlin
|11,2648
|11,3213
|% 0,34
|
|Frank
|8,6991
|8,7515
|% 0,99
|
|Riyal
|2,1676
|2,1785
|% 0,70
|
|17:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.743
|1.743
|14,75
|
|Altın Gr.
|457
|457
|7,05
|
|Cumhuriyet
|3.017
|3.063
|34,00
|
|Tam
|3.000
|3.076
|29,81
|
|Yarım
|1.450
|1.488
|14,43
|
|Çeyrek
|727
|744
|7,21
|
|Gümüş.Ons
|25,21
|25,24
|0,34
|
|Gümüş Gr.
|6,61
|6,62
|0,13
|
|B. Petrol
|64,16
|64,16
|2,01
|
Seans Raporu
17:49
daha fazla
-
17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EKGYO, ASELS, YKBNK
-
17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TCELL, KRDMD, EREGL
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -11, 04 kaybederek (% -0.89 ) 1, 230
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DOCO, FRIGO, NTGAZ, UMPAS, SARKY, KRONT, BJKAS, TURGG, MTRKS, TKURU
-
17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : VAKFN, TRILC, EDIP, ADESE, IEYHO, UTPYA, IZFAS, DERHL