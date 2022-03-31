***AKCNS*** AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
31.03.2022 17:44
***AKCNS*** AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022-31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Denetimden Sorumlu Komitenin tavsiyesi dikkate alınarak Yönetim Kurulumuz tarafından 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2022 yılı faaliyet dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ve bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin Genel Kurul'a önerilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014642
BIST
18:052.233
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 3,15
|Açılış
|: 2.236
|
|Önceki Kapanış
|: 2.230
|
2.245
En Düşük
2.221
18:0514,6989
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0458
|Açılış
|: 14,6680
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6450
|
14,6989
En Düşük
14,5922
18:0516,2994
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0547
|Açılış
|: 16,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3200
|
16,4149
En Düşük
16,2546
18:05917,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 6,23
|Açılış
|: 917,23
|
|Önceki Kapanış
|: 911,00
|
918,51
En Düşük
903,83
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TURGG
|216,70
|55.716.088
|% 10,00
|
|ASUZU
|74,80
|146.750.890
|% 10,00
|
|AYCES
|72,05
|6.276.427
|% 10,00
|
|ULUSE
|113,30
|5.704.404
|% 10,00
|
|PENTA
|374,80
|47.442.112
|% 9,98
|
|GZNMI
|40,32
|242.496.306
|% -10,00
|
|ISKUR
|971.996,40
|971.996
|% -10,00
|
|CEOEM
|13,15
|164.769.202
|% -8,30
|
|ISBTR
|51.989,00
|321.817
|% -5,98
|
|SERVE
|18,83
|380.461
|% -5,38
|
|THYAO
|32,26
|4.696.844.433
|% 0,25
|
|GARAN
|12,20
|3.098.014.970
|% 0,08
|
|KRDMD
|15,30
|2.390.673.252
|% 2,34
|
|SISE
|15,21
|1.407.215.416
|% 0,53
|
|TUPRS
|214,40
|1.352.643.915
|% 3,88
|
|ODAS
|1,69
|478.478.041
|% 0,60
|
|GARAN
|12,20
|3.098.014.970
|% 0,08
|
|YKBNK
|4,08
|911.197.161
|% -0,97
|
|KARSN
|5,50
|1.150.925.811
|% 3,58
|
|KRDMD
|15,30
|2.390.673.252
|% 2,34
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6574
|14,6989
|% 0,31
|
|Euro
|16,2776
|16,2994
|% -0,33
|
|Sterlin
|19,2290
|19,3255
|% 0,15
|
|Frank
|15,8534
|15,9489
|% 0,25
|
|Riyal
|3,9019
|3,9214
|% 0,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.944
|1.945
|11,56
|
|Altın Gr.
|916
|917
|5,63
|
|Cumhuriyet
|6.067
|6.159
|31,00
|
|Tam
|6.036
|6.187
|29,60
|
|Yarım
|2.917
|2.993
|14,32
|
|Çeyrek
|1.463
|1.496
|7,15
|
|Gümüş.Ons
|24,90
|24,92
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,73
|11,75
|0,02
|
|B. Petrol
|108
|108
|-3,47
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59EUHOL
Yüzde -4.08 oranında düşüşle 3.06 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 730, 189 adet işlem
-
17:58MZHLD
Yüzde 6.85 oranında artışla 33.40 lira fiyatla işlem gören hissede 70, 225 adet işlem
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 56 artarak (% 0.08 ) 2, 008
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : AYCES, ULUSE, YKSLN, PENTA, TURGG, KUYAS, MAALT
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17:57
LIDFA, TTKOM, KUYAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında