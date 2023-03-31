***AKCNS*** AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
31.03.2023 16:15
***AKCNS*** AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.02.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023 - 31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
24.03.2023
Tescil Tarihi
31.03.2023
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
31.03.2023 - 10802
Açıklamalar
Şirketimizin 2023 yılı hesap dönemine ait finansal raporlarının denetlenmesi ve bu konulardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin 1 (Bir) yıl süreyle Denetçi olarak seçilmesine ilişkin 24 Mart 2023 tarihli Genel Kurul kararı 31 Mart 2023 tarihinde tescil ve ilan edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1130277
BIST
17:294.841
En Yüksek
|Değişim
|: -1,12%
|| -54,90
|Açılış
|: 4.876
|
|Önceki Kapanış
|: 4.896
|
4.882
En Düşük
4.791
17:2919,1849
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0173
|Açılış
|: 19,4380
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3900
|
19,3439
En Düşük
19,1514
17:2920,8842
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0542
|Açılış
|: 21,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 21,1400
|
21,1194
En Düşük
20,8447
17:291.219,65
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -1,07
|Açılış
|: 1.219,65
|
|Önceki Kapanış
|: 1.220,72
|
1.231,83
En Düşük
1.217,03
BIST En Aktif Hisseler17:27
|EKSUN
|86,50
|43.899.183
|% 9,98
|
|DERIM
|10,69
|63.972.500
|% 9,98
|
|OYLUM
|3,64
|36.037.588
|% 9,97
|
|OYAYO
|10,61
|7.854.642
|% 9,95
|
|KRGYO
|15,38
|27.366.391
|% 9,94
|
|AKFYE
|17,10
|2.459.567.295
|% -10,00
|
|ALFAS
|283,50
|1.144.571.541
|% -10,00
|
|ISKUR
|675.000,00
|675.000
|% -10,00
|
|DGGYO
|42,94
|3.872.286
|% -9,98
|
|BVSAN
|65,90
|667.799.846
|% -9,97
|
|ASTOR
|52,60
|2.511.834.075
|% -1,87
|
|AKFYE
|17,10
|2.459.567.295
|% -10,00
|
|KOZAL
|21,44
|2.387.925.938
|% 2,39
|
|TUPRS
|529,00
|2.203.195.671
|% -1,86
|
|EREGL
|35,48
|1.889.819.666
|% -1,22
|
|SKBNK
|2,52
|744.837.310
|% 7,69
|
|ALBRK
|2,88
|433.572.347
|% 2,49
|
|AKFYE
|17,10
|2.459.567.295
|% -10,00
|
|ISCTR
|13,09
|1.808.474.036
|% -3,18
|
|KOZAL
|21,44
|2.387.925.938
|% 2,39
|
|17:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,1804
|19,1844
|% 0,09
|
|Euro
|20,8872
|20,9020
|% -0,17
|
|Sterlin
|23,6714
|23,7901
|% -0,03
|
|Frank
|20,9488
|21,0750
|% 0,21
|
|Riyal
|5,0948
|5,1203
|% 0,06
|
|17:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.978
|1.978
|-2,46
|
|Altın Gr.
|1.221
|1.221
|0,77
|
|Cumhuriyet
|8.241
|8.366
|84,00
|
|Tam
|8.242
|8.331
|13,00
|
|Yarım
|4.041
|4.077
|7,00
|
|Çeyrek
|2.020
|2.038
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,95
|23,98
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|14,83
|14,85
|0,10
|
|B. Petrol
|79,25
|79,25
|0,65
|
Seans Raporu
17:27
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17:42XU100
Endeks 4, 821 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 54 altında . İşlem hacmi 39, 049.00 milyon TL de
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17:41ESCOM
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17:37
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TKFEN, HEKTS, AKSEN