***AKCNS*** AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Entegre Rapor









***AKCNS*** AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Entegre Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEntegre RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 2022 Yılı Entegre Faaliyet Raporu kurumsal web sitemiz adresine yüklenmiştir. Şirketimizin finansal ve finansal olmayan (çevresel, sosyal ve kurumsal yönetişim) performans detaylarını içeren 2022 Yılı Entegre Faaliyet Raporu, Entegre Raporlama Çerçevesi ve GRI Evrensel Standartları 2021 seviyesine uygun olarak hazırlanmıştır. Akçansa 2022 Entegre Faaliyet Raporu kapsamında açıklanan bilgiler ayrıca, Paydaş Kapitalizmi Metrikleri, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ve İklimle Bağlantılı Finansal Beyanlar Görev Gücü (TCFD) önerileri ile ilişkilendirilmiştir. www.akcansa.com.trhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1126522BIST