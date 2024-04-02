***AKCNS*** AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Entegre Rapor









***AKCNS*** AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Entegre Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEntegre RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarAkçansa'nın 2023 yılı Entegre Faaliyet Raporu ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1265927BIST