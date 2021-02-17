***AKCNS*** AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
17.02.2021 21:14
***AKCNS*** AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.02.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 15.02.2021 tarihli kararı doğrultusunda,
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği hükümleri çerçevesinde, Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2020 yılı sonunda sona ermiş olması nedeniyle, 2016-2020 yılları için geçerli olan kayıtlı sermaye tavanı tutarının aynen korunarak, 2021-2025 yılları için geçerli olacak şekilde yeni bir beş yıllık süre için kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin uzatılması,
Yönetim Kurulu toplantılarının elektronik ortamda düzenlenebilmesine imkân tanınması,
amacıyla Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 6 ve 13'üncü maddelerinde yapılması planlanan değişikliklere uygun görüş verilmesi talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu'na 17.02.2021 tarihinde başvuruda bulunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910660
BIST
18:051.541
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -2,23
|Açılış
|: 1.550
|
|Önceki Kapanış
|: 1.543
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1.553
En Düşük
1.530
18:056,9600
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -0,0330
|Açılış
|: 7,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0000
|
7,0600
En Düşük
6,9545
18:058,3910
En Yüksek
|Değişim
|: -0,97%
|| -0,0819
|Açılış
|: 8,4350
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|Önceki Kapanış
|: 8,4700
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8,5281
En Düşük
8,3792
18:05396,63
En Yüksek
|Değişim
|: -1,74%
|| -7,00
|Açılış
|: 396,63
|
|Önceki Kapanış
|: 403,64
|
406,38
En Düşük
396,39
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ATEKS
|59,95
|18.286.717
|% 10,00
|
|MERIT
|234,30
|879.797
|% 10,00
|
|ARZUM
|25,98
|157.149.914
|% 9,99
|
|SAYAS
|14,97
|22.999.758
|% 9,99
|
|ISKPL
|42,52
|457.446.159
|% 9,98
|
|RODRG
|29,72
|6.274.313
|% -9,99
|
|NIBAS
|33,98
|78.301.161
|% -9,96
|
|SERVE
|17,46
|1.075.367
|% -9,95
|
|EKIZ
|9,14
|2.084.775
|% -9,95
|
|DIRIT
|8,73
|1.497.807
|% -9,35
|
|VAKBN
|4,53
|2.854.064.598
|% 3,66
|
|SASA
|45,28
|2.717.926.488
|% 9,96
|
|KOZAL
|142,30
|2.008.977.109
|% -1,73
|
|GARAN
|9,55
|1.785.736.961
|% -1,95
|
|HALKB
|5,77
|1.498.661.500
|% 9,90
|
|VAKBN
|4,53
|2.854.064.598
|% 3,66
|
|SKBNK
|1,49
|905.667.857
|% -2,61
|
|EKGYO
|2,47
|825.899.074
|% -1,20
|
|HALKB
|5,77
|1.498.661.500
|% 9,90
|
|KARSN
|5,27
|1.263.058.353
|% 7,33
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|6,9579
|6,9600
|% -0,47
|
|Euro
|8,3814
|8,3910
|% -0,97
|
|Sterlin
|9,6210
|9,6693
|% -0,75
|
|Frank
|7,7147
|7,7611
|% -1,14
|
|Riyal
|1,8508
|1,8601
|% -0,40
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.772
|1.773
|-22,81
|
|Altın Gr.
|397
|397
|-6,94
|
|Cumhuriyet
|2.667
|2.707
|-24,00
|
|Tam
|2.653
|2.722
|-21,32
|
|Yarım
|1.282
|1.317
|-10,31
|
|Çeyrek
|643
|658
|-5,16
|
|Gümüş.Ons
|27,29
|27,33
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,11
|6,11
|-0,01
|
|B. Petrol
|64,31
|64,31
|0,96
|
Seans Raporu
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