***AKCNS*** AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
03.03.2021 17:18
***AKCNS*** AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.02.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 6 ve 13' üncü maddelerinde yapılması planlanan değişikliklere ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğumuz başvuru 25.02.2021 tarihinde Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'ne yapmış olduğumuz başvuru ise 03.03.2021 tarihinde olumlu karşılanmıştır.
Ekte yer alan Esas Sözleşme tadil tasarısı 2020 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914858
BIST
17:201.530
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,82
|Açılış
|: 1.539
|
|Önceki Kapanış
|: 1.529
|
1.554
En Düşük
1.527
17:207,4239
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 0,0638
|Açılış
|: 7,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3350
|
7,4517
En Düşük
7,2936
17:208,9560
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0532
|Açılış
|: 8,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8250
|
8,9827
En Düşük
8,8181
17:20409,20
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,97
|Açılış
|: 409,06
|
|Önceki Kapanış
|: 410,17
|
411,13
En Düşük
405,23
BIST En Aktif Hisseler17:18
|INDES
|27,72
|297.703.741
|% 10,00
|
|DGATE
|17,82
|59.503.376
|% 10,00
|
|BOSSA
|24,42
|30.295.474
|% 10,00
|
|ISBIR
|6.655,00
|2.928.200
|% 10,00
|
|GOZDE
|7,93
|135.849.549
|% 9,99
|
|SEYKM
|34,46
|35.370.692
|% -9,98
|
|CASA
|183,20
|1.470.546
|% -9,98
|
|EPLAS
|44,36
|37.772.283
|% -9,98
|
|LINK
|53,70
|43.833.566
|% -8,98
|
|INTEM
|50,40
|943.671
|% -6,67
|
|THYAO
|14,94
|3.333.133.275
|% 0,88
|
|PETKM
|5,73
|1.780.982.833
|% 3,43
|
|KRDMD
|7,11
|1.752.025.344
|% 4,10
|
|GARAN
|9,22
|1.662.541.204
|% 0,22
|
|SISE
|7,61
|1.387.766.186
|% -1,55
|
|PETKM
|5,73
|1.780.982.833
|% 3,43
|
|EKGYO
|2,41
|692.291.275
|% -0,41
|
|KRDMD
|7,11
|1.752.025.344
|% 4,10
|
|THYAO
|14,94
|3.333.133.275
|% 0,88
|
|SKBNK
|1,39
|296.828.177
|% 0,72
|
|17:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4289
|7,4345
|% 1,01
|
|Euro
|8,9595
|8,9689
|% 0,74
|
|Sterlin
|10,3394
|10,3912
|% 0,91
|
|Frank
|8,0603
|8,1088
|% 0,57
|
|Riyal
|1,9758
|1,9858
|% 1,02
|
|17:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.710
|1.710
|-22,93
|
|Altın Gr.
|408
|409
|-1,66
|
|Cumhuriyet
|2.707
|2.748
|-9,00
|
|Tam
|2.701
|2.769
|-1,88
|
|Yarım
|1.305
|1.339
|-0,90
|
|Çeyrek
|655
|670
|-0,46
|
|Gümüş.Ons
|26,00
|26,03
|-0,69
|
|Gümüş Gr.
|6,24
|6,25
|-0,07
|
|B. Petrol
|63,73
|63,73
|1,03
|
Seans Raporu
17:18
daha fazla
-
17:33XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 18 kaybederek (% -0.01 ) 1, 615
-
17:33
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, PETKM, KRDMD
-
17:33XU100
Endeks 1, 530 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 08 üstünde . İşlem hacmi 27, 270.00 milyon TL de
-
17:33OZKGY
Yüzde 5.30 oranında artışla 5.56 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 286, 982 adet işlem
-
17:33OZKGY
Yüzde 5.30 oranında artışla 5.56 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 286, 982 adet işlem