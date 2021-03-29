***AKCNS*** AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
29.03.2021 14:56
***AKCNS*** AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.03.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 6 ve 13' üncü maddelerinde yapılması planlanan değişikliklere ilişkin ekte yer alan Esas Sözleşme tadil tasarısı 2020 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerimizin onayına sunulmuş olup, tasarı kabul edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921430
BIST
16:111.388
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 5,92
|Açılış
|: 1.386
|
|Önceki Kapanış
|: 1.382
|
1.399
En Düşük
1.382
16:118,1923
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 0,1120
|Açılış
|: 8,1450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0200
|
8,2048
En Düşük
8,0015
16:119,6657
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 0,1040
|Açılış
|: 9,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4650
|
9,6754
En Düşük
9,4521
16:11453,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 3,58
|Açılış
|: 453,71
|
|Önceki Kapanış
|: 450,13
|
454,95
En Düşük
444,09
BIST En Aktif Hisseler16:09
|TRILC
|50,40
|179.956.038
|% 10,00
|
|KRTEK
|17,60
|30.917.991
|% 10,00
|
|AYES
|12,87
|625.352
|% 10,00
|
|LUKSK
|73,20
|5.547.571
|% 9,99
|
|SAYAS
|27,78
|62.086.238
|% 9,98
|
|UMPAS
|2,18
|1.041.392
|% -9,92
|
|KERVN
|0,70
|604.025
|% -7,89
|
|YESIL
|120,00
|65.687.366
|% -7,69
|
|UFUK
|19,60
|255.677
|% -7,20
|
|VAKKO
|13,96
|11.029.215
|% -7,00
|
|KRDMD
|6,87
|1.391.156.332
|% 4,25
|
|GARAN
|6,90
|1.273.863.513
|% 0,29
|
|BJKAS
|7,34
|847.985.441
|% 5,92
|
|EKGYO
|1,99
|773.826.935
|% 7,57
|
|PETKM
|5,65
|554.434.585
|% 3,86
|
|EKGYO
|1,99
|773.826.935
|% 7,57
|
|KRDMD
|6,87
|1.391.156.332
|% 4,25
|
|GARAN
|6,90
|1.273.863.513
|% 0,29
|
|BJKAS
|7,34
|847.985.441
|% 5,92
|
|DOHOL
|3,30
|352.252.755
|% 1,85
|
|16:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1887
|8,1918
|% 1,38
|
|Euro
|9,6589
|9,6732
|% 1,17
|
|Sterlin
|11,2878
|11,3444
|% 1,60
|
|Frank
|8,6839
|8,7362
|% 1,34
|
|Riyal
|2,1780
|2,1889
|% 1,39
|
|16:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.723
|1.723
|-9,56
|
|Altın Gr.
|454
|454
|3,69
|
|Cumhuriyet
|2.999
|3.045
|31,00
|
|Tam
|2.983
|3.061
|33,89
|
|Yarım
|1.442
|1.481
|16,40
|
|Çeyrek
|723
|740
|8,20
|
|Gümüş.Ons
|24,82
|24,85
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|6,52
|6,53
|0,01
|
|B. Petrol
|64,93
|64,93
|0,50
|
Seans Raporu
16:09
daha fazla
-
16:23XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 3 artarak (% 0.53 ) 1, 201
-
16:23
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SANKO, RTALB, CMBTN, PRZMA, AKCNS, LUKSK, AYES, EUKYO, IZFAS, KRDMA
-
16:23
EPLAS, PRZMA, BLCYT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:23
CRDFA, EMKEL, ISYAT değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:23
Bu seansda işlem gören 218 hisse senedinden 123 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 81 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 14 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem