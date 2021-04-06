***AKCNS*** AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
06.04.2021 16:32
***AKCNS*** AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29/03/2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 6 ve 13' üncü maddelerinde tadil yapılması tasarısı
2020 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerimizin onayına sunulmuş olup, söz konusu tasarı kabul edilmiştir.
Şirketimiz'in 29 Mart 2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçları İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 06 Nisan 2021 tarihinde tescil edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923853
BIST
17:531.425
En Yüksek
|Değişim
|: -1,21%
|| -17,45
|Açılış
|: 1.443
|
|Önceki Kapanış
|: 1.442
|
1.445
En Düşük
1.420
17:538,1613
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,0592
|Açılış
|: 8,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0950
|
8,1660
En Düşük
8,0868
17:539,6677
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,0765
|Açılış
|: 9,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5600
|
9,6712
En Düşük
9,5657
17:53456,69
En Yüksek
|Değişim
|: 1,49%
|| 6,69
|Açılış
|: 456,68
|
|Önceki Kapanış
|: 450,01
|
457,36
En Düşük
449,88
BIST En Aktif Hisseler17:53
|SARKY
|15,29
|125.809.519
|% 10,00
|
|KRONT
|66,00
|76.424.350
|% 10,00
|
|NTGAZ
|12,43
|493.260
|% 10,00
|
|MTRKS
|30,80
|213.167
|% 10,00
|
|TKURU
|228,90
|2.631.984
|% 10,00
|
|IEYHO
|1,17
|44.595.380
|% -10,00
|
|VAKFN
|25,38
|1.954.998
|% -10,00
|
|TRILC
|59,15
|75.467.674
|% -9,97
|
|UTPYA
|26,92
|19.425.095
|% -9,97
|
|DERHL
|8,60
|53.296.212
|% -9,95
|
|BJKAS
|9,10
|1.172.883.807
|% 9,90
|
|FENER
|38,44
|1.121.809.090
|% 1,80
|
|GUBRF
|76,85
|1.081.586.481
|% -1,41
|
|GARAN
|6,83
|1.075.516.723
|% -1,01
|
|EKGYO
|1,93
|945.441.780
|% -4,46
|
|EKGYO
|1,93
|945.441.780
|% -4,46
|
|TSKB
|1,37
|226.448.411
|% -1,44
|
|GARAN
|6,83
|1.075.516.723
|% -1,01
|
|BJKAS
|9,10
|1.172.883.807
|% 9,90
|
|YKBNK
|2,18
|291.731.588
|% -2,68
|
|17:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1485
|8,1613
|% 0,73
|
|Euro
|9,6578
|9,6677
|% 0,80
|
|Sterlin
|11,2553
|11,3118
|% 0,26
|
|Frank
|8,6938
|8,7461
|% 0,93
|
|Riyal
|2,1654
|2,1763
|% 0,60
|
|17:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.743
|1.743
|14,75
|
|Altın Gr.
|457
|457
|7,05
|
|Cumhuriyet
|3.017
|3.063
|34,00
|
|Tam
|3.000
|3.076
|29,81
|
|Yarım
|1.450
|1.488
|14,43
|
|Çeyrek
|727
|744
|7,21
|
|Gümüş.Ons
|25,21
|25,24
|0,34
|
|Gümüş Gr.
|6,61
|6,62
|0,13
|
|B. Petrol
|64,16
|64,16
|2,01
|
Seans Raporu
17:53
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17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EKGYO, ASELS, YKBNK
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17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TCELL, KRDMD, EREGL
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -11, 04 kaybederek (% -0.89 ) 1, 230
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DOCO, FRIGO, NTGAZ, UMPAS, SARKY, KRONT, BJKAS, TURGG, MTRKS, TKURU
-
17:59
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