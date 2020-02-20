***AKCNS*** AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***AKCNS*** AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat18 1.826.105.824 1.715.570.101Satışların Maliyeti18 -1.573.110.547 -1.350.035.351TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)252.995.277 365.534.750BRÜT KAR (ZARAR)252.995.277 365.534.750Genel Yönetim Giderleri19 -82.462.345 -73.808.950Pazarlama Giderleri19 -23.328.261 -21.626.468Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21 35.522.356 44.172.203Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21 -34.168.083 -48.040.546ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)148.558.944 266.230.989Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler22 70.632.403 35.674.611Yatırım Faaliyetlerinden Giderler22 0 -10.609FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)219.191.347 301.894.991Finansman Gelirleri23 23.100.545 39.744.532Finansman Giderleri23 -154.978.074 -119.889.486SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)87.313.818 221.750.037Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-12.345.052 -41.992.608Dönem Vergi (Gideri) Geliri24 -6.807.220 -49.980.521Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri24 -5.537.832 7.987.913SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)74.968.766 179.757.429DÖNEM KARI (ZARARI)74.968.766 179.757.429Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-251.691 1.860.389Ana Ortaklık Payları25 75.220.457 177.897.040Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI350.922.064 276.596.335Dönem Karı (Zararı)87.313.818 221.750.037Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)87.313.818 221.750.037Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler168.985.857 153.107.035Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10,11,14 97.426.579 84.190.355Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler7.157.983 5.750.195Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 4.721.983 3.571.951Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 2.436.000 2.178.244Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler11.252.844 14.058.273Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13,15 9.090.930 11.181.119Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 508.411 1.591.508Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 1.653.503 -1.475.381Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler0 2.761.027Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler118.057.390 65.005.927Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler23 -12.732.941 -18.812.076Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler15,23 130.790.331 83.818.003Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler5.723.463 19.766.287Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler5.723.463 19.766.287Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler22 -60.739.165 -22.025.627Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler22 -9.893.237 -13.638.375İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler116.222.664 -36.639.162Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler69.242.312 20.962.029Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-40.666.620 -9.457.422Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler61.278.326 -96.163.883Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)11.905.504 -7.610.703Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler15.773.724 52.497.729Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)1.341.169 -654.128Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler794.062 -971.959Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-2.606.141 1.654.249İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-839.672 3.104.926Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-839.672 3.104.926Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları372.522.339 338.217.910Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler13,15 -14.081.897 -7.122.704Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler13 -1.930.648 -467.802Vergi İadeleri (Ödemeleri)-6.489.450 -54.500.269Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)7 901.720 469.200YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI6.053.956 -37.489.900İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri5 26.000.000İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları5 -800.000Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri77.542.059 23.762.204Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 -80.581.340 -100.890.479Alınan Temettüler22 9.893.237 13.638.375FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-480.355.420 -16.431.802Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri6 667.672.857 529.790.843Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -814.243.762 -373.000.000Ödenen Temettüler25 -154.166.698 -128.001.510Ödenen Faiz-157.247.664 -60.897.792Alınan Faiz12.732.941 15.676.657Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları6 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-35.103.094YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-123.379.400 222.674.633NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-123.379.400 222.674.633DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ275.421.213 52.746.580DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ152.041.813 275.421.213Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 152.041.813 275.421.213Ticari Alacaklar7 369.076.028 443.942.043İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar7,26 53.372.783 32.241.358İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 315.703.245 411.700.685Diğer Alacaklar8 51.697.568 11.030.948İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar8,26 131.105 240.479İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 51.566.463 10.790.469Stoklar9 181.225.628 244.939.954Peşin Ödenmiş Giderler16 8.868.687 20.603.356İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler16 8.868.687 20.603.356Diğer Dönen Varlıklar30.495İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar30.495ARA TOPLAM762.909.724 995.968.009TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR762.909.724 995.968.009DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 159.966.650 140.844.587Diğer Alacaklar8 3.829.453 2.959.286İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 3.829.453 2.959.286Maddi Duran Varlıklar10 826.102.634 842.551.526Arazi ve Arsalar75.086.193 83.103.911Binalar97.184.819 106.460.282Tesis, Makine ve Cihazlar558.804.761 561.939.650Taşıtlar32.757.233 36.529.494Özel Maliyetler35.571.156 32.528.025Yapılmakta Olan Yatırımlar26.698.472 21.990.164Kullanım Hakkı Varlıkları14 81.649.082 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar11,12 172.585.673 175.391.221Şerefiye12 130.080.869 130.080.869Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 42.504.804 45.310.352Peşin Ödenmiş Giderler16 1.615.967 1.786.802İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler16 1.615.967 1.786.802Ertelenmiş Vergi Varlığı24 1.087.305 1.025.662TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.246.836.764 1.164.559.084TOPLAM VARLIKLAR2.009.746.488 2.160.527.093KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 252.939.281 461.546.990İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar190.265.143 112.201.654Banka Kredileri6,26 190.265.143 112.201.654İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar62.674.138 349.345.336Banka Kredileri6 53.840.983 349.345.336Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 8.833.155 0Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 2.719.393 0Ticari Borçlar7 355.755.945 339.982.221İlişkili Taraflara Ticari Borçlar7,26 93.834.045 76.789.875İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 261.921.900 263.192.346Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar8 8.712.867 7.371.698Diğer Borçlar8 12.810.643 12.016.581İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 12.810.643 12.016.581Türev Araçlar13 0 19.766.287Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 2.536.025 5.142.166İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 2.536.025 5.142.166Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü24 4.611.524 4.293.754Kısa Vadeli Karşılıklar13 9.074.176 14.630.722Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar13 4.540.864 7.940.171Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar13 4.533.312 6.690.551ARA TOPLAM649.159.854 864.750.419Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler0 0Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler0 0TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER649.159.854 864.750.419UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 220.795.794 103.614.022İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar6 220.795.794 103.614.022Banka Kredileri6 150.000.000 103.614.022Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 70.795.794 0Uzun Vadeli Karşılıklar13,15 57.285.603 48.694.472Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar15 52.852.264 45.914.636Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar13 4.433.339 2.779.836Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü24 41.431.249 35.902.130TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER319.512.646 188.210.624TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER968.672.500 1.052.961.043ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.028.887.397 1.093.673.368Ödenmiş Sermaye17 191.447.068 191.447.068Sermaye Düzeltme Farkları233.177.582 233.177.582Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-23.223.675 -18.523.585Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-23.223.675 -18.523.585Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-23.223.675 -18.523.585Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)112.921.644 95.515.684Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)112.921.644 95.515.684Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)112.921.644 95.515.684Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler268.702.218 243.290.154Yasal Yedekler268.702.218 243.290.154Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları170.642.103 170.869.425Net Dönem Karı veya Zararı82TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.041.073.988 1.107.566.050TOPLAM KAYNAKLAR2.009.746.488 2.160.527.093Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler191.447.068 233.177.582 -15.953.261 145.258.336 222.598.194 171.719.153 148.693.675 1.096.940.747 12.032.293 1.108.973.040Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler31.146.729 -849.933 30.296.796 30.296.796Transferler20.691.960 128.001.715 -148.693.675 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.570.324 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -80.889.381 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 177.897.040 0 94.437.335 94.437.335Dönem Karı (Zararı)177.897.040 177.897.040 1.860.389 179.757.429Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-2.570.324 -80.889.381 -83.459.705 -83.459.705Kar Payları-128.001.510 -128.001.510 -128.001.510Dönem Sonu Bakiyeler191.447.068 233.177.582 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -18.523.585 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95.515.684 0 0 0 0 0 0 0 0 243.290.154 0 0 0 170.869.425 177.897.040 0 1.093.673.368 13.892.682 1.107.566.050Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler191.447.068 233.177.582 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -18.523.585 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95.515.684 0 0 0 0 0 0 0 0 243.290.154 0 0 0 170.869.425 177.897.040 0 1.093.673.368 13.892.682 1.107.566.050Transferler25.412.064 152.484.976 -177.897.040 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-4.700.090 17.405.960 75.220.457 87.926.327 -251.691 87.674.636Dönem Karı (Zararı)75.220.457 75.220.457 -251.691 74.968.766Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)12.705.870 12.705.870Kar Payları-152.712.298 -152.712.298 -1.454.400 -154.166.698Dönem Sonu Bakiyeler191.447.068 233.177.582 -23.223.675 112.921.644 268.702.218 170.642.103 75.220.457 1.028.887.397 12.186.591 1.041.073.988Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)74.968.766 179.757.429DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-4.700.090 -2.570.324Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-5.875.113 -3.212.905Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler1.175.023 642.581Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri24 1.175.023 642.581Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar17.405.960 -80.889.381Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)18.322.063 -85.146.717Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)18.322.063 -85.146.717Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-916.103 4.257.336Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri24 -916.103 4.257.336DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)12.705.870 -83.459.705TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)87.674.636 96.297.724Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-251.691 1.860.389Ana Ortaklık Payları87.926.327 94.437.335http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820652BIST