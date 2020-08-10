***AKCNS*** AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***AKCNS*** AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat18 840.261.993 890.367.932 455.302.837 483.047.889Satışların Maliyeti18 -731.766.567 -777.422.429 -366.584.316 -404.435.684TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)108.495.426 112.945.503 88.718.521 78.612.205BRÜT KAR (ZARAR)108.495.426 112.945.503 88.718.521 78.612.205Genel Yönetim Giderleri19 -44.282.010 -41.952.462 -19.069.218 -21.256.756Pazarlama Giderleri19 -8.483.791 -13.787.272 -4.332.636 -7.584.824Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21 12.393.439 24.637.954 4.254.553 12.833.362Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21 -26.804.358 -26.955.684 -11.602.908 -14.888.086ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)41.318.706 54.888.039 57.968.312 47.715.901Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler22 1.592.665 42.351.999 1.131.229 1.268.687FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)42.911.371 97.240.038 59.099.541 48.984.588Finansman Gelirleri23 17.944.893 37.651.534 7.695.260 22.541.083Finansman Giderleri23 -48.806.606 -108.610.353 -23.959.447 -61.937.089SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)12.049.658 26.281.219 42.835.354 9.588.582Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-3.448.247 -1.305.725 -9.384.435 -3.690.353Dönem Vergi (Gideri) Geliri-7.501.266 0 -7.501.266 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri24 4.053.019 -1.305.725 -1.883.169 -3.690.353SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)8.601.411 24.975.494 33.450.919 5.898.229DÖNEM KARI (ZARARI)8.601.411 24.975.494 33.450.919 5.898.229Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-109.534 -636.353 59.007 -916Ana Ortaklık Payları8.710.945 25.611.847 33.391.912 5.899.145Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI81.195.524 134.805.674Dönem Karı (Zararı)12.049.658 26.281.219Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)12.049.658 26.281.219Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler96.607.625 75.650.695Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10, 11, 20 49.845.673 47.975.841Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler1.887.825 4.079.423Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 224.025 3.329.423Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 1.663.800 750.000Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler9.549.839 4.567.251Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 7.600.125 4.684.079Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 1.366.934 1.376.881Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 -316.843 -232.682Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler899.623 -1.261.027Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler36.916.953 61.380.179Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler23 -3.760.212 -12.924.373Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler15 40.677.165 74.304.552Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler22 -1.592.665 -32.458.762Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-1.592.665 -32.458.762Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler22 0 -9.893.237İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-14.530.818 44.107.716Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler16.559.297 29.729.118Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-3.024.634 -36.344.020Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler19.020.061 -5.229.673Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-13.451.485 -3.280.081Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-40.139.711 59.327.915Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-227.360 3.845.536Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler3.022.097 -3.534.801Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)4.441.362 -1.759.401İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-730.445 1.353.123Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-730.445 1.353.123Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları94.126.465 146.039.630Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-7.862.402 -4.306.420Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler-662.671 -1.376.784Vergi İadeleri (Ödemeleri)-5.186.905 -5.847.746Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)781.037 296.994YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-59.382.706 8.232.521İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları0 -800.000Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri2.530.551 36.180.459Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri2.530.551 36.180.459Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-61.913.257 -36.973.670Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-61.913.257 -36.973.670Alınan Temettüler0 9.825.732FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI102.456.908 -321.854.753Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri500.000.000 210.624.108Kredilerden Nakit Girişleri500.000.000 210.624.108Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-309.538.374 -285.303.343Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-309.538.374 -285.303.343Ödenen Temettüler-46.435.602 -154.229.160Ödenen Faiz-34.009.194 -78.995.960Alınan Faiz3.760.212 10.961.509Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-11.320.134 -24.911.907YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)124.269.726 -178.816.558NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)124.269.726 -178.816.558DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ152.041.813 275.421.213DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ276.311.539 96.604.655Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 276.311.539 152.041.813Ticari Alacaklar7 351.511.669 369.076.028İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar26,7 39.553.345 53.372.783İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 311.958.324 315.703.245Diğer Alacaklar8 54.722.202 51.697.568İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar26,8 0 131.105İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 54.722.202 51.566.463Stoklar9 160.541.767 181.225.628Peşin Ödenmiş Giderler16 22.759.829 8.868.687İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler16 22.759.829 8.868.687ARA TOPLAM865.847.006 762.909.724TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR865.847.006 762.909.724DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 170.156.320 159.966.650Diğer Alacaklar8 4.559.898 3.829.453İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 4.559.898 3.829.453Maddi Duran Varlıklar10 845.212.115 826.102.634Arazi ve Arsalar77.188.920 75.086.193Binalar96.101.480 97.184.819Tesis, Makine ve Cihazlar558.256.202 558.804.761Taşıtlar29.040.814 32.757.233Özel Maliyetler32.543.545 35.571.156Yapılmakta Olan Yatırımlar52.081.154 26.698.472Kullanım Hakkı Varlıkları11 87.052.738 81.649.082Maddi Olmayan Duran Varlıklar11,12 171.148.902 172.585.673Şerefiye12 130.080.869 130.080.869Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 41.068.033 42.504.804Peşin Ödenmiş Giderler16 1.176.310 1.615.967Ertelenmiş Vergi Varlığı24 1.096.174 1.087.305TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.280.402.457 1.246.836.764TOPLAM VARLIKLAR2.146.249.463 2.009.746.488KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 388.877.122 252.939.281İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar98.817.886 190.265.143Banka Kredileri6,26 98.817.886 190.265.143İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar290.059.236 62.674.138Banka Kredileri6 281.735.461 53.840.983Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 8.323.775 8.833.155Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 2.724.049 2.719.393İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları2.724.049 2.719.393Banka Kredileri2.724.049 2.719.393Ticari Borçlar7 315.616.234 355.755.945İlişkili Taraflara Ticari Borçlar26, 7 54.048.704 93.834.045İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 261.567.530 261.921.900Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar8, 26 8.485.507 8.712.867Diğer Borçlar8 15.832.740 12.810.643İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 15.832.740 12.810.643Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 6.977.387 2.536.025İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 6.977.387 2.536.025Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü24 6.925.885 4.611.524Kısa Vadeli Karşılıklar13 11.345.215 9.074.176Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar13 4.545.347 4.540.864Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar13 6.799.868 4.533.312ARA TOPLAM756.784.139 649.159.854TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER756.784.139 649.159.854UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 280.070.566 220.795.794İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar6 280.070.566 220.795.794Banka Kredileri6 200.000.000 150.000.000Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 80.070.566 70.795.794Uzun Vadeli Karşılıklar13, 15 58.578.191 57.285.603Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar15 54.461.696 52.852.264Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar13 4.116.495 4.433.339Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü24 37.896.583 41.431.249TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER376.545.340 319.512.646TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.133.329.479 968.672.500ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.001.125.035 1.028.887.397Ödenmiş Sermaye17 191.447.068 191.447.068Sermaye Düzeltme Farkları233.177.582 233.177.582Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-23.223.675 -23.223.675Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-23.223.675 -23.223.675Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-23.223.675 -23.223.675Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)122.601.831 112.921.644Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)122.601.831 112.921.644Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)122.601.831 112.921.644Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler297.643.058 268.702.218Yasal Yedekler297.643.058 268.702.218Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları170.768.226 170.642.103Net Dönem Karı veya Zararı8.710.945 75.220.457Kontrol Gücü Olmayan Paylar11.794.949 12.186.591TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.012.919.984 1.041.073.988TOPLAM KAYNAKLAR2.146.249.463 2.009.746.488Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler191.447.068 233.177.582 -18.523.585 95.515.684 243.290.154 170.869.425 177.897.040 1.093.673.368 13.892.682 1.107.566.050Transferler25.412.064 152.484.976 -177.897.040Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-15.326.963 25.611.847 10.284.884 -636.353 9.648.531Dönem Karı (Zararı)25.611.847 25.611.847 -636.353 24.975.494Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-15.326.963 -15.326.963 -15.326.963Kar Payları-152.774.760 -152.774.760 -1.454.400 -154.229.160Dönem Sonu Bakiyeler191.447.068 233.177.582 -18.523.585 80.188.721 268.702.218 170.579.641 25.611.847 951.183.492 11.801.929 962.985.421Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler191.447.068 233.177.582 -23.223.675 112.921.644 268.702.218 170.642.103 75.220.457 1.028.887.397 12.186.591 1.041.073.988Transferler28.940.840 46.279.617 -75.220.457 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)9.680.187 8.710.945 18.391.132 -109.534 18.281.598Dönem Karı (Zararı)8.710.945 8.710.945 -109.534 8.601.411Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)9.680.187 9.680.187 9.680.187Kar Payları-46.153.494 -46.153.494 -282.108 -46.435.602Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıDönem Sonu Bakiyeler191.447.068 233.177.582 -23.223.675 122.601.831 297.643.058 170.768.226 8.710.945 1.001.125.035 11.794.949 1.012.919.984Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)8.601.411 24.975.494 33.450.919 5.898.229DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar9.680.187 -15.326.963 41.486.515 -5.070.574Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)10.189.670 -16.133.645 43.670.015 -5.337.446Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)10.189.670 -16.133.645 43.670.015 -5.337.446Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-509.483 806.682 -2.183.500 266.872Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri24 -509.483 806.682 -2.183.500 266.872DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)9.680.187 -15.326.963 41.486.515 -5.070.574TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)18.281.598 9.648.531 74.937.434 827.655Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-109.534 -636.353 59.007 -916Ana Ortaklık Payları18.391.132 10.284.884 74.878.427 828.571http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867604BIST