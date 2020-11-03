***AKCNS*** AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***AKCNS*** AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat18 1.377.370.309 1.378.775.446 537.108.316 488.407.514Satışların Maliyeti18 -1.152.927.870 -1.185.038.831 -421.161.303 -407.616.402TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)224.442.439 193.736.615 115.947.013 80.791.112BRÜT KAR (ZARAR)224.442.439 193.736.615 115.947.013 80.791.112Genel Yönetim Giderleri19,3 -63.524.704 -61.070.034 -19.242.694 -19.117.572Pazarlama Giderleri19,3 -12.438.370 -17.893.548 -3.954.579 -4.106.276Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21 19.453.623 23.812.307 7.060.184 -825.647Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21 -48.003.453 -31.216.937 -21.199.095 -4.261.253ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)119.929.535 107.368.403 78.610.829 52.480.364Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler22 3.163.885 59.364.435 1.571.220 17.012.436FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)123.093.420 166.732.838 80.182.049 69.492.800Finansman Gelirleri23 39.011.635 41.817.596 21.066.742 4.166.062Finansman Giderleri23 -67.293.576 -150.212.140 -18.486.970 -41.601.787SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)94.811.479 58.338.294 82.761.821 32.057.075Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-21.121.763 -5.090.536 -17.673.516 -3.784.811Dönem Vergi (Gideri) Geliri-25.770.886 -1.820.714 -18.269.620 -1.820.714Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri24 4.649.123 -3.269.822 596.104 -1.964.097SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)73.689.716 53.247.758 65.088.305 28.272.264DÖNEM KARI (ZARARI)73.689.716 53.247.758 65.088.305 28.272.264Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar82.414 -409.605 191.948 226.748Ana Ortaklık Payları73.607.302 53.657.363 64.896.357 28.045.516Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI157.545.309 210.853.170Dönem Karı (Zararı)94.811.479 58.338.294Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)94.811.479 58.338.294Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler141.071.545 132.720.338Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10, 11, 20 75.090.045 72.638.987Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler3.065.847 4.654.594Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 567.649 3.529.594Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 2.498.198 1.125.000Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler15.909.030 14.412.981Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 7.596.131 13.769.859Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 4.178.944 1.432.814Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 109.332 -278.665Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler4.024.623 -511.027Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler50.170.508 100.378.211Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler23 -7.738.221 -14.160.335Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler15 57.908.729 114.538.546Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler22 -1.793.508 -49.471.198Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler22 -1.370.377 -9.893.237İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-56.791.816 39.018.356Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-41.764.676 24.059.928Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler1.280.352 -39.402.048Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-9.545.168 38.730.954Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-11.687.399 1.751.867Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-7.405.880 15.684.928Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-128.848 1.585.533Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7.536.223 729.887Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)5.588.249 -5.134.038İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-664.669 1.011.345Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-664.669 1.011.345Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları179.091.208 230.076.988Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-9.616.607 -12.234.108Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler-1.110.675 -1.605.042Vergi İadeleri (Ödemeleri)-12.519.755 -5.929.710Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)1.701.138 545.042YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-70.697.268 12.343.382İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları0 -800.000Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri2.767.356 53.890.824Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri2.767.356 53.890.824Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-74.835.001 -50.573.174Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-74.835.001 -50.573.174Alınan Temettüler1.370.377 9.825.732FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI17.166.460 -376.263.266Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri500.000.000 409.319.099Kredilerden Nakit Girişleri500.000.000 409.319.099Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-384.553.539 -485.303.343Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-384.553.539 -485.303.343Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-17.150.472 -13.296.444Ödenen Temettüler-46.435.602 -154.229.160Ödenen Faiz-42.432.148 -125.038.191Alınan Faiz7.738.221 12.051.060Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 -19.766.287YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)104.014.501 -153.066.714NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)104.014.501 -153.066.714DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ152.041.813 275.421.213DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ256.056.314 122.354.499Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 256.056.314 152.041.813Ticari Alacaklar7 408.571.917 369.076.028İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar26,7 32.134.072 53.372.783İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 376.437.845 315.703.245Diğer Alacaklar8 50.417.216 51.697.568İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar26,8 465.008 131.105İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 49.952.208 51.566.463Stoklar9 188.272.598 181.225.628Peşin Ödenmiş Giderler16 17.102.070 8.868.687İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler16 17.102.070 8.868.687ARA TOPLAM920.420.115 762.909.724TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR920.420.115 762.909.724DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 228.140.397 159.966.650Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar178.319.232 110.145.485Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar178.319.232 110.145.485Diğer Finansal Yatırımlar49.821.165 49.821.165Diğer Alacaklar8 4.494.122 3.829.453İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 4.494.122 3.829.453Maddi Duran Varlıklar10 836.730.640 826.102.634Arazi ve Arsalar76.410.401 75.086.193Binalar93.585.958 97.184.819Tesis, Makine ve Cihazlar563.934.577 558.804.761Taşıtlar27.219.616 32.757.233Özel Maliyetler31.095.145 35.571.156Yapılmakta Olan Yatırımlar44.484.943 26.698.472Kullanım Hakkı Varlıkları11 84.968.803 81.649.082Maddi Olmayan Duran Varlıklar11,12 170.503.385 172.585.673Şerefiye12 130.080.869 130.080.869Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 40.422.516 42.504.804Peşin Ödenmiş Giderler16 5.069.983 1.615.967İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler5.069.983 1.615.967Ertelenmiş Vergi Varlığı24 958.751 1.087.305TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.330.866.081 1.246.836.764TOPLAM VARLIKLAR2.251.286.196 2.009.746.488KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 315.738.904 252.939.281İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar103.190.788 190.265.143Banka Kredileri6,26 103.190.788 190.265.143İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar212.548.116 62.674.138Banka Kredileri6 203.867.517 53.840.983Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 8.680.599 8.833.155Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 5.597.606 2.719.393İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5.597.606 2.719.393Banka Kredileri5.597.606 2.719.393Ticari Borçlar7 348.350.065 355.755.945İlişkili Taraflara Ticari Borçlar26, 7 49.884.144 93.834.045İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 298.465.921 261.921.900Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar8, 26 8.584.019 8.712.867Diğer Borçlar8 20.346.866 12.810.643İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 20.346.866 12.810.643Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 8.124.274 2.536.025İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 8.124.274 2.536.025Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü24 17.862.655 4.611.524Kısa Vadeli Karşılıklar13 15.755.748 9.074.176Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar13 4.129.545 4.540.864Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar13 11.626.203 4.533.312ARA TOPLAM740.360.137 649.159.854TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER740.360.137 649.159.854UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar278.645.678 220.795.794İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar278.645.678 220.795.794Banka Kredileri200.000.000 150.000.000Kiralama İşlemlerinden Borçlar78.645.678 70.795.794Uzun Vadeli Karşılıklar59.124.959 57.285.603Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar55.668.006 52.852.264Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar3.456.953 4.433.339Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü40.062.260 41.431.249TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER377.832.897 319.512.646TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.118.193.034 968.672.500ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.121.106.265 1.028.887.397Ödenmiş Sermaye191.447.068 191.447.068Sermaye Düzeltme Farkları233.177.582 233.177.582Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-23.223.675 -23.223.675Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-23.223.675 -23.223.675Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-23.223.675 -23.223.675Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)177.686.704 112.921.644Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)177.686.704 112.921.644Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)177.686.704 112.921.644Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler297.643.058 268.702.218Yasal Yedekler297.643.058 268.702.218Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları170.768.226 170.642.103Net Dönem Karı veya Zararı73.607.302 75.220.457Kontrol Gücü Olmayan Paylar11.986.897 12.186.591TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.133.093.162 1.041.073.988TOPLAM KAYNAKLAR2.251.286.196 2.009.746.488Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler191.447.068 233.177.582 -18.523.585 95.515.684 243.290.154 170.869.425 177.897.040 1.093.673.368 13.892.682 1.107.566.050Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler25.412.064 152.484.976 -177.897.040 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.152.403 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53.657.363 0 52.504.960 -409.605 52.095.355Dönem Karı (Zararı)53.657.363 53.657.363 -409.605 53.247.758Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-1.152.403 -1.152.403 -1.152.403Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları-152.774.760 -152.774.760 -1.454.400 -154.229.160Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler191.447.068 233.177.582 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -18.523.585 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 94.363.281 0 0 0 0 0 0 0 0 0 268.702.218 0 0 0 170.579.641 53.657.363 0 993.403.568 12.028.677 1.005.432.245Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler191.447.068 233.177.582 -23.223.675 112.921.644 268.702.218 170.642.103 75.220.457 1.028.887.397 12.186.591 1.041.073.988Transferler28.940.840 46.279.617 -75.220.457Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)64.765.060 73.607.302 138.372.362 82.414 138.454.776Dönem Karı (Zararı)73.607.302 73.607.302 82.414 73.689.716Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)64.765.060 64.765.060 64.765.060Kar Payları-46.153.494 -46.153.494 -282.108 -46.435.602Dönem Sonu Bakiyeler191.447.068 233.177.582 -23.223.675 177.686.704 297.643.058 170.768.226 73.607.302 1.121.106.265 11.986.897 1.133.093.162Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)73.689.716 53.247.758 65.088.305 28.272.264DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar64.765.060 -1.152.403 55.084.873 14.174.560Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)68.173.747 -1.213.056 57.984.077 14.920.589Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)68.173.747 -1.213.056 57.984.077 14.920.589Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-3.408.687 60.653 -2.899.204 -746.029Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri24 -3.408.687 60.653 -2.899.204 -746.029DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)64.765.060 -1.152.403 55.084.873 14.174.560TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)138.454.776 52.095.355 120.173.178 42.446.824Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar82.414 -409.605 191.948 226.748Ana Ortaklık Payları138.372.362 52.504.960 119.981.230 42.220.076http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885906BIST