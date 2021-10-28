***AKCNS*** AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***AKCNS*** AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat18 1.976.889.537 1.377.370.309 750.910.987 537.108.316Satışların Maliyeti18 -1.649.178.905 -1.152.927.870 -648.111.376 -421.161.303TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)327.710.632 224.442.439 102.799.611 115.947.013BRÜT KAR (ZARAR)327.710.632 224.442.439 102.799.611 115.947.013Genel Yönetim Giderleri19,20 -70.997.343 -63.524.704 -23.198.259 -19.242.694Pazarlama Giderleri19,20 -12.022.500 -12.438.370 -3.583.777 -3.954.579Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21 21.765.295 19.453.623 4.900.566 7.060.184Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21 -48.896.462 -48.003.453 -6.109.409 -21.199.095ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)217.559.622 119.929.535 74.808.732 78.610.829Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler22 783.611 3.163.885 -2.114 1.571.220FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)218.343.233 123.093.420 74.806.618 80.182.049Finansman Gelirleri23 45.775.113 39.011.635 9.141.713 21.066.742Finansman Giderleri23 -90.174.387 -67.293.576 -33.819.521 -18.486.970SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)173.943.959 94.811.479 50.128.810 82.761.821Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-43.599.949 -21.121.763 -13.662.839 -17.673.516Dönem Vergi (Gideri) Geliri-47.004.644 -25.770.886 -17.337.896 -18.269.620Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri24 3.404.695 4.649.123 3.675.057 596.104SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)130.344.010 73.689.716 36.465.971 65.088.305DÖNEM KARI (ZARARI)130.344.010 73.689.716 36.465.971 65.088.305Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar1.495.235 82.414 936.275 191.948Ana Ortaklık Payları128.848.775 73.607.302 35.529.696 64.896.357Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI111.245.221 157.545.309Dönem Karı (Zararı)173.943.959 94.811.479Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)173.943.959 94.811.479Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler160.184.332 141.071.545Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10, 11, 14, 20 82.095.822 75.090.045Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler1.494.589 3.065.847Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 -305.411 567.649Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 1.800.000 2.498.198Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler21.043.485 15.909.030Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13, 15 5.552.031 7.596.131Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 1.005.134 4.178.944Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 597.279 109.332Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler13.889.041 4.024.623Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler56.334.047 50.170.508Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler23 -13.358.900 -7.738.221Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler15 69.692.947 57.908.729Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler0 0Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler22 -783.611 -1.793.508Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler22 -783.611 -1.793.508Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler-1.370.377İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-172.609.691 -56.791.816Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-78.127.838 -41.764.676Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-23.361.727 1.280.352İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-23.361.727 1.280.352Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-211.559.667 -9.545.168Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-2.455.511 -11.687.399Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler144.262.318 -7.405.880Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)2.764.625 -128.848Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-744.447 7.536.223İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-744.447 7.536.223Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-2.642.565 5.588.249İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-744.879 -664.669Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-744.879 -664.669Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları161.518.600 179.091.208Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-13.365.313 -9.616.607Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler-871.074 -1.110.675Vergi İadeleri (Ödemeleri)-37.655.405 -12.519.755Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)1.618.413 1.701.138YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-94.183.786 -70.697.268Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.797.855 2.767.356Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.797.855 2.767.356Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-95.981.641 -74.835.001Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-95.981.641 -74.835.001Alınan Temettüler0 1.370.377FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-187.615.799 17.166.460Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri275.000.000 500.000.000Kredilerden Nakit Girişleri275.000.000 500.000.000Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-300.290.644 -384.553.539Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-300.290.644 -384.553.539Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-23.921.759 -17.150.472Ödenen Temettüler-104.970.428 -46.435.602Ödenen Faiz-47.771.421 -42.432.148Alınan Faiz13.358.900 7.738.221Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)979.553 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-170.554.364 104.014.501NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-170.554.364 104.014.501DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ318.373.248 152.041.813DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ147.818.884 256.056.314Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 147.818.884 318.373.248Ticari Alacaklar7 519.099.535 442.284.699İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar26,7 20.571.765 21.213.805İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 498.527.770 421.070.894Diğer Alacaklar8 75.792.003 52.430.276İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar8 1.182.205 387.254İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 74.609.798 52.043.022Stoklar9 389.836.415 180.076.748Peşin Ödenmiş Giderler16 48.559.423 43.627.315İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler16 48.559.423 43.627.315ARA TOPLAM1.181.106.260 1.036.792.286TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.181.106.260 1.036.792.286DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 383.896.787 265.745.133Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar334.075.622 215.923.968Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar334.075.622 215.923.968Diğer Finansal Yatırımlar49.821.165 49.821.165Diğer Alacaklar8 5.299.399 4.554.520İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 5.299.399 4.554.520Maddi Duran Varlıklar10 880.834.333 852.847.828Arazi ve Arsalar69.336.924 70.601.686Binalar89.547.938 95.443.545Tesis, Makine ve Cihazlar589.443.280 593.690.313Taşıtlar28.529.997 32.960.370Özel Maliyetler27.372.131 30.895.766Yapılmakta Olan Yatırımlar76.604.063 29.256.148Kullanım Hakkı Varlıkları14 91.899.427 90.879.125Maddi Olmayan Duran Varlıklar11,12 172.731.665 174.448.815Şerefiye12 130.080.869 130.080.869Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 42.650.796 44.367.946Peşin Ödenmiş Giderler16 2.858.252 5.334.849İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler2.858.252 5.334.849Ertelenmiş Vergi Varlığı24 1.251.160 1.253.555TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.538.771.023 1.395.063.825TOPLAM VARLIKLAR2.719.877.283 2.431.856.111KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 507.788.895 323.257.636İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar88.583.972 105.239.338Banka Kredileri6,26 88.583.972 105.239.338İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar419.204.923 218.018.298Banka Kredileri6 407.513.133 208.323.152Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 11.691.790 9.695.146Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 0 2.746.093İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 2.746.093Banka Kredileri0 2.746.093Ticari Borçlar7 588.167.414 443.905.096İlişkili Taraflara Ticari Borçlar26, 7 182.935.366 94.204.963İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 405.232.048 349.700.133Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar8 10.299.153 7.534.528Diğer Borçlar8 16.313.436 17.057.883İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 16.313.436 17.057.883Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 12.304.027 14.946.592İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 12.304.027 14.946.592Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü24 19.376.010 10.026.771Kısa Vadeli Karşılıklar13 26.726.293 18.252.238Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar13 5.148.254 10.610.379Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar13 21.578.039 7.641.859ARA TOPLAM1.180.975.228 837.726.837TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.180.975.228 837.726.837UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 83.515.858 281.479.612İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar6 83.515.858 281.479.612Banka Kredileri6 0 200.000.000Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 83.515.858 81.479.612Uzun Vadeli Karşılıklar13,15 66.096.786 63.478.397Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar15 61.876.820 58.938.345Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar13 4.219.966 4.540.052Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü24 44.619.500 42.119.008TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER194.232.144 387.077.017TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.375.207.372 1.224.803.854ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.331.475.389 1.195.352.970Ödenmiş Sermaye17 191.447.068 191.447.068Sermaye Düzeltme Farkları233.177.582 233.177.582Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-25.960.864 -25.960.864Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-25.960.864 -25.960.864Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-25.960.864 -25.960.864Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)325.655.275 213.411.203Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)325.655.275 213.411.203Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)325.655.275 213.411.203Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler307.716.023 297.643.058Yasal Yedekler307.716.023 297.643.058Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları170.591.530 170.591.530Net Dönem Karı veya Zararı128.848.775 115.043.393Kontrol Gücü Olmayan Paylar13.194.522 11.699.287TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.344.669.911 1.207.052.257TOPLAM KAYNAKLAR2.719.877.283 2.431.856.111Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler191.447.068 233.177.582 -23.223.675 112.921.644 268.702.218 170.642.103 75.220.457 1.028.887.397 12.186.591 1.041.073.988Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler28.940.840 46.279.617 -75.220.457 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64.765.060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73.607.302 0 138.372.362 82.414 138.454.776Dönem Karı (Zararı)73.607.302 73.607.302 82.414 73.689.716Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)64.765.060 64.765.060 64.765.060Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları-46.153.494 -46.153.494 -282.108 -46.435.602Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler191.447.068 233.177.582 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -23.223.675 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 177.686.704 0 0 0 0 0 0 0 0 297.643.058 0 0 0 170.768.226 73.607.302 0 1.121.106.265 11.986.897 1.133.093.162Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler191.447.068 233.177.582 -25.960.864 213.411.203 297.643.058 170.591.530 115.043.393 1.195.352.970 11.699.287 1.207.052.257Transferler10.072.965 104.970.428 -115.043.393Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)112.244.072 128.848.775 241.092.847 1.495.235 242.588.082Dönem Karı (Zararı)128.848.775 128.848.775 1.495.235 130.344.010Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)112.244.072 112.244.072Sermaye Arttırımı112.244.072Kar Payları-104.970.428 -104.970.428 -104.970.428Dönem Sonu Bakiyeler191.447.068 233.177.582 -25.960.864 325.655.275 307.716.023 170.591.530 128.848.775 1.331.475.389 13.194.522 1.344.669.911Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)130.344.010 73.689.716 36.465.971 65.088.305DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar112.244.072 64.765.060 74.214.766 55.084.873Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)118.151.654 68.173.747 78.120.806 57.984.077Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)5 118.151.654 68.173.747 78.120.806 57.984.077Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-5.907.582 -3.408.687 -3.906.040 -2.899.204Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri24 -5.907.582 -3.408.687 -3.906.040 -2.899.204DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)112.244.072 64.765.060 74.214.766 55.084.873TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)242.588.082 138.454.776 110.680.737 120.173.178Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar1.495.235 82.414 936.275 191.948Ana Ortaklık Payları241.092.847 138.372.362 109.744.462 119.981.230http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973252BIST