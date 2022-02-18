***AKCNS*** AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
18.02.2022 19:35
***AKCNS*** AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
18 2.871.403.785 1.967.108.077
Satışların Maliyeti
18 -2.450.487.165 -1.635.163.166
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
420.916.620 331.944.911
BRÜT KAR (ZARAR)
420.916.620 331.944.911
Genel Yönetim Giderleri
19 -107.622.084 -92.552.123
Pazarlama Giderleri
19 -16.792.841 -17.340.831
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 128.997.184 27.426.999
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -181.190.833 -65.817.563
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
244.308.046 183.661.393
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 39.764.565 3.131.825
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
284.072.611 186.793.218
Finansman Gelirleri
23 129.210.760 57.097.118
Finansman Giderleri
23 -180.100.446 -98.037.895
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
233.182.925 145.852.441
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
70.436.008 -31.014.245
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-50.928.389 -35.097.363
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 121.364.397 4.083.118
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
303.618.933 114.838.196
DÖNEM KARI (ZARARI)
303.618.933 114.838.196
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 -205.197
Ana Ortaklık Payları
303.618.933 115.043.393
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
77.542.133 277.015.204
Dönem Karı (Zararı)
233.182.925 145.852.441
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
233.182.925 145.852.441
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
158.926.344 184.132.342
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10, 11, 14, 20 108.831.401 101.026.158
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.580.429 3.347.426
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 -678.123 809.628
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 2.258.552 2.537.798
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
18.434.360 17.607.996
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13,15 13.556.476 12.561.041
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 3.638.244 4.404.531
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 1.107.868 680.880
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
13 131.772 -38.456
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
82.327.015 59.460.935
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
23 -13.002.522 -14.915.826
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
23 95.329.537 74.376.761
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-12.482.296 0
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
13 -12.482.296 0
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-2.685.610 4.060.204
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
22 -2.685.610 4.060.204
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
22 -33.558.955 0
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
22 -3.520.000 -1.370.377
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-248.049.784 -13.560.555
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-121.554.919 -75.864.971
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-96.679.176 -732.708
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-594.850.281 -1.388.918
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-10.566.961 -38.477.510
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
571.871.365 88.149.151
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
2.572.800 -1.178.339
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7.208.622 4.247.240
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-5.399.623 12.410.567
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-651.611 -725.067
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
144.059.485 316.424.228
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
13, 15 -14.518.126 -10.316.052
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
13 -1.560.891 -1.257.528
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
24 -52.367.544 -29.682.116
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
7 1.929.209 1.846.672
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-96.002.002 -118.961.895
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
46.512.000 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
4.785.647 2.223.300
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -150.819.649 -122.555.572
Alınan Temettüler
22 3.520.000 1.370.377
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-34.950.612 8.278.126
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6 767.784.324 500.000.000
Kredilerden Nakit Girişleri
6 767.784.324 500.000.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -604.021.925 -384.520.172
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -604.021.925 -384.520.172
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -33.987.898 -23.191.456
Ödenen Temettüler
25 -104.970.428 -46.612.297
Ödenen Faiz
6 -66.794.626 -50.257.974
Alınan Faiz
23 13.002.522 14.915.826
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-5.962.581 -2.055.801
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-53.410.481 166.331.435
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-53.410.481 166.331.435
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
318.373.248 152.041.813
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
264.962.767 318.373.248
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 264.962.767 318.373.248
Ticari Alacaklar
7 562.588.532 442.284.699
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
26,7 33.435.322 21.213.805
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 529.153.210 421.070.894
Diğer Alacaklar
8 149.109.452 52.430.276
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
26,8 873.594 387.254
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 148.235.858 52.043.022
Türev Araçlar
13 12.482.296 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
13 12.482.296 0
Stoklar
9 772.668.477 180.076.748
Peşin Ödenmiş Giderler
16 29.085.554 43.627.315
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
16 29.085.554 43.627.315
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
24 4.377.048 0
ARA TOPLAM
1.795.274.126 1.036.792.286
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.795.274.126 1.036.792.286
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
5 430.656.525 265.745.133
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
5 430.656.525 265.745.133
Diğer Alacaklar
8 5.206.131 4.554.520
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 5.206.131 4.554.520
Maddi Duran Varlıklar
10 903.600.636 852.847.828
Arazi ve Arsalar
68.468.309 70.601.686
Binalar
107.074.025 95.443.545
Tesis, Makine ve Cihazlar
610.964.138 593.690.313
Taşıtlar
29.872.110 32.960.370
Özel Maliyetler
32.236.575 30.895.766
Yapılmakta Olan Yatırımlar
54.985.479 29.256.148
Kullanım Hakkı Varlıkları
14 102.548.053 90.879.125
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11,12 175.304.874 174.448.815
Şerefiye
12 130.080.869 130.080.869
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 45.224.005 44.367.946
Peşin Ödenmiş Giderler
16 17.961.275 5.334.849
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
16 17.961.275 5.334.849
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 72.645.335 1.253.555
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.707.922.829 1.395.063.825
TOPLAM VARLIKLAR
3.503.196.955 2.431.856.111
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
700.300.246 323.257.636
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 88.605.948 105.239.338
Banka Kredileri
6 88.605.948 105.239.338
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
611.694.298 218.018.298
Banka Kredileri
6 598.620.125 208.323.152
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 13.074.173 9.695.146
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 0 2.746.093
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 2.746.093
Banka Kredileri
6 0 2.746.093
Ticari Borçlar
7 1.015.776.461 443.905.096
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
26, 7 277.003.980 94.204.963
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 738.772.481 349.700.133
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
8 10.107.328 7.534.528
Diğer Borçlar
8 37.231.169 17.057.883
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 37.231.169 17.057.883
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 9.546.969 14.946.592
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 9.546.969 14.946.592
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
24 0 10.026.771
Kısa Vadeli Karşılıklar
13 23.359.559 18.252.238
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 13.508.575 10.610.379
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 9.850.984 7.641.859
ARA TOPLAM
1.796.321.732 837.726.837
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.796.321.732 837.726.837
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
90.092.478 281.479.612
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 90.092.478 281.479.612
Banka Kredileri
6 0 200.000.000
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 90.092.478 81.479.612
Uzun Vadeli Karşılıklar
74.192.744 63.478.397
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 70.093.039 58.938.345
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
13 4.099.705 4.540.052
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
24 0 42.119.008
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
164.285.222 387.077.017
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.960.606.954 1.224.803.854
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.542.590.001 1.195.352.970
Ödenmiş Sermaye
17 191.447.068 191.447.068
Sermaye Düzeltme Farkları
233.177.582 233.177.582
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-32.121.176 -25.960.864
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-32.121.176 -25.960.864
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-32.121.176 -25.960.864
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
370.077.025 213.411.203
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
370.077.025 213.411.203
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
370.077.025 213.411.203
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
305.226.993 297.643.058
Yasal Yedekler
305.226.993 297.643.058
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
171.163.576 170.591.530
Net Dönem Karı veya Zararı
303.618.933 115.043.393
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 11.699.287
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.542.590.001 1.207.052.257
TOPLAM KAYNAKLAR
3.503.196.955 2.431.856.111
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
191.447.068 233.177.582 -23.223.675 112.921.644 268.702.218 170.642.103 75.220.457 1.028.887.397 12.186.591 1.041.073.988
Transferler
28.940.840 46.279.617 -75.220.457
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.737.189 100.489.559 115.043.393 212.795.763 -205.197 212.590.566
Dönem Karı (Zararı)
115.043.393 115.043.393 -205.197 114.838.196
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.737.189 100.489.559 97.752.370 97.752.370
Kar Payları
-46.330.190 -46.330.190 -282.107 -46.612.297
Dönem Sonu Bakiyeler
191.447.068 233.177.582 -25.960.864 213.411.203 297.643.058 170.591.530 115.043.393 1.195.352.970 11.699.287 1.207.052.257
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
191.447.068 233.177.582 -25.960.864 213.411.203 297.643.058 170.591.530 115.043.393 1.195.352.970 11.699.287 1.207.052.257
Transferler
10.072.965 104.970.428 -115.043.393
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-6.160.312 156.665.822 303.618.933 454.124.443 454.124.443
Dönem Karı (Zararı)
303.618.933 303.618.933 303.618.933
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-6.160.312 156.665.822 150.505.510 150.505.510
Sermaye Arttırımı
0
Kar Payları
-104.970.428 -104.970.428 -104.970.428
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
-2.489.030 572.046 -1.916.984 -11.699.287 -13.616.271
Dönem Sonu Bakiyeler
191.447.068 233.177.582 -32.121.176 370.077.025 305.226.993 171.163.576 303.618.933 1.542.590.001 0 1.542.590.001
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
303.618.933 114.838.196
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-6.160.312 -2.737.189
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-7.700.390 -3.421.486
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.540.078 684.297
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 1.540.078 684.297
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
156.665.822 100.489.559
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
164.911.392 105.778.483
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
5 164.911.392 105.778.483
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-8.245.570 -5.288.924
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 -8.245.570 -5.288.924
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
150.505.510 97.752.370
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
454.124.443 212.590.566
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 -205.197
Ana Ortaklık Payları
454.124.443 212.795.763
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002931
BIST