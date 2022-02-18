***AKCNS*** AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***AKCNS*** AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat18 2.871.403.785 1.967.108.077Satışların Maliyeti18 -2.450.487.165 -1.635.163.166TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)420.916.620 331.944.911BRÜT KAR (ZARAR)420.916.620 331.944.911Genel Yönetim Giderleri19 -107.622.084 -92.552.123Pazarlama Giderleri19 -16.792.841 -17.340.831Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21 128.997.184 27.426.999Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21 -181.190.833 -65.817.563ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)244.308.046 183.661.393Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler22 39.764.565 3.131.825FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)284.072.611 186.793.218Finansman Gelirleri23 129.210.760 57.097.118Finansman Giderleri23 -180.100.446 -98.037.895SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)233.182.925 145.852.441Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri70.436.008 -31.014.245Dönem Vergi (Gideri) Geliri-50.928.389 -35.097.363Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri24 121.364.397 4.083.118SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)303.618.933 114.838.196DÖNEM KARI (ZARARI)303.618.933 114.838.196Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 -205.197Ana Ortaklık Payları303.618.933 115.043.393Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI77.542.133 277.015.204Dönem Karı (Zararı)233.182.925 145.852.441Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)233.182.925 145.852.441Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler158.926.344 184.132.342Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10, 11, 14, 20 108.831.401 101.026.158Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler1.580.429 3.347.426Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 -678.123 809.628Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 2.258.552 2.537.798Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler18.434.360 17.607.996Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13,15 13.556.476 12.561.041Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 3.638.244 4.404.531Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 1.107.868 680.880Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler13 131.772 -38.456Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler82.327.015 59.460.935Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler23 -13.002.522 -14.915.826Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler23 95.329.537 74.376.761Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-12.482.296 0Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler13 -12.482.296 0Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-2.685.610 4.060.204Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler22 -2.685.610 4.060.204Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler22 -33.558.955 0Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler22 -3.520.000 -1.370.377İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-248.049.784 -13.560.555Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-121.554.919 -75.864.971Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-96.679.176 -732.708Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-594.850.281 -1.388.918Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-10.566.961 -38.477.510Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler571.871.365 88.149.151Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)2.572.800 -1.178.339Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7.208.622 4.247.240Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-5.399.623 12.410.567İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-651.611 -725.067Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları144.059.485 316.424.228Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler13, 15 -14.518.126 -10.316.052Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler13 -1.560.891 -1.257.528Vergi İadeleri (Ödemeleri)24 -52.367.544 -29.682.116Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)7 1.929.209 1.846.672YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-96.002.002 -118.961.895Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri46.512.000 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri4.785.647 2.223.300Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 -150.819.649 -122.555.572Alınan Temettüler22 3.520.000 1.370.377FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-34.950.612 8.278.126Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri6 767.784.324 500.000.000Kredilerden Nakit Girişleri6 767.784.324 500.000.000Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -604.021.925 -384.520.172Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -604.021.925 -384.520.172Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -33.987.898 -23.191.456Ödenen Temettüler25 -104.970.428 -46.612.297Ödenen Faiz6 -66.794.626 -50.257.974Alınan Faiz23 13.002.522 14.915.826Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-5.962.581 -2.055.801YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-53.410.481 166.331.435NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-53.410.481 166.331.435DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ318.373.248 152.041.813DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ264.962.767 318.373.248Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 264.962.767 318.373.248Ticari Alacaklar7 562.588.532 442.284.699İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar26,7 33.435.322 21.213.805İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 529.153.210 421.070.894Diğer Alacaklar8 149.109.452 52.430.276İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar26,8 873.594 387.254İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 148.235.858 52.043.022Türev Araçlar13 12.482.296 0Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar13 12.482.296 0Stoklar9 772.668.477 180.076.748Peşin Ödenmiş Giderler16 29.085.554 43.627.315İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler16 29.085.554 43.627.315Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar24 4.377.048 0ARA TOPLAM1.795.274.126 1.036.792.286TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.795.274.126 1.036.792.286DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 430.656.525 265.745.133Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar5 430.656.525 265.745.133Diğer Alacaklar8 5.206.131 4.554.520İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 5.206.131 4.554.520Maddi Duran Varlıklar10 903.600.636 852.847.828Arazi ve Arsalar68.468.309 70.601.686Binalar107.074.025 95.443.545Tesis, Makine ve Cihazlar610.964.138 593.690.313Taşıtlar29.872.110 32.960.370Özel Maliyetler32.236.575 30.895.766Yapılmakta Olan Yatırımlar54.985.479 29.256.148Kullanım Hakkı Varlıkları14 102.548.053 90.879.125Maddi Olmayan Duran Varlıklar11,12 175.304.874 174.448.815Şerefiye12 130.080.869 130.080.869Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 45.224.005 44.367.946Peşin Ödenmiş Giderler16 17.961.275 5.334.849İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler16 17.961.275 5.334.849Ertelenmiş Vergi Varlığı24 72.645.335 1.253.555TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.707.922.829 1.395.063.825TOPLAM VARLIKLAR3.503.196.955 2.431.856.111KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar700.300.246 323.257.636İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar6 88.605.948 105.239.338Banka Kredileri6 88.605.948 105.239.338İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar611.694.298 218.018.298Banka Kredileri6 598.620.125 208.323.152Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 13.074.173 9.695.146Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 0 2.746.093İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 2.746.093Banka Kredileri6 0 2.746.093Ticari Borçlar7 1.015.776.461 443.905.096İlişkili Taraflara Ticari Borçlar26, 7 277.003.980 94.204.963İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 738.772.481 349.700.133Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar8 10.107.328 7.534.528Diğer Borçlar8 37.231.169 17.057.883İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 37.231.169 17.057.883Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 9.546.969 14.946.592İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 9.546.969 14.946.592Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü24 0 10.026.771Kısa Vadeli Karşılıklar13 23.359.559 18.252.238Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar13 13.508.575 10.610.379Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar13 9.850.984 7.641.859ARA TOPLAM1.796.321.732 837.726.837TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.796.321.732 837.726.837UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar90.092.478 281.479.612İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar6 90.092.478 281.479.612Banka Kredileri6 0 200.000.000Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 90.092.478 81.479.612Uzun Vadeli Karşılıklar74.192.744 63.478.397Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar15 70.093.039 58.938.345Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar13 4.099.705 4.540.052Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü24 0 42.119.008TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER164.285.222 387.077.017TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.960.606.954 1.224.803.854ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.542.590.001 1.195.352.970Ödenmiş Sermaye17 191.447.068 191.447.068Sermaye Düzeltme Farkları233.177.582 233.177.582Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-32.121.176 -25.960.864Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-32.121.176 -25.960.864Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-32.121.176 -25.960.864Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)370.077.025 213.411.203Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)370.077.025 213.411.203Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)370.077.025 213.411.203Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler305.226.993 297.643.058Yasal Yedekler305.226.993 297.643.058Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları171.163.576 170.591.530Net Dönem Karı veya Zararı303.618.933 115.043.393Kontrol Gücü Olmayan Paylar0 11.699.287TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.542.590.001 1.207.052.257TOPLAM KAYNAKLAR3.503.196.955 2.431.856.111Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler191.447.068 233.177.582 -23.223.675 112.921.644 268.702.218 170.642.103 75.220.457 1.028.887.397 12.186.591 1.041.073.988Transferler28.940.840 46.279.617 -75.220.457Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-2.737.189 100.489.559 115.043.393 212.795.763 -205.197 212.590.566Dönem Karı (Zararı)115.043.393 115.043.393 -205.197 114.838.196Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-2.737.189 100.489.559 97.752.370 97.752.370Kar Payları-46.330.190 -46.330.190 -282.107 -46.612.297Dönem Sonu Bakiyeler191.447.068 233.177.582 -25.960.864 213.411.203 297.643.058 170.591.530 115.043.393 1.195.352.970 11.699.287 1.207.052.257Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler191.447.068 233.177.582 -25.960.864 213.411.203 297.643.058 170.591.530 115.043.393 1.195.352.970 11.699.287 1.207.052.257Transferler10.072.965 104.970.428 -115.043.393Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-6.160.312 156.665.822 303.618.933 454.124.443 454.124.443Dönem Karı (Zararı)303.618.933 303.618.933 303.618.933Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-6.160.312 156.665.822 150.505.510 150.505.510Sermaye ArttırımıKar Payları-104.970.428 -104.970.428 -104.970.428Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış-2.489.030 572.046 -1.916.984 -11.699.287 -13.616.271Dönem Sonu Bakiyeler191.447.068 233.177.582 -32.121.176 370.077.025 305.226.993 171.163.576 303.618.933 1.542.590.001 0 1.542.590.001Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)303.618.933 114.838.196DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-6.160.312 -2.737.189Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-7.700.390 -3.421.486Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler1.540.078 684.297Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri24 1.540.078 684.297Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar156.665.822 100.489.559Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)164.911.392 105.778.483Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)5 164.911.392 105.778.483Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-8.245.570 -5.288.924Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri24 -8.245.570 -5.288.924DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)150.505.510 97.752.370TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)454.124.443 212.590.566Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 -205.197Ana Ortaklık Payları454.124.443 212.795.763http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002931BIST