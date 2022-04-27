***AKCNS*** AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***AKCNS*** AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat18 1.240.079.292 527.343.754Satışların Maliyeti18 -1.070.102.956 -451.298.786TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)169.976.336 76.044.968BRÜT KAR (ZARAR)169.976.336 76.044.968Genel Yönetim Giderleri19 -35.979.560 -24.034.589Pazarlama Giderleri19 -6.159.061 -3.935.121Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21 8.648.437 12.335.038Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21 -31.230.215 -26.442.068ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)105.255.937 33.968.228Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler22 17.938.972 752.118FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)123.194.909 34.720.346Finansman Gelirleri23 28.692.331 20.484.752Finansman Giderleri23 -64.116.048 -24.933.690SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)87.771.192 30.271.408Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri15.375.807 -5.456.532Dönem Vergi (Gideri) Geliri-10.325.047 -2.820.208Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri24 25.700.854 -2.636.324SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)103.146.999 24.814.876DÖNEM KARI (ZARARI)103.146.999 24.814.876Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 -49.001Ana Ortaklık Payları103.146.999 24.863.877Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-450.043.014 -12.308.918Dönem Karı (Zararı)87.771.192 30.271.408Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)87.771.192 30.271.408Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler83.949.504 41.819.857Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10, 11, 14, 20 29.306.176 26.288.409Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler415.428 509.104Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 -184.572 -90.896Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 600.000 600.000Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler20.823.705 6.047.701Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13,15 5.288.063 2.944.497Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 1.479.835 808.525Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 -355.987 -54.935Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler13 14.411.794 2.349.614Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler51.343.167 9.726.761Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler23 -12.422 -7.291.915Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler23 51.355.589 17.018.676Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 0Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler13 0 0Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler20.050 -752.118Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler22 20.050 -752.118Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler22 0 0Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler22 -17.959.022 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-599.744.396 -64.713.748Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-271.195.429 -21.184.448Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-35.056.286 -14.403.368Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-83.502.466 -53.648.963Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-64.212.439 -46.346.395Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-156.352.820 42.716.902Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)5.585.454 5.307.785Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-711.192 şletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-983.771 -724.474Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-428.023.700 7.377.517Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler13, 15 -12.182.521 -8.821.109Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler13 -1.215.362 -716.799Vergi İadeleri (Ödemeleri)24 -8.646.326 -10.573.428Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)7 24.895 424.901YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-56.244.522 -42.685.125Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri15.654 1.701.117Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 -74.219.198 -44.386.242Alınan Temettüler22 17.959.022 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI434.002.481 -114.222.919Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri6 881.450.000 75.000.000Kredilerden Nakit Girişleri6 881.450.000 75.000.000Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -397.981.126 -75.000.913Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -397.981.126 -75.000.913Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -7.786.363 -6.613.321Ödenen Temettüler25 0 -104.970.428Ödenen Faiz6 -43.609.012 -10.997.698Alınan Faiz23 12.422 7.291.915Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)1.916.560 1.067.526YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-72.285.055 -169.216.962NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-72.285.055 -169.216.962DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ264.962.767 318.373.248DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ192.677.712 149.156.286Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 192.677.712 264.962.767Ticari Alacaklar7 833.943.638 562.588.532İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar26,7 69.483.365 33.435.322İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 764.460.273 529.153.210Diğer Alacaklar8 184.165.738 149.109.452İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar27 1.510.781 873.594İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 182.654.957 148.235.858Türev Araçlar13 0 12.482.296Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar13 0 12.482.296Stoklar9 855.570.943 772.668.477Peşin Ödenmiş Giderler16 105.891.944 29.085.554İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler16 105.891.944 29.085.554Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar24 0 4.377.048ARA TOPLAM2.172.249.975 1.795.274.126TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR2.172.249.975 1.795.274.126DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 470.929.984 430.656.525Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar5 470.929.984 430.656.525Diğer Alacaklar8 6.189.902 5.206.131İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 6.189.902 5.206.131Maddi Duran Varlıklar10 945.019.214 903.600.636Arazi ve Arsalar67.717.241 68.468.309Binalar111.020.301 107.074.025Tesis, Makine ve Cihazlar597.722.133 610.964.138Taşıtlar28.567.365 29.872.110Özel Maliyetler31.748.571 32.236.575Yapılmakta Olan Yatırımlar108.243.603 54.985.479Kullanım Hakkı Varlıkları14 107.012.303 102.548.053Maddi Olmayan Duran Varlıklar11,12 183.520.318 175.304.874Şerefiye12 130.080.869 130.080.869Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 53.439.449 45.224.005Peşin Ödenmiş Giderler16 17.849.620 17.961.275İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler16 17.849.620 17.961.275Ertelenmiş Vergi Varlığı24 96.332.516 72.645.335TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.826.853.857 1.707.922.829TOPLAM VARLIKLAR3.999.103.832 3.503.196.955KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar1.184.704.639 700.300.246İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar6 292.227.084 88.605.948Banka Kredileri6 292.227.084 88.605.948İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar892.477.555 611.694.298Banka Kredileri6 877.816.023 598.620.125Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 14.661.532 13.074.173Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0Banka Kredileri6 0 0Ticari Borçlar7 859.423.641 1.015.776.461İlişkili Taraflara Ticari Borçlar26, 7 119.368.644 277.003.980İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 740.054.997 738.772.481Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar8 15.692.782 10.107.328Diğer Borçlar8 32.142.082 37.231.169İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 32.142.082 37.231.169Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 16.231.522 9.546.969İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 16.231.522 9.546.969Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü24 4.397.719 0Kısa Vadeli Karşılıklar13 32.182.221 23.359.559Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar13 7.654.970 13.508.575Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar13 24.527.251 9.850.984ARA TOPLAM2.144.774.606 1.796.321.732TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.144.774.606 1.796.321.732UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar94.336.699 90.092.478İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar6 94.336.699 90.092.478Banka Kredileri6 0 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 94.336.699 90.092.478Uzun Vadeli Karşılıklar75.995.740 74.192.744Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar15 72.341.731 70.093.039Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar13 3.654.009 4.099.705Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü24 0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER170.332.439 164.285.222TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER2.315.107.045 1.960.606.954ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.683.996.787 1.542.590.001Ödenmiş Sermaye17 191.447.068 191.447.068Sermaye Düzeltme Farkları233.177.582 233.177.582Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-32.121.176 -32.121.176Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-32.121.176 -32.121.176Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-32.121.176 -32.121.176Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)408.336.812 370.077.025Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)408.336.812 370.077.025Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)408.336.812 370.077.025Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler305.226.993 305.226.993Yasal Yedekler305.226.993 305.226.993Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları474.782.509 171.163.576Net Dönem Karı veya Zararı103.146.999 303.618.933Kontrol Gücü Olmayan Paylar0 0TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.683.996.787 1.542.590.001TOPLAM KAYNAKLAR3.999.103.832 3.503.196.955Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler191.447.068 233.177.582 -25.960.864 213.411.203 297.643.058 170.591.530 115.043.393 1.195.352.970 11.699.287 1.207.052.257Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler10.072.965 104.970.428 -115.043.393 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 29.040.561 24.863.877 53.904.438 -49.001 53.855.437Dönem Karı (Zararı)24.863.877 24.863.877 -49.001 24.814.876Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 29.040.561 29.040.561 29.040.561Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları-104.970.428 -104.970.428 -104.970.428Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler191.447.068 233.177.582 -25.960.864 242.451.764 307.716.023 170.591.530 24.863.877 1.144.286.980 11.650.286 1.155.937.266Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler191.447.068 233.177.582 -32.121.176 370.077.025 305.226.993 171.163.576 303.618.933 1.542.590.001 0 1.542.590.001Transferler0 303.618.933 -303.618.933Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-6.160.312 38.259.787 103.146.999 141.406.786 141.406.786Dönem Karı (Zararı)103.146.999 103.146.999 103.146.999Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-6.160.312 38.259.787 38.259.787 38.259.787Sermaye ArttırımıKar Payları0 0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışDönem Sonu Bakiyeler191.447.068 233.177.582 -32.121.176 408.336.812 305.226.993 474.782.509 103.146.999 1.683.996.787 0 1.683.996.787Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)103.146.999 24.814.876DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar38.259.787 29.040.561Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)40.273.460 30.569.011Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)5 40.273.460 30.569.011Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-2.013.673 -1.528.450Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri24 -2.013.673 -1.528.450DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)38.259.787 29.040.561TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)141.406.786 53.855.437Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 -49.001Ana Ortaklık Payları141.406.786 53.904.438http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024522BIST