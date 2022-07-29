***AKCNS*** AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
29.07.2022 19:24
***AKCNS*** AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
18 3.284.487.979 1.225.978.550 2.044.408.687 698.634.796
Satışların Maliyeti
18 -2.715.617.480 -1.001.067.529 -1.645.514.524 -549.768.743
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
568.870.499 224.911.021 398.894.163 148.866.053
BRÜT KAR (ZARAR)
568.870.499 224.911.021 398.894.163 148.866.053
Genel Yönetim Giderleri
19 -75.412.175 -47.799.084 -39.432.615 -23.764.495
Pazarlama Giderleri
19 -15.495.974 -8.438.723 -9.336.913 -4.503.602
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 32.624.695 16.864.729 23.976.258 4.529.691
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -80.365.666 -42.787.053 -49.135.451 -16.344.985
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
430.221.379 142.750.890 324.965.442 108.782.662
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 17.771.619 785.725 -167.353 33.607
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
447.992.998 143.536.615 324.798.089 108.816.269
Finansman Gelirleri
23 67.602.452 36.633.400 38.910.121 16.148.648
Finansman Giderleri
23 -139.039.738 -56.354.866 -74.923.690 -31.421.176
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
376.555.712 123.815.149 288.784.520 93.543.741
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-42.812.933 -29.937.110 -58.188.740 -24.480.578
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-65.543.255 -29.666.748 -55.218.208 -26.846.540
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 22.730.322 -270.362 -2.970.532 2.365.962
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
333.742.779 93.878.039 230.595.780 69.063.163
DÖNEM KARI (ZARARI)
333.742.779 93.878.039 230.595.780 69.063.163
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 558.960 0 607.961
Ana Ortaklık Payları
333.742.779 93.319.079 230.595.780 68.455.202
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-244.583.405 59.725.037
Dönem Karı (Zararı)
376.555.712 123.815.149
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
376.555.712 123.815.149
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
199.693.251 97.950.185
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10, 11, 14, 20 59.989.014 54.409.234
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.288.843 1.252.583
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 88.843 52.583
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 1.200.000 1.200.000
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
38.722.801 12.096.504
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13,15 7.561.071 4.814.112
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 14.350.798 667.885
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 2.255.200 -181.521
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
13 14.555.732 6.796.028
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
117.464.212 30.977.589
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
23 -611.849 -11.745.015
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
23 118.076.061 42.722.604
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
13 0 0
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
187.403 -785.725
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
22 187.403 -785.725
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
22 0 0
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
22 -17.959.022 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-783.718.902 -137.669.155
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-717.638.496 -59.715.287
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-21.028.505 -21.778.610
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-88.726.288 -154.110.162
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-100.355.278 -22.044.410
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
117.650.292 118.554.581
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
3.920.788 2.427.725
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.871.341 -1.052.630
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
21.910.258 780.470
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.323.014 -730.832
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-207.469.939 84.096.179
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
13, 15 -14.247.334 -11.140.277
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
13 -1.226.645 -830.210
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
24 -21.691.855 -13.276.397
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
7 52.368 875.742
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-152.193.064 -70.867.760
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
79.531 1.781.474
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
79.531 1.781.474
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -170.231.617 -72.649.234
Alınan Temettüler
22 17.959.022 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
354.167.421 -147.944.545
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6 1.782.950.000 292.134.324
Kredilerden Nakit Girişleri
6 1.782.950.000 292.134.324
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -1.244.955.633 -300.277.538
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -1.244.955.633 -300.277.538
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -15.031.433 -14.515.026
Ödenen Temettüler
25 -91.894.593 -104.970.428
Ödenen Faiz
6 -75.717.729 -33.424.490
Alınan Faiz
23 611.849 11.745.015
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-1.795.040 1.363.598
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-42.609.048 -159.087.268
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-42.609.048 -159.087.268
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
264.962.767 318.373.248
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
222.353.719 159.285.980
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 222.353.719 264.962.767
Ticari Alacaklar
7 1.280.085.817 562.588.532
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
26,7 7.261.138 33.435.322
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 1.272.824.679 529.153.210
Diğer Alacaklar
8 170.137.957 149.109.452
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
26,8 2.138.550 873.594
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 167.999.407 148.235.858
Türev Araçlar
13 0 12.482.296
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
13 0 12.482.296
Stoklar
9 860.194.765 772.668.477
Peşin Ödenmiş Giderler
16 145.195.506 29.085.554
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
16 145.195.506 29.085.554
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
24 0 4.377.048
ARA TOPLAM
2.677.967.764 1.795.274.126
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.677.967.764 1.795.274.126
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
5 467.533.427 430.656.525
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
5 467.533.427 430.656.525
Diğer Alacaklar
8 6.529.145 5.206.131
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 6.529.145 5.206.131
Maddi Duran Varlıklar
10 1.009.756.370 903.600.636
Arazi ve Arsalar
67.490.671 68.468.309
Binalar
109.472.584 107.074.025
Tesis, Makine ve Cihazlar
651.962.225 610.964.138
Taşıtlar
31.215.979 29.872.110
Özel Maliyetler
30.030.937 32.236.575
Yapılmakta Olan Yatırımlar
119.583.974 54.985.479
Kullanım Hakkı Varlıkları
14 107.145.956 102.548.053
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11,12 189.217.367 175.304.874
Şerefiye
12 130.080.869 130.080.869
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 59.136.498 45.224.005
Peşin Ödenmiş Giderler
16 14.688.897 17.961.275
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
16 14.688.897 17.961.275
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 93.531.812 72.645.335
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.888.402.974 1.707.922.829
TOPLAM VARLIKLAR
4.566.370.738 3.503.196.955
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
898.561.877 700.300.246
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 240.493.226 88.605.948
Banka Kredileri
6 240.493.226 88.605.948
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
658.068.651 611.694.298
Banka Kredileri
6 644.236.411 598.620.125
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 13.832.240 13.074.173
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 11.243.226 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
11.243.226 0
Banka Kredileri
6 11.243.226 0
Ticari Borçlar
7 1.133.426.753 1.015.776.461
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
26, 7 291.534.938 277.003.980
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 841.891.815 738.772.481
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
8 14.028.116 10.107.328
Diğer Borçlar
8 25.106.657 37.231.169
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 25.106.657 37.231.169
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 31.457.227 9.546.969
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 31.457.227 9.546.969
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
24 56.300.862 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
13 45.505.306 23.359.559
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 7.974.437 13.508.575
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 37.530.869 9.850.984
ARA TOPLAM
2.215.630.024 1.796.321.732
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.215.630.024 1.796.321.732
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
448.947.033 90.092.478
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 448.947.033 90.092.478
Banka Kredileri
6 350.000.000 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 98.947.033 90.092.478
Uzun Vadeli Karşılıklar
82.322.436 74.192.744
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 75.520.004 70.093.039
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
13 6.802.432 4.099.705
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
24 0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
531.269.469 164.285.222
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.746.899.493 1.960.606.954
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.819.471.245 1.542.590.001
Ödenmiş Sermaye
17 191.447.068 191.447.068
Sermaye Düzeltme Farkları
233.177.582 233.177.582
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-32.121.176 -32.121.176
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-32.121.176 -32.121.176
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-32.121.176 -32.121.176
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
405.110.083 370.077.025
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
405.110.083 370.077.025
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
405.110.083 370.077.025
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
516.951.333 305.226.993
Yasal Yedekler
516.951.333 305.226.993
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
171.163.576 171.163.576
Net Dönem Karı veya Zararı
333.742.779 303.618.933
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.819.471.245 1.542.590.001
TOPLAM KAYNAKLAR
4.566.370.738 3.503.196.955
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
191.447.068 233.177.582 -25.960.864 213.411.203 297.643.058 170.591.530 115.043.393 1.195.352.970 11.699.287 1.207.052.257
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
10.072.965 104.970.428 -115.043.393 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 38.029.306 93.319.079 131.348.385 558.960 131.907.345
Dönem Karı (Zararı)
93.319.079 93.319.079 558.960 93.878.039
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 38.029.306 38.029.306 38.029.306
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-104.970.428 -104.970.428 -104.970.428
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
191.447.068 233.177.582 -25.960.864 251.440.509 307.716.023 170.591.530 93.319.079 1.221.730.927 12.258.247 1.233.989.174
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
191.447.068 233.177.582 -32.121.176 370.077.025 305.226.993 171.163.576 303.618.933 1.542.590.001 0 1.542.590.001
Transferler
211.724.340 91.894.593 -303.618.933
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 35.033.058 333.742.779 368.775.837 368.775.837
Dönem Karı (Zararı)
333.742.779 333.742.779 333.742.779
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 35.033.058 35.033.058 35.033.058
Sermaye Arttırımı
0
Kar Payları
-91.894.593 -91.894.593 -91.894.593
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Dönem Sonu Bakiyeler
191.447.068 233.177.582 -32.121.176 405.110.083 516.951.333 171.163.576 333.742.779 1.819.471.245 0 1.819.471.245
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
333.742.779 93.878.039 230.595.780 69.063.163
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
35.033.058 38.029.306 -3.226.729 8.988.745
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
36.876.903 40.030.848 -3.396.557 9.461.837
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
5 36.876.903 40.030.848 -3.396.557 9.461.837
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.843.845 -2.001.542 169.828 -473.092
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 -1.843.845 -2.001.542 169.828 -473.092
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
35.033.058 38.029.306 -3.226.729 8.988.745
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
368.775.837 131.907.345 227.369.051 78.051.908
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 558.960 0 607.961
Ana Ortaklık Payları
368.775.837 131.348.385 227.369.051 77.443.947
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049554
BIST