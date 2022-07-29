***AKCNS*** AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***AKCNS*** AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat18 3.284.487.979 1.225.978.550 2.044.408.687 698.634.796Satışların Maliyeti18 -2.715.617.480 -1.001.067.529 -1.645.514.524 -549.768.743TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)568.870.499 224.911.021 398.894.163 148.866.053BRÜT KAR (ZARAR)568.870.499 224.911.021 398.894.163 148.866.053Genel Yönetim Giderleri19 -75.412.175 -47.799.084 -39.432.615 -23.764.495Pazarlama Giderleri19 -15.495.974 -8.438.723 -9.336.913 -4.503.602Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21 32.624.695 16.864.729 23.976.258 4.529.691Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21 -80.365.666 -42.787.053 -49.135.451 -16.344.985ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)430.221.379 142.750.890 324.965.442 108.782.662Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler22 17.771.619 785.725 -167.353 33.607FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)447.992.998 143.536.615 324.798.089 108.816.269Finansman Gelirleri23 67.602.452 36.633.400 38.910.121 16.148.648Finansman Giderleri23 -139.039.738 -56.354.866 -74.923.690 -31.421.176SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)376.555.712 123.815.149 288.784.520 93.543.741Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-42.812.933 -29.937.110 -58.188.740 -24.480.578Dönem Vergi (Gideri) Geliri-65.543.255 -29.666.748 -55.218.208 -26.846.540Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri24 22.730.322 -270.362 -2.970.532 2.365.962SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)333.742.779 93.878.039 230.595.780 69.063.163DÖNEM KARI (ZARARI)333.742.779 93.878.039 230.595.780 69.063.163Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 558.960 0 607.961Ana Ortaklık Payları333.742.779 93.319.079 230.595.780 68.455.202Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-244.583.405 59.725.037Dönem Karı (Zararı)376.555.712 123.815.149Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)376.555.712 123.815.149Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler199.693.251 97.950.185Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10, 11, 14, 20 59.989.014 54.409.234Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler1.288.843 1.252.583Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 88.843 52.583Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 1.200.000 1.200.000Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler38.722.801 12.096.504Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13,15 7.561.071 4.814.112Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 14.350.798 667.885Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 2.255.200 -181.521Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler13 14.555.732 6.796.028Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler117.464.212 30.977.589Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler23 -611.849 -11.745.015Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler23 118.076.061 42.722.604Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 0Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler13 0 0Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler187.403 -785.725Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler22 187.403 -785.725Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler22 0 0Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler22 -17.959.022 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-783.718.902 -137.669.155Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-717.638.496 -59.715.287Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-21.028.505 -21.778.610Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-88.726.288 -154.110.162Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-100.355.278 -22.044.410Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler117.650.292 118.554.581Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)3.920.788 2.427.725Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.871.341 -1.052.630Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)21.910.258 780.470İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.323.014 -730.832Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-207.469.939 84.096.179Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler13, 15 -14.247.334 -11.140.277Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler13 -1.226.645 -830.210Vergi İadeleri (Ödemeleri)24 -21.691.855 -13.276.397Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)7 52.368 875.742YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-152.193.064 -70.867.760Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri79.531 1.781.474Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri79.531 1.781.474Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 -170.231.617 -72.649.234Alınan Temettüler22 17.959.022 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI354.167.421 -147.944.545Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri6 1.782.950.000 292.134.324Kredilerden Nakit Girişleri6 1.782.950.000 292.134.324Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -1.244.955.633 -300.277.538Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -1.244.955.633 -300.277.538Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -15.031.433 -14.515.026Ödenen Temettüler25 -91.894.593 -104.970.428Ödenen Faiz6 -75.717.729 -33.424.490Alınan Faiz23 611.849 11.745.015Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-1.795.040 1.363.598YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-42.609.048 -159.087.268NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-42.609.048 -159.087.268DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ264.962.767 318.373.248DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ222.353.719 159.285.980Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 222.353.719 264.962.767Ticari Alacaklar7 1.280.085.817 562.588.532İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar26,7 7.261.138 33.435.322İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 1.272.824.679 529.153.210Diğer Alacaklar8 170.137.957 149.109.452İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar26,8 2.138.550 873.594İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 167.999.407 148.235.858Türev Araçlar13 0 12.482.296Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar13 0 12.482.296Stoklar9 860.194.765 772.668.477Peşin Ödenmiş Giderler16 145.195.506 29.085.554İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler16 145.195.506 29.085.554Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar24 0 4.377.048ARA TOPLAM2.677.967.764 1.795.274.126TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR2.677.967.764 1.795.274.126DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 467.533.427 430.656.525Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar5 467.533.427 430.656.525Diğer Alacaklar8 6.529.145 5.206.131İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 6.529.145 5.206.131Maddi Duran Varlıklar10 1.009.756.370 903.600.636Arazi ve Arsalar67.490.671 68.468.309Binalar109.472.584 107.074.025Tesis, Makine ve Cihazlar651.962.225 610.964.138Taşıtlar31.215.979 29.872.110Özel Maliyetler30.030.937 32.236.575Yapılmakta Olan Yatırımlar119.583.974 54.985.479Kullanım Hakkı Varlıkları14 107.145.956 102.548.053Maddi Olmayan Duran Varlıklar11,12 189.217.367 175.304.874Şerefiye12 130.080.869 130.080.869Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 59.136.498 45.224.005Peşin Ödenmiş Giderler16 14.688.897 17.961.275İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler16 14.688.897 17.961.275Ertelenmiş Vergi Varlığı24 93.531.812 72.645.335TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.888.402.974 1.707.922.829TOPLAM VARLIKLAR4.566.370.738 3.503.196.955KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar898.561.877 700.300.246İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar6 240.493.226 88.605.948Banka Kredileri6 240.493.226 88.605.948İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar658.068.651 611.694.298Banka Kredileri6 644.236.411 598.620.125Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 13.832.240 13.074.173Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 11.243.226 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları11.243.226 0Banka Kredileri6 11.243.226 0Ticari Borçlar7 1.133.426.753 1.015.776.461İlişkili Taraflara Ticari Borçlar26, 7 291.534.938 277.003.980İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 841.891.815 738.772.481Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar8 14.028.116 10.107.328Diğer Borçlar8 25.106.657 37.231.169İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 25.106.657 37.231.169Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 31.457.227 9.546.969İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 31.457.227 9.546.969Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü24 56.300.862 0Kısa Vadeli Karşılıklar13 45.505.306 23.359.559Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar13 7.974.437 13.508.575Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar13 37.530.869 9.850.984ARA TOPLAM2.215.630.024 1.796.321.732TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.215.630.024 1.796.321.732UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar448.947.033 90.092.478İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar6 448.947.033 90.092.478Banka Kredileri6 350.000.000 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 98.947.033 90.092.478Uzun Vadeli Karşılıklar82.322.436 74.192.744Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar15 75.520.004 70.093.039Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar13 6.802.432 4.099.705Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü24 0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER531.269.469 164.285.222TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER2.746.899.493 1.960.606.954ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.819.471.245 1.542.590.001Ödenmiş Sermaye17 191.447.068 191.447.068Sermaye Düzeltme Farkları233.177.582 233.177.582Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-32.121.176 -32.121.176Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-32.121.176 -32.121.176Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-32.121.176 -32.121.176Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)405.110.083 370.077.025Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)405.110.083 370.077.025Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)405.110.083 370.077.025Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler516.951.333 305.226.993Yasal Yedekler516.951.333 305.226.993Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları171.163.576 171.163.576Net Dönem Karı veya Zararı333.742.779 303.618.933Kontrol Gücü Olmayan Paylar0 0TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.819.471.245 1.542.590.001TOPLAM KAYNAKLAR4.566.370.738 3.503.196.955Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler191.447.068 233.177.582 -25.960.864 213.411.203 297.643.058 170.591.530 115.043.393 1.195.352.970 11.699.287 1.207.052.257Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler10.072.965 104.970.428 -115.043.393 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 38.029.306 93.319.079 131.348.385 558.960 131.907.345Dönem Karı (Zararı)93.319.079 93.319.079 558.960 93.878.039Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 38.029.306 38.029.306 38.029.306Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları-104.970.428 -104.970.428 -104.970.428Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler191.447.068 233.177.582 -25.960.864 251.440.509 307.716.023 170.591.530 93.319.079 1.221.730.927 12.258.247 1.233.989.174Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler191.447.068 233.177.582 -32.121.176 370.077.025 305.226.993 171.163.576 303.618.933 1.542.590.001 0 1.542.590.001Transferler211.724.340 91.894.593 -303.618.933Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 35.033.058 333.742.779 368.775.837 368.775.837Dönem Karı (Zararı)333.742.779 333.742.779 333.742.779Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 35.033.058 35.033.058 35.033.058Sermaye ArttırımıKar Payları-91.894.593 -91.894.593 -91.894.593Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışDönem Sonu Bakiyeler191.447.068 233.177.582 -32.121.176 405.110.083 516.951.333 171.163.576 333.742.779 1.819.471.245 0 1.819.471.245Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)333.742.779 93.878.039 230.595.780 69.063.163DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar35.033.058 38.029.306 -3.226.729 8.988.745Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)36.876.903 40.030.848 -3.396.557 9.461.837Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)5 36.876.903 40.030.848 -3.396.557 9.461.837Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-1.843.845 -2.001.542 169.828 -473.092Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri24 -1.843.845 -2.001.542 169.828 -473.092DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)35.033.058 38.029.306 -3.226.729 8.988.745TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)368.775.837 131.907.345 227.369.051 78.051.908Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 558.960 0 607.961Ana Ortaklık Payları368.775.837 131.348.385 227.369.051 77.443.947http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049554BIST