***AKCNS*** AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***AKCNS*** AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat18 5.870.111.361 1.976.889.537 2.585.623.382 750.910.987Satışların Maliyeti18 -4.880.125.774 -1.649.178.905 -2.164.508.294 -648.111.376TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)989.985.587 327.710.632 421.115.088 102.799.611BRÜT KAR (ZARAR)989.985.587 327.710.632 421.115.088 102.799.611Genel Yönetim Giderleri19,20 -123.993.042 -70.997.343 -48.580.867 -23.198.259Pazarlama Giderleri19,20 -26.525.530 -12.022.500 -11.029.556 -3.583.777Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21 53.763.063 21.765.295 21.138.368 4.900.566Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21 -88.600.379 -48.896.462 -8.234.713 -6.109.409ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)804.629.699 217.559.622 374.408.320 74.808.732Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler22 19.376.723 783.611 1.605.104 -2.114FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)824.006.422 218.343.233 376.013.424 74.806.618Finansman Gelirleri23 85.377.325 45.775.113 17.774.873 9.141.713Finansman Giderleri23 -229.392.424 -90.174.387 -90.352.686 -33.819.521SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)679.991.323 173.943.959 303.435.611 50.128.810Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri479.128.302 -43.599.949 521.941.235 -13.662.839Dönem Vergi (Gideri) Geliri24 -103.429.737 -47.004.644 -37.886.482 -17.337.896Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri24 582.558.039 3.404.695 559.827.717 3.675.057SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.159.119.625 130.344.010 825.376.846 36.465.971DÖNEM KARI (ZARARI)1.159.119.625 130.344.010 825.376.846 36.465.971Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 1.495.235 0 936.275Ana Ortaklık Payları1.159.119.625 128.848.775 825.376.846 35.529.696Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI271.941.811 111.245.221Dönem Karı (Zararı)679.991.323 173.943.959Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)679.991.323 173.943.959Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler298.063.834 160.184.332Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10, 11,14,20 92.126.656 82.095.822Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler2.161.424 1.494.589Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 361.424 -305.411Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 1.800.000 1.800.000Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler23.288.399 21.043.485Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 12.164.561 5.552.031Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 2.406.867 1.005.134Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 3.991.972 597.279Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler13 4.724.999 13.889.041Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler199.864.078 56.334.047Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler23 -6.729.342 -13.358.900Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler6 206.593.420 69.692.947Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler182.299 -783.611Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler22 182.299 -783.611Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler22 -19.559.022 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-614.723.750 -172.609.691Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.026.469.271 -78.127.838Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-8.096.111 -23.361.727Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-177.831.528 -211.559.667Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-67.332.014 -2.455.511Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler626.090.542 144.262.318Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)10.605.130 2.764.625Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler9.399.468 -744.447Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)20.233.048 -2.642.565İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.323.014 -744.879Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-1.323.014 -744.879Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları363.331.407 161.518.600Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler13, 15 -17.939.901 -13.365.313Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler13 -1.389.249 -871.074Vergi İadeleri (Ödemeleri)24 -72.137.405 -37.655.405Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)7 76.959 1.618.413YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-226.397.452 -94.183.786Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri79.531 1.797.855Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri79.531 1.797.855Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 -246.036.005 -95.981.641Alınan Temettüler22 19.559.022 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI452.379.375 -187.615.799Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri6 2.245.469.000 275.000.000Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -1.556.455.633 -300.290.644Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -24.864.944 -23.921.759Ödenen Temettüler25 -91.894.593 -104.970.428Ödenen Faiz6 -118.628.781 -47.771.421Alınan Faiz23 6.729.342 13.358.900Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-7.975.016 979.553YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)497.923.734 -170.554.364NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)497.923.734 -170.554.364DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ264.962.767 318.373.248DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ762.886.501 147.818.884Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 762.886.501 264.962.767Ticari Alacaklar7 1.588.619.420 562.588.532İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar27 111.047.234 33.435.322İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 1.477.572.186 529.153.210Diğer Alacaklar8 161.397.187 149.109.452İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar27 3.273.623 873.594İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 158.123.564 148.235.858Türev Araçlar13 0 12.482.296Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar13 0 12.482.296Stoklar9 948.700.005 772.668.477Peşin Ödenmiş Giderler16 110.249.734 29.085.554İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler16 110.249.734 29.085.554Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar24 0 4.377.048ARA TOPLAM3.571.852.847 1.795.274.126TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR3.571.852.847 1.795.274.126DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 761.820.812 430.656.525Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar5 761.820.812 430.656.525Diğer Alacaklar8 6.529.145 5.206.131İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 6.529.145 5.206.131Maddi Duran Varlıklar10 1.057.293.057 903.600.636Arazi ve Arsalar66.724.570 68.468.309Binalar106.926.386 107.074.025Tesis, Makine ve Cihazlar642.717.741 610.964.138Taşıtlar30.653.084 29.872.110Özel Maliyetler28.329.004 32.236.575Yapılmakta Olan Yatırımlar181.942.272 54.985.479Kullanım Hakkı Varlıkları14 112.891.240 102.548.053Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 191.336.814 175.304.874Şerefiye12 130.080.869 130.080.869Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 61.255.945 45.224.005Peşin Ödenmiş Giderler16 16.611.405 17.961.275İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler16 16.611.405 17.961.275Ertelenmiş Vergi Varlığı24 638.645.160 72.645.335TOPLAM DURAN VARLIKLAR2.785.127.633 1.707.922.829TOPLAM VARLIKLAR6.356.980.480 3.503.196.955KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar1.084.424.449 700.300.246İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar235.805.132 88.605.948Banka Kredileri6 235.805.132 88.605.948İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar848.619.317 611.694.298Banka Kredileri6 831.260.918 598.620.125Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 17.358.399 13.074.173Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları11.398.141 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 11.398.141 0Banka Kredileri6 11.398.141 0Ticari Borçlar7 1.641.867.003 1.015.776.461İlişkili Taraflara Ticari Borçlar26, 7 479.186.346 277.003.980İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 1.162.680.657 738.772.481Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar8 20.712.458 10.107.328Diğer Borçlar8 33.665.973 37.231.169İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 33.665.973 37.231.169Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 29.780.017 9.546.969İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 29.780.017 9.546.969Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü24 44.071.572 0Kısa Vadeli Karşılıklar26.175.042 23.359.559Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar13 10.581.441 13.508.575Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar13 15.593.601 9.850.984ARA TOPLAM2.892.094.655 1.796.321.732TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.892.094.655 1.796.321.732UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar452.157.163 90.092.478İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar6 452.157.163 90.092.478Banka Kredileri6 350.000.000 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 102.157.163 90.092.478Uzun Vadeli Karşılıklar13,15 88.307.556 74.192.744Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar15 77.113.468 70.093.039Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar13 11.194.088 4.099.705Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü24 0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER540.464.719 164.285.222TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER3.432.559.374 1.960.606.954ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar2.924.421.106 1.542.590.001Ödenmiş Sermaye17 191.447.068 191.447.068Sermaye Düzeltme Farkları233.177.582 233.177.582Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-32.121.176 -32.121.176Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-32.121.176 -32.121.176Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-32.121.176 -32.121.176Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)684.683.098 370.077.025Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)684.683.098 370.077.025Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)684.683.098 370.077.025Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler516.951.333 305.226.993Yasal Yedekler516.951.333 305.226.993Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları171.163.576 171.163.576Net Dönem Karı veya Zararı1.159.119.625 303.618.933TOPLAM ÖZKAYNAKLAR2.924.421.106 1.542.590.001TOPLAM KAYNAKLAR6.356.980.480 3.503.196.955Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler191.447.068 233.177.582 -25.960.864 213.411.203 297.643.058 170.591.530 115.043.393 1.195.352.970 11.699.287 1.207.052.257Transferler10.072.965 104.970.428 -115.043.393Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)112.244.072 128.848.775 241.092.847 1.495.235 242.588.082Dönem Karı (Zararı)128.848.775 128.848.775 1.495.235 130.344.010Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)112.244.072 112.244.072 112.244.072Kar Payları-104.970.428 -104.970.428 -104.970.428Dönem Sonu Bakiyeler191.447.068 233.177.582 -25.960.864 325.655.275 307.716.023 170.591.530 128.848.775 1.331.475.389 13.194.522 1.344.669.911Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler191.447.068 233.177.582 -32.121.176 370.077.025 305.226.993 171.163.576 303.618.933 1.542.590.001 1.542.590.001Transferler211.724.340 91.894.593 -303.618.933Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)314.606.073 1.159.119.625 1.473.725.698 1.473.725.698Dönem Karı (Zararı)1.159.119.625 1.159.119.625 1.159.119.625Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)314.606.073 314.606.073 314.606.073Kar Payları-91.894.593 -91.894.593 -91.894.593Dönem Sonu Bakiyeler191.447.068 233.177.582 -32.121.176 684.683.098 516.951.333 171.163.576 1.159.119.625 2.924.421.106 2.924.421.106Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)1.159.119.625 130.344.010 825.376.846 36.465.971DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar314.606.073 112.244.072 279.573.015 74.214.766Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)331.164.287 118.151.654 294.287.384 78.120.806Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)5 331.164.287 118.151.654 294.287.384 78.120.806Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-16.558.214 -5.907.582 -14.714.369 -3.906.040Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri24 -16.558.214 -5.907.582 -14.714.369 -3.906.040DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)314.606.073 112.244.072 279.573.015 74.214.766TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.473.725.698 242.588.082 1.104.949.861 110.680.737Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 1.495.235 0 936.275Ana Ortaklık Payları1.473.725.698 241.092.847 1.104.949.861 109.744.462http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074741BIST