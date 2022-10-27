***AKCNS*** AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
27.10.2022 18:14
***AKCNS*** AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
18 5.870.111.361 1.976.889.537 2.585.623.382 750.910.987
Satışların Maliyeti
18 -4.880.125.774 -1.649.178.905 -2.164.508.294 -648.111.376
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
989.985.587 327.710.632 421.115.088 102.799.611
BRÜT KAR (ZARAR)
989.985.587 327.710.632 421.115.088 102.799.611
Genel Yönetim Giderleri
19,20 -123.993.042 -70.997.343 -48.580.867 -23.198.259
Pazarlama Giderleri
19,20 -26.525.530 -12.022.500 -11.029.556 -3.583.777
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 53.763.063 21.765.295 21.138.368 4.900.566
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -88.600.379 -48.896.462 -8.234.713 -6.109.409
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
804.629.699 217.559.622 374.408.320 74.808.732
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 19.376.723 783.611 1.605.104 -2.114
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
824.006.422 218.343.233 376.013.424 74.806.618
Finansman Gelirleri
23 85.377.325 45.775.113 17.774.873 9.141.713
Finansman Giderleri
23 -229.392.424 -90.174.387 -90.352.686 -33.819.521
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
679.991.323 173.943.959 303.435.611 50.128.810
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
479.128.302 -43.599.949 521.941.235 -13.662.839
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 -103.429.737 -47.004.644 -37.886.482 -17.337.896
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 582.558.039 3.404.695 559.827.717 3.675.057
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.159.119.625 130.344.010 825.376.846 36.465.971
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.159.119.625 130.344.010 825.376.846 36.465.971
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 1.495.235 0 936.275
Ana Ortaklık Payları
1.159.119.625 128.848.775 825.376.846 35.529.696
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
271.941.811 111.245.221
Dönem Karı (Zararı)
679.991.323 173.943.959
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
679.991.323 173.943.959
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
298.063.834 160.184.332
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10, 11,14,20 92.126.656 82.095.822
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
2.161.424 1.494.589
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 361.424 -305.411
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 1.800.000 1.800.000
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
23.288.399 21.043.485
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 12.164.561 5.552.031
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 2.406.867 1.005.134
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 3.991.972 597.279
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
13 4.724.999 13.889.041
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
199.864.078 56.334.047
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
23 -6.729.342 -13.358.900
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
6 206.593.420 69.692.947
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
182.299 -783.611
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
22 182.299 -783.611
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
22 -19.559.022 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-614.723.750 -172.609.691
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.026.469.271 -78.127.838
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.096.111 -23.361.727
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-177.831.528 -211.559.667
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-67.332.014 -2.455.511
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
626.090.542 144.262.318
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
10.605.130 2.764.625
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9.399.468 -744.447
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
20.233.048 -2.642.565
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.323.014 -744.879
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-1.323.014 -744.879
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
363.331.407 161.518.600
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
13, 15 -17.939.901 -13.365.313
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
13 -1.389.249 -871.074
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
24 -72.137.405 -37.655.405
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
7 76.959 1.618.413
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-226.397.452 -94.183.786
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
79.531 1.797.855
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
79.531 1.797.855
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -246.036.005 -95.981.641
Alınan Temettüler
22 19.559.022 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
452.379.375 -187.615.799
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6 2.245.469.000 275.000.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -1.556.455.633 -300.290.644
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -24.864.944 -23.921.759
Ödenen Temettüler
25 -91.894.593 -104.970.428
Ödenen Faiz
6 -118.628.781 -47.771.421
Alınan Faiz
23 6.729.342 13.358.900
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-7.975.016 979.553
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
497.923.734 -170.554.364
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
497.923.734 -170.554.364
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
264.962.767 318.373.248
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
762.886.501 147.818.884
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 762.886.501 264.962.767
Ticari Alacaklar
7 1.588.619.420 562.588.532
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
27 111.047.234 33.435.322
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 1.477.572.186 529.153.210
Diğer Alacaklar
8 161.397.187 149.109.452
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
27 3.273.623 873.594
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 158.123.564 148.235.858
Türev Araçlar
13 0 12.482.296
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
13 0 12.482.296
Stoklar
9 948.700.005 772.668.477
Peşin Ödenmiş Giderler
16 110.249.734 29.085.554
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
16 110.249.734 29.085.554
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
24 0 4.377.048
ARA TOPLAM
3.571.852.847 1.795.274.126
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.571.852.847 1.795.274.126
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
5 761.820.812 430.656.525
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
5 761.820.812 430.656.525
Diğer Alacaklar
8 6.529.145 5.206.131
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 6.529.145 5.206.131
Maddi Duran Varlıklar
10 1.057.293.057 903.600.636
Arazi ve Arsalar
66.724.570 68.468.309
Binalar
106.926.386 107.074.025
Tesis, Makine ve Cihazlar
642.717.741 610.964.138
Taşıtlar
30.653.084 29.872.110
Özel Maliyetler
28.329.004 32.236.575
Yapılmakta Olan Yatırımlar
181.942.272 54.985.479
Kullanım Hakkı Varlıkları
14 112.891.240 102.548.053
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 191.336.814 175.304.874
Şerefiye
12 130.080.869 130.080.869
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 61.255.945 45.224.005
Peşin Ödenmiş Giderler
16 16.611.405 17.961.275
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
16 16.611.405 17.961.275
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 638.645.160 72.645.335
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.785.127.633 1.707.922.829
TOPLAM VARLIKLAR
6.356.980.480 3.503.196.955
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.084.424.449 700.300.246
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
235.805.132 88.605.948
Banka Kredileri
6 235.805.132 88.605.948
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
848.619.317 611.694.298
Banka Kredileri
6 831.260.918 598.620.125
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 17.358.399 13.074.173
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
11.398.141 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 11.398.141 0
Banka Kredileri
6 11.398.141 0
Ticari Borçlar
7 1.641.867.003 1.015.776.461
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
26, 7 479.186.346 277.003.980
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 1.162.680.657 738.772.481
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
8 20.712.458 10.107.328
Diğer Borçlar
8 33.665.973 37.231.169
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 33.665.973 37.231.169
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 29.780.017 9.546.969
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 29.780.017 9.546.969
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
24 44.071.572 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
26.175.042 23.359.559
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 10.581.441 13.508.575
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 15.593.601 9.850.984
ARA TOPLAM
2.892.094.655 1.796.321.732
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.892.094.655 1.796.321.732
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
452.157.163 90.092.478
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 452.157.163 90.092.478
Banka Kredileri
6 350.000.000 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 102.157.163 90.092.478
Uzun Vadeli Karşılıklar
13,15 88.307.556 74.192.744
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 77.113.468 70.093.039
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
13 11.194.088 4.099.705
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
24 0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
540.464.719 164.285.222
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.432.559.374 1.960.606.954
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.924.421.106 1.542.590.001
Ödenmiş Sermaye
17 191.447.068 191.447.068
Sermaye Düzeltme Farkları
233.177.582 233.177.582
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-32.121.176 -32.121.176
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-32.121.176 -32.121.176
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-32.121.176 -32.121.176
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
684.683.098 370.077.025
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
684.683.098 370.077.025
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
684.683.098 370.077.025
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
516.951.333 305.226.993
Yasal Yedekler
516.951.333 305.226.993
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
171.163.576 171.163.576
Net Dönem Karı veya Zararı
1.159.119.625 303.618.933
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.924.421.106 1.542.590.001
TOPLAM KAYNAKLAR
6.356.980.480 3.503.196.955
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
191.447.068 233.177.582 -25.960.864 213.411.203 297.643.058 170.591.530 115.043.393 1.195.352.970 11.699.287 1.207.052.257
Transferler
10.072.965 104.970.428 -115.043.393
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
112.244.072 128.848.775 241.092.847 1.495.235 242.588.082
Dönem Karı (Zararı)
128.848.775 128.848.775 1.495.235 130.344.010
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
112.244.072 112.244.072 112.244.072
Kar Payları
-104.970.428 -104.970.428 -104.970.428
Dönem Sonu Bakiyeler
191.447.068 233.177.582 -25.960.864 325.655.275 307.716.023 170.591.530 128.848.775 1.331.475.389 13.194.522 1.344.669.911
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
191.447.068 233.177.582 -32.121.176 370.077.025 305.226.993 171.163.576 303.618.933 1.542.590.001 1.542.590.001
Transferler
211.724.340 91.894.593 -303.618.933
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
314.606.073 1.159.119.625 1.473.725.698 1.473.725.698
Dönem Karı (Zararı)
1.159.119.625 1.159.119.625 1.159.119.625
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
314.606.073 314.606.073 314.606.073
Kar Payları
-91.894.593 -91.894.593 -91.894.593
Dönem Sonu Bakiyeler
191.447.068 233.177.582 -32.121.176 684.683.098 516.951.333 171.163.576 1.159.119.625 2.924.421.106 2.924.421.106
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.159.119.625 130.344.010 825.376.846 36.465.971
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
314.606.073 112.244.072 279.573.015 74.214.766
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
331.164.287 118.151.654 294.287.384 78.120.806
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
5 331.164.287 118.151.654 294.287.384 78.120.806
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-16.558.214 -5.907.582 -14.714.369 -3.906.040
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 -16.558.214 -5.907.582 -14.714.369 -3.906.040
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
314.606.073 112.244.072 279.573.015 74.214.766
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.473.725.698 242.588.082 1.104.949.861 110.680.737
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 1.495.235 0 936.275
Ana Ortaklık Payları
1.473.725.698 241.092.847 1.104.949.861 109.744.462
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074741
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